От вспышек камер — к запаху сена: Ивлеева впервые раскрыла своё отношение к жизни до отмены

Шоу-бизнес

Жизнь Насти Ивлеевой, некогда одной из самых ярких звёзд российского интернета, претерпела кардинальные изменения после скандальной "голой вечеринки". Отмена, последовавшая за этим событием, заставила блогера пересмотреть свои приоритеты и образ жизни. Теперь вместо светских раутов и бесконечных съёмок её будни проходят вдали от городской суеты, в тишине и спокойствии сельской местности.

Настя Ивлеева
Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Настя Ивлеева

Переосмысление ценностей: жизнь в настоящем

На вопросы о том, жалеет ли она о прошлой жизни, Настя Ивлеева отвечает однозначно: нет. Она утверждает, что научилась ценить настоящее и жить сегодняшним днём. По её словам, постоянное сожаление о прошлом лишь отнимает силы и мешает двигаться вперёд.

"Ни по чему не скучаю! Я научилась жить настоящим и только. В натуральном смысле — сегодняшним днём. Если бы я скучала, колупала, прокручивала, оплакивала, я бы не дожила до нынешнего дня здоровым и сильным человеком", — призналась она в личном блоге.

Признание прошлого и взгляд в будущее

Несмотря на новую реальность, Настя Ивлеева не отрицает, что прошлое было ярким и насыщенным. Она с теплотой вспоминает времена, когда её жизнь была наполнена событиями и возможностями.

"Мы не знаем, что нас ждёт впереди. То, что было, было фантастически. Но давайте не будем хоронить будущее", — добавила она.

Эти слова отражают её готовность принять любые перемены и двигаться дальше, несмотря на прошлые ошибки.

Сельская идиллия: новые заботы и радости

Сегодня Настя Ивлеева активно включилась в деревенскую жизнь. Она помогает своему мужу по хозяйству, ухаживает за скотом и наслаждается простыми радостями, которые дарит ей природа. Этот новый образ жизни, далёкий от привычного гламура, оказался для неё не только неожиданным, но и весьма приятным.

Уроки жизни: сила в переменах

Настя Ивлеева показала пример того, как даже самые громкие скандалы могут стать отправной точкой для личностного роста и переосмысления. Отмена, которая казалась концом карьеры, обернулась возможностью найти себя в новой, более спокойной и осмысленной жизни. Её опыт доказывает, что истинное счастье часто кроется не в блеске софитов, а в простых вещах и умении ценить каждый прожитый день.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
