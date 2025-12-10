Ожидания разрушились за минуты: известную журналистку потряс реальный характер Леонида Якубовича

Алёну Жигалову удивила серьёзность Леонида Якубовича

Российская журналистка и автор популярного YouTube-шоу "Алёна, блин!" Алёна Жигалова рассказала о неожиданном опыте общения с ведущим программы "Поле чудес" Леонидом Якубовичем. По её словам, она долгое время воспринимала телезвезду как лёгкого, остроумного и располагающего собеседника. Однако личная встреча изменила её представление о нём и заставила взглянуть на образ телеведущего иначе. Об этом она поделилась в беседе на канале "Света вокруг света".

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Леонид Якубович

"Я была в шоке": как прошла беседа

Журналистка призналась, что шла на интервью с ожиданием живой и неформальной беседы. В её представлении Якубович должен был шутить, поддерживать лёгкий тон и реагировать на вопросы неформально. Однако реальность оказалась иной.

"Оказался вообще просто такой серьёзный, напряжённый дед, хотела сказать — дядя, который все мои вопросы воспринимал буквально. Я от него была в шоке", — вспоминает Алёна.

Неожиданная строгость и даже формальность телеведущего, по её словам, сбили настрой беседы. Она подчеркнула, что была удивлена тем, насколько разительным оказался контраст между медийным образом Якубовича и его поведением в реальной беседе.

Почему поведение ведущего удивило журналистку

Телеведущий, которого привыкли видеть в лёгком и эмоциональном формате развлекательного шоу, предстал перед собеседницей человеком сосредоточенным и серьёзным. Такой образ, по её словам, не совпал с привычным восприятием звезды, сформировавшимся у зрителей за десятилетия эфиров "Поля чудес".

Журналистка отметила, что чувствовала себя несколько скованно, поскольку ведущий вёл разговор предельно строго.

Небольшая ирония и размышления о карьерном пути Якубовича

После интервью Алёна Жигалова даже задумалась, насколько естественно Якубович смотрится в лёгком игровом жанре. Наблюдая за его манерой общения, журналистка в шутку предположила, что телеведущему подошли бы более серьёзные программы. По её словам, по характеру он мог бы органично вписаться в форматы, где требуется подчёркнутая аналитичность или даже строгость.

Она заметила, что если судить по поведению во время интервью, то Якубович смотрелся бы вполне уместно в передачах вроде "Совершенно секретно" или "Суд идёт". Такая ироничная ремарка подчёркивает, насколько неожиданным оказался для неё его настоящий характер вне экрана.