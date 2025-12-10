Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бархатцы ускорили укоренение при размножении черенками — Сiceksel
Навык корректировки руля стабилизирует авто при раскачке — Car
Россиянам обещают снижение ключевой ставки ЦБ РФ 19 декабря
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Сквозняки в пластиковых окнах возникают из-за нарушения слоя под подоконником
Витамин C в белокочанной капусте помогает поддерживать иммунитет зимой — диетологи
В Южной Корее обсуждают повышение пенсионного возраста до 70 лет — Korea Herald
Рис для суши формирует структуру блюда благодаря высокому содержанию амилопектина
Раковина, доски и аксессуары оказались наиболее грязными местами на кухне — thespruce

Татьяна Буланова открывает давно закрытую дверь: певица сделала шаг, меняющий траекторию её судьбы

Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова решила сделать шаг, который удивил даже её давних поклонников. Она вновь стала студенткой и поступила в минский Институт современных знаний. Такое решение артистка приняла осознанно, стремясь углубиться в области, которыми интересовалась уже много лет. Зачисление на первый курс прошло официально, и певица получила студенческий билет. Об этом сообщает телеграм-канал "Звездач".

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

Новая глава в карьере артистки

Интерес к обучению у Татьяны зрел давно. Она не раз говорила, что тянется к теоретическим и гуманитарным дисциплинам, которые помогают глубже понимать творчество и человеческую психологию. Теперь у неё появилась возможность объединить профессиональный опыт с академическими знаниями. Артистка будет учиться по индивидуальному маршруту — формат, который позволяет гибко сочетать насыщенный гастрольный график и образовательный процесс.

"Для звания тоже это хорошо. Там очень интересные дисциплины, я буду учиться по индивидуальному плану. Психология, история искусств, история живописи — мне правда это очень нравится, я даже сижу в интернете и много читаю всякие статьи", — отмечает певица.

Поездки в Минск запланированы в формате визитов для очных встреч с преподавателями. Основная же часть образовательной программы — дистанционная, что давно стало привычной практикой для многих вузов. Онлайн-формат позволяет студентам совмещать работу, семью и обучение, а также сохранять гибкость расписания.

Что побудило певицу вернуться к учёбе

Решение Татьяны продолжить образование выглядит логичным продолжением её творческого пути. В разные периоды своей карьеры она интересовалась историей культуры и психологией творчества, обращалась к этим темам в беседах и интервью. Для артистов, работающих в жанре лирической эстрады, глубокое понимание эмоций и культурного контекста действительно становится важным инструментом.

В последние годы многие публичные личности выбирают обучение как способ обновить взгляд на профессию, расширить навыки и быть конкурентоспособными на современной сцене. В этом смысле опыт Булановой можно рассматривать как пример осознанного подхода к личному развитию.

Кроме того, обучение помогает артистам оставаться в профессиональном тонусе. Исследования показывают, что культурная среда, регулярное чтение и изучение теории искусства положительно влияют на качество творческих проектов.

Как Татьяна сочетает учёбу и личные задачи

Несмотря на плотный график, певица продолжает активно заниматься семейными вопросами. Ранее она откровенно рассказывала о том, что собирается оформить ипотеку для сына. Это решение стало частью стратегического подхода к будущему семьи: по словам артистки, она может позволить себе жильё только на этапе строительства, но не видит в этом проблемы и считает такой вариант комфортным.

Для Булановой важны стабильность и долгосрочные планы. Образование также вписывается в эту систему ценностей — оно помогает выстраивать дальнейшие пути развития и делает творческую карьеру более устойчивой.

Почему обучение в зрелом возрасте становится трендом

Сегодня всё больше людей принимают решение получить дополнительное образование после 40 или 50 лет. Такой подход связан не только с личной мотивацией, но и с развитием цифровых технологий: онлайн-курсы, дистанционные лекции, виртуальные лаборатории сделали процесс обучения гибким и доступным. Университеты адаптируют программы под взрослых студентов, предлагая индивидуальные учебные планы, сокращённые форматы и междисциплинарные курсы.

Для деятелей искусства такие программы особенно привлекательны: они дают возможность изучать историю культуры глубже, понимать источники современных течений, совершенствовать навыки публичных выступлений и творческого анализа. Татьяна Буланова, выбрав Институт современных знаний, присоединилась к этой широкой тенденции.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
Новости спорта
Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Авто
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Красота и стиль
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Последние материалы
Россиянам обещают снижение ключевой ставки ЦБ РФ 19 декабря
Татьяна Буланова поступила в Институт современных знаний
Квазилуну PN7 обнаружили рядом с Землёй — сообщили астрономы Pan-STARRS
Сквозняки в пластиковых окнах возникают из-за нарушения слоя под подоконником
Ирина Шейк показала зимний образ с джинсовыми шортами — SMBL
Сероводород накапливается в глубинах Чёрного моря
Кофейная гуща повысила всхожесть рассады в смеси с почвой
Витамин C в белокочанной капусте помогает поддерживать иммунитет зимой — диетологи
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Самец рыбы пижамы голодает до 10 дней ради потомства — Приморский океанариум
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.