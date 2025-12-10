Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уксусный раствор стал лидером среди методов чистки подушек — Apartmenttherapy
Фольга и двусторонний скотч уменьшают интерес котов к новогодней ели
Бывший советник Джонсона назвал уязвимые места Калининграда
Новая дорога свяжет Россию и Грузию к 2028 году — ТАСС
Ситхинская еловая тля повредила внутренние ветви елей — Mein schöner Garten
У 70% российских семей к 2026 году увеличится доход — Епифанова
Упражнения на пресс стоя усиливают активацию мышц живота
Провисание створок мешает закрывать пластиковые окна — Regalove Systemy
Зафиксировали новый механизм метаболического воспаления — UCLouvain

Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Шоу-бизнес

Затянувшаяся драма Ларисы Долиной привлекла внимание публики после того, как суд постановил вернуть ей квартиру, ранее проданную под влиянием мошенников. Покупательница недвижимости Полина Лурье в итоге оказалась в непростой ситуации: она лишилась и жилья, и уплаченных средств. В Сети быстро поднялась волна обсуждений, и пользователи призывали певицу компенсировать ущерб покупательнице.

Певица Лариса Долина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Лариса Долина

Отсутствие комментариев со стороны артистки усилило реакцию аудитории. В онлайн-сообществах стали обсуждать возможные последствия для её карьеры, а некоторые предполагали, что скандал может повлиять даже на появление певицы в новогодних телепрограммах. Позже Долина дала интервью Дмитрию Борисову, где заявила о готовности вернуть деньги, подчеркнув, что в данный момент не располагает необходимой суммой.

Комментарий Данко и его позиция

На ситуацию публично отреагировал певец Данко. Его слова вызвали новую волну обсуждений, поскольку он выразил сомнение в том, что Долина является пострадавшей стороной. Артист предположил, что внимание к скандалу может в дальнейшем позитивно сказаться на посещаемости концертов самой певицы и на её доходах.

"Я не верю в сказки, слёзы. Всё это спектакль. Человек из всех "утюгов" не вылезал", — заявил певец.

По его мнению, вокруг дела могут существовать дополнительные обстоятельства, которые пока не получили широкой огласки. В частности, он обратил внимание на связи, которые, по его предположению, могли сохраниться у артистки или её близких. Эти рассуждения носят предположительный характер, однако, по словам Данко, некоторые совпадения выглядят для него настораживающими.

Предположения о возможной схеме

Продолжая свою версию, Данко высказал мнение, что громкая история может быть связана с интересами крупного застройщика, который испытывает сложности из-за снижения покупательской способности. Певец утверждает, что в условиях высокой инфляции продажи новостроек заметно просели и подобные информационные поводы могут негативно повлиять на рынок вторичного жилья, вызывая у покупателей дополнительные страхи.

"Я предполагаю, что это схема достаточно глобального уровня, чтобы решить проблемы какого-то крупного застройщика. Он сейчас несёт жуткие убытки, потому что из-за инфляции покупательная способность снижена и квартиры в новостройках никто не берёт. Решили "закошмарить" население, которое и так всего боится, чтобы люди не покупали дешёвую "вторичку", что могут обмануть", — заявил Данко в беседе с "Телепрограммой".

Исполнитель также подчеркнул, что высказывает лишь собственное мнение и не утверждает его как факт. Однако он отметил, что наличие профессиональных связей в строительной сфере у родственников певицы могло бы объяснить некоторые детали, которые привлекли его внимание.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Садоводство, цветоводство
Раствор уксуса и перекиси защищает теплицу от грибков
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Последние материалы
Фольга и двусторонний скотч уменьшают интерес котов к новогодней ели
Варку картофеля в воде предложили заменить бульоном для усиления вкуса
Бывший советник Джонсона назвал уязвимые места Калининграда
В 2026 важно избегать импульсивных решений
Новая дорога свяжет Россию и Грузию к 2028 году — ТАСС
Ситхинская еловая тля повредила внутренние ветви елей — Mein schöner Garten
Большинство падений у пожилых происходят дома — Associated Press
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
BAW MPV — самый дешевый минивэн в РФ: 2,7 млн
Тельцы входят в тройку сильнейших знаков зодиака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.