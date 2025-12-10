Праздник на перепутье: Ксения Собчак назвала два варианта, как она может провести Новый год

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Собчак не против встретить Новый год на работе
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась в личном блоге тем, как она представляет себе главный зимний праздник, и её рассказ привлёк внимание поклонников. Она не спешит строить окончательные планы, но уже намекнула, что рабочий формат торжества кажется ей вполне реалистичным. Возможность провести ночь с 31 декабря на 1 января в студии или на съёмочной площадке обсуждается давно, и Собчак признаётся, что такой вариант её полностью устраивает.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ксения Собчак

Планы телеведущей на новогоднюю ночь

Желание встретить Новый год в рабочей атмосфере для Собчак не является чем-то неожиданным: многие проекты в сфере медиа требуют присутствия ведущих именно в праздничные дни. Она обсуждала этот сценарий с заказчиком, который ещё не принял окончательное решение. Телеведущая признаётся, что работа в новогоднюю ночь для неё не только профессиональная необходимость, но и своеобразная традиция, которая позволяет по-особенному прожить праздничное настроение. Она подчёркивает, что спокойно отнесётся и к альтернативному варианту, если съёмки не состоятся.

"Но если нет, то дома тогда. По старинке, с оливьешечкой", — сказала телеведущая.

Домашний праздник в её понимании — это не шумная вечеринка, а скорее камерная атмосфера, в которой важны простые и привычные вещи. Для многих зрителей такое признание стало неожиданным: Собчак обычно связывают с масштабными событиями и насыщенным графиком. Однако телеведущая давно подчёркивает, что ценит уют и семейный формат.

Публичный образ и отношение зрителей

Тема личных планов и профессиональных оценок, связанных с Собчак, нередко вызывает обсуждения. Её высказывания становятся поводом для многочисленных дискуссий, поскольку она остаётся одной из самых заметных фигур в российской медийной сфере. Празднование Нового года, как и взаимодействие с коллегами, неизменно привлекает внимание публики. Подписчики отмечают, что телеведущая умело сочетает публичность с желанием сохранить часть своей жизни неприкосновенной.

Контекст вокруг её новогоднего выбора иллюстрирует, насколько динамичным остаётся медиапространство. Многие ведущие и журналисты проводят праздники на работе, поскольку эфиры, праздничные проекты и спецвыпуски требуют подготовки задолго до выхода. Собчак органично вписывается в эту модель, подчёркивая, что работа — важная часть её жизни, даже когда речь идёт о личных событиях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
