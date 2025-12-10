Гардероб Королёвой оживает заново: певица назвала имя женщины, которой отдаёт свои старые вещи

Наташа Королёва отдаёт свои старые наряды невестке

Переменчивые модные привычки нередко приводят к тому, что даже самые любимые вещи оказываются невостребованными и многие звёзды постепенно привыкают делиться ими с близкими. Передача нарядов становится частью семейных традиций и демонстрирует, как одежда может получать вторую жизнь. В случае певицы Наташи Королёвой этот процесс давно превратился в естественную и тёплую практику внутри семьи. Об этом сообщает "7Дней.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наташа Королёва

Семейные привычки и вещи с историей

Для многих знаменитостей гардероб становится своеобразным архивом эпох, но не все стремятся превращать пространство в коллекцию нарядов, предпочитая практичность и разумный подход. Наташа Королёва рассказала, что передаёт часть своих вещей невестке Мелиссе Волынкиной, подчёркивая, что не испытывает привязанности к одежде и старается без необходимости не хранить то, что не используется. Такой подход вписывается в современную тенденцию разумного потребления и переосмысления модных привычек, когда каждая вещь может прожить дольше за счёт аккуратного обращения и передачи по назначению.

"Знаете, я не шмоточница. Мне большая гардеробная и не нужна. Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не пригодилась, то она уходит дальше, но тут всё зависит от того, насколько она экстравагантна. Если что-то попроще, то там целая очередь выстраивается", — рассказала певица в беседе с "7Дней.ru".

Подобная открытость со стороны артистки даёт представление о том, как вещи становятся способом общения и передачи тепла между поколениями. Разница в стилях, эпохах и личных предпочтениях здесь не мешает, а наоборот, создаёт уникальный опыт: винтажные наряды часто приобретают новую актуальность благодаря необычным материалам или оригинальному крою. Наташа отметила, что Мелисса сейчас носит тот же размер, что и она десять лет назад, поэтому платьям и шубам легко найти нового хозяина.

"Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю… Ей как раз", — призналась Королёва.

Как винтаж становится частью современной моды

Популярность винтажа растёт уже не первый год, и всё больше людей переосмысливают отношения с модой, уделяя внимание качеству, прочности и универсальности вещей. Звёздные гардеробы часто включают уникальные экземпляры, созданные вручную или ограниченными партиями, поэтому повторное использование таких нарядов становится не только способом продлить их жизнь, но и возможностью подчеркнуть индивидуальность. Многие специалисты индустрии отмечают, что интерес к "моде с историей" связан не только с эстетическими предпочтениями, но и с экологическими соображениями: производство одежды требует значительных ресурсов, а продление её срока службы помогает снижать нагрузку на окружающую среду.

Передача вещей между родственниками в этом контексте выглядит особенно гармонично. Подобный формат обмена давно практикуется и в бытовой среде, и среди стилистов, которые обращаются к архивам дизайнеров, подбирая образ для мероприятия или съёмки. Королева подчёркивает, что ориентируется не на тренды, а на здравый смысл, и если вещь может приносить радость другому человеку, то логично передать её дальше.

С точки зрения модной культуры такие истории демонстрируют, что стиль — это скорее про индивидуальность, чем про количество новых покупок. И многие артисты, как и Наташа, выбирают путь осмысленного обращения с одеждой, что формирует новую привычку воспринимать гардероб как ресурс.

Дом, ремонт и личное пространство

Помимо разговоров о моде певица поделилась, что в её подмосковном доме начался капитальный ремонт с перепланировкой. Подобные проекты требуют детальной подготовки, так как изменение планировочных решений связано с подбором материалов, разработкой дизайна и продумыванием функциональности. Наташа и её супруг Сергей Глушко временно переехали в гостевой дом, чтобы обновление основного пространства проходило комфортнее. Такой формат переезда встречается часто: он позволяет вести работы быстрее и не мешать рабочим процессам.

Артистка отметила, что продумала "нечто особенное", однако предпочла сохранить детали в тайне. Подобное стремление к приватности естественно для людей, которые ценят домашнее пространство как территорию отдыха и творчества. Многие владельцы загородных домов выбирают оригинальные решения: от стеклянных зон и зимних садов до студий, объединяющих несколько функций. Концептуальный подход делает жильё не просто местом проживания, а отражением характера и привычек семьи.

Известно также, что по завершении ремонта у Сергея Глушко появится собственная мастерская, так как он увлёкся живописью. Личные творческие зоны становятся популярными в частных домах: они помогают сосредоточиться, организовать материалы и выделить пространство для вдохновения. Кроме того, на участке планируется оборудовать большую веранду для семейных праздников, что подчёркивает стремление семьи расширить возможности для общения и совместного отдыха.