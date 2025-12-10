Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной

Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром

Затянувшаяся драма Ларисы Долиной привлекла внимание публики после того, как суд постановил вернуть ей квартиру, ранее проданную под влиянием мошенников. Покупательница недвижимости Полина Лурье в итоге оказалась в непростой ситуации: она лишилась и жилья, и уплаченных средств. В Сети быстро поднялась волна обсуждений, и пользователи призывали певицу компенсировать ущерб покупательнице.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Лариса Долина

Отсутствие комментариев со стороны артистки усилило реакцию аудитории. В онлайн-сообществах стали обсуждать возможные последствия для её карьеры, а некоторые предполагали, что скандал может повлиять даже на появление певицы в новогодних телепрограммах. Позже Долина дала интервью Дмитрию Борисову, где заявила о готовности вернуть деньги, подчеркнув, что в данный момент не располагает необходимой суммой.

Комментарий Данко и его позиция

На ситуацию публично отреагировал певец Данко. Его слова вызвали новую волну обсуждений, поскольку он выразил сомнение в том, что Долина является пострадавшей стороной. Артист предположил, что внимание к скандалу может в дальнейшем позитивно сказаться на посещаемости концертов самой певицы и на её доходах.

"Я не верю в сказки, слёзы. Всё это спектакль. Человек из всех "утюгов" не вылезал", — заявил певец.

По его мнению, вокруг дела могут существовать дополнительные обстоятельства, которые пока не получили широкой огласки. В частности, он обратил внимание на связи, которые, по его предположению, могли сохраниться у артистки или её близких. Эти рассуждения носят предположительный характер, однако, по словам Данко, некоторые совпадения выглядят для него настораживающими.

Предположения о возможной схеме

Продолжая свою версию, Данко высказал мнение, что громкая история может быть связана с интересами крупного застройщика, который испытывает сложности из-за снижения покупательской способности. Певец утверждает, что в условиях высокой инфляции продажи новостроек заметно просели и подобные информационные поводы могут негативно повлиять на рынок вторичного жилья, вызывая у покупателей дополнительные страхи.

"Я предполагаю, что это схема достаточно глобального уровня, чтобы решить проблемы какого-то крупного застройщика. Он сейчас несёт жуткие убытки, потому что из-за инфляции покупательная способность снижена и квартиры в новостройках никто не берёт. Решили "закошмарить" население, которое и так всего боится, чтобы люди не покупали дешёвую "вторичку", что могут обмануть", — заявил Данко в беседе с "Телепрограммой".

Исполнитель также подчеркнул, что высказывает лишь собственное мнение и не утверждает его как факт. Однако он отметил, что наличие профессиональных связей в строительной сфере у родственников певицы могло бы объяснить некоторые детали, которые привлекли его внимание.