Музыка нулевых снова правит балом: воссоединение Тату превратилось в машину по печатанию миллионов

"Тату" просит за новогодние корпоративы 17,5 млн рублей
Шоу-бизнес

Слухи о воссоединении одной из самых ярких и скандальных групп российской эстрады "Тату" будоражили поклонников долгие годы. И вот свершилось! Лена Катина и Юля Волкова вновь вместе, и их возвращение обещает быть не просто ностальгическим, но и весьма прибыльным. Похоже, культовый дуэт намерен не только вернуть былую славу, но и пополнить свои счета внушительными суммами, особенно в преддверии новогодних праздников. Спрос на выступления легендарных исполнительниц, как выяснилось, не ограничивается российской аудиторией — интерес к ним проявляют и за рубежом.

Группа Тату
Фото: commons.wikimedia.org by User:NatureBoyMD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Группа Тату

Новогодний гонорар: миллионы за праздничное настроение

Источник в одном из ведущих ивент-агентств поделился эксклюзивной информацией о финансовых аппетитах воссоединившегося дуэта. По данным агентства, "Тату" готовы радовать своих поклонников на корпоративных мероприятиях в период новогодних праздников.

"У "Тату" есть свободные даты в новогодние праздники. Их гонорар составляет 17,5 миллиона рублей", — сообщили в ивент-агентстве.

Эта сумма, безусловно, впечатляет и свидетельствует о высоком статусе артисток на музыкальном рынке. Подобные гонорары позволяют говорить о том, что группа нацелена на самые крупные и престижные мероприятия, где ожидается соответствующая публика.

Скромные требования звёзд: комфорт и качество

Несмотря на внушительный гонорар, организаторы мероприятий отмечают, что работать с Леной Катиной и Юлией Волковой достаточно комфортно. Их требования, по словам представителей агентства, весьма скромны и направлены на обеспечение максимального удобства и профессиональной подготовки к выступлению.

В списке пожеланий — транспортное средство: артистки просят доставить их на мероприятие на любой иномарке не старше трёх лет. Это говорит о стремлении к современному и надёжному сервису.

Не менее важным аспектом является подготовка к выступлению. На площадке им необходима отдельная гримёрная комната, где они смогут спокойно подготовиться к выходу на сцену. Особое внимание уделяется наличию профессионального визажиста, что подчёркивает их стремление к безупречному внешнему виду перед тысячами глаз.

Гастрономические предпочтения: детали, создающие атмосферу

Меню для артисток также продумано до мелочей. Оно отражает их вкусы и предпочтения, создавая атмосферу уюта и заботы.

Как сообщает издание "Абзац", на стол исполнительницам необходимо выставить сливки, по бутылке красного и белого вина, 24 банки светлого пива, водку Kaufmann, коньяк Hennesy X.O. В качестве закуски они предпочитают классический набор: бутерброды, фрукты, шоколад.

Важно отметить, что артистки отдельно указывают на одно существенное ограничение: рыбную тарелку им ставить не нужно. Это деталь, которая позволяет организаторам избежать недоразумений и точно соответствовать пожеланиям звёзд.

Мировое триумфальное возвращение: подтверждение спроса

Летнее воссоединение дуэта стало настоящим событием, ознаменовавшим начало активной гастрольной деятельности по всему миру. Успех не заставил себя ждать. Билеты на концерт "Тату" в Мексике были раскуплены всего за 10 минут, что является ярким свидетельством неугасающей популярности группы и огромного интереса к их творчеству. Участницам коллектива удалось заработать на двух концертах за границей свыше 70 миллионов рублей. Более двух тысяч поклонников пришли на шоу российских звёзд.

Эти цифры говорят о том, что "Тату" не просто вернулись на сцену, но и сделали это с триумфом, подтвердив свой статус мировых звёзд. Поклонники по всему миру жаждут услышать любимые хиты в живом исполнении, и группа отвечает на этот запрос с полной отдачей. Успех на зарубежных площадках, где билеты распродаются за считанные минуты, является лучшим доказательством того, что музыка "Тату" продолжает находить отклик в сердцах миллионов людей независимо от их национальности и возраста.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
"Тату" просит за новогодние корпоративы 17,5 млн рублей
