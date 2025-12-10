Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Активная вырубка лесов к северу от Альп началась ещё в эпоху Римской империи — PNAS
На круизном лайнере AIDAdiva произошла вспышка норовируса — CDC
Части мяса для плотного холодца назвал доцент индустрии питания Быстров
Самый прочный шёлк у пауков-короедов производят самки — Integrative Zoology
Центральный парез сопровождается повышенным тонусом и ограничением движений
Недоказанность абсолютной пользы органических продуктов отметила диетолог Русакова
Возрастной макияж требует лёгких кремовых средств — визажист Матвеева
Повышенный расход топлива вызывают неисправные шины, фильтры и датчики
Январский посев петунии обеспечивает цветение уже к началу лета

Ожидания разрушились за минуты: известную журналистку потряс реальный характер Леонида Якубовича

Алёну Жигалову удивила серьёзность Леонида Якубовича
Шоу-бизнес

Российская журналистка и автор популярного YouTube-шоу "Алёна, блин!" Алёна Жигалова рассказала о неожиданном опыте общения с ведущим программы "Поле чудес" Леонидом Якубовичем. По её словам, она долгое время воспринимала телезвезду как лёгкого, остроумного и располагающего собеседника. Однако личная встреча изменила её представление о нём и заставила взглянуть на образ телеведущего иначе. Об этом она поделилась в беседе на канале "Света вокруг света".

Леонид Якубович
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Якубович

"Я была в шоке": как прошла беседа

Журналистка призналась, что шла на интервью с ожиданием живой и неформальной беседы. В её представлении Якубович должен был шутить, поддерживать лёгкий тон и реагировать на вопросы неформально. Однако реальность оказалась иной.

"Оказался вообще просто такой серьёзный, напряжённый дед, хотела сказать — дядя, который все мои вопросы воспринимал буквально. Я от него была в шоке", — вспоминает Алёна.

Неожиданная строгость и даже формальность телеведущего, по её словам, сбили настрой беседы. Она подчеркнула, что была удивлена тем, насколько разительным оказался контраст между медийным образом Якубовича и его поведением в реальной беседе.

Почему поведение ведущего удивило журналистку

Телеведущий, которого привыкли видеть в лёгком и эмоциональном формате развлекательного шоу, предстал перед собеседницей человеком сосредоточенным и серьёзным. Такой образ, по её словам, не совпал с привычным восприятием звезды, сформировавшимся у зрителей за десятилетия эфиров "Поля чудес".

Журналистка отметила, что чувствовала себя несколько скованно, поскольку ведущий вёл разговор предельно строго.

Небольшая ирония и размышления о карьерном пути Якубовича

После интервью Алёна Жигалова даже задумалась, насколько естественно Якубович смотрится в лёгком игровом жанре. Наблюдая за его манерой общения, журналистка в шутку предположила, что телеведущему подошли бы более серьёзные программы. По её словам, по характеру он мог бы органично вписаться в форматы, где требуется подчёркнутая аналитичность или даже строгость.

Она заметила, что если судить по поведению во время интервью, то Якубович смотрелся бы вполне уместно в передачах вроде "Совершенно секретно" или "Суд идёт". Такая ироничная ремарка подчёркивает, насколько неожиданным оказался для неё его настоящий характер вне экрана.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Красота и стиль
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Красота и стиль
Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Флот будущего уже здесь: как китайский эсминец превзошел суперкорабли США
Последние материалы
На круизном лайнере AIDAdiva произошла вспышка норовируса — CDC
Части мяса для плотного холодца назвал доцент индустрии питания Быстров
Урожайность "Брутуса" достигает 10 кг с куста
Гибкие плинтусы скрывают неровности стен
Самый прочный шёлк у пауков-короедов производят самки — Integrative Zoology
Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
Алёну Жигалову удивила серьёзность Леонида Якубовича
Более 2 часов после еды нужно оставаться в вертикальном положении — The Conversation
Центральный парез сопровождается повышенным тонусом и ограничением движений
Сахар усиливает нагрузку на поджелудочную железу — нутрициолог Демина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.