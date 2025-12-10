Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Молодёжный казачий клуб Атаман и его лидер стали лауреатами премии Патриот-2025
НАТО обеспечивает США доминирование и выгоду — политолог Бойков
А ДЕНЬГИ запускает онлайн-займы для трудовых мигрантов
УФ-свечение дикого восточного кволла зафиксировали в природе — Discover Wildlife
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве
Блокировка колёс при торможении вызывает боковое смещение — VEHQ
Программатор снижает энергопотребление водонагревателя — Trucmania
Выделения из сосков и внезапная асимметрия признаны ранними симптомами рака груди

Гардероб Королёвой оживает заново: певица назвала имя женщины, которой отдаёт свои старые вещи

Наташа Королёва отдаёт свои старые наряды невестке
Шоу-бизнес

Переменчивые модные привычки нередко приводят к тому, что даже самые любимые вещи оказываются невостребованными и многие звёзды постепенно привыкают делиться ими с близкими. Передача нарядов становится частью семейных традиций и демонстрирует, как одежда может получать вторую жизнь. В случае певицы Наташи Королёвой этот процесс давно превратился в естественную и тёплую практику внутри семьи. Об этом сообщает "7Дней.ru".

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

Семейные привычки и вещи с историей

Для многих знаменитостей гардероб становится своеобразным архивом эпох, но не все стремятся превращать пространство в коллекцию нарядов, предпочитая практичность и разумный подход. Наташа Королёва рассказала, что передаёт часть своих вещей невестке Мелиссе Волынкиной, подчёркивая, что не испытывает привязанности к одежде и старается без необходимости не хранить то, что не используется. Такой подход вписывается в современную тенденцию разумного потребления и переосмысления модных привычек, когда каждая вещь может прожить дольше за счёт аккуратного обращения и передачи по назначению.

"Знаете, я не шмоточница. Мне большая гардеробная и не нужна. Если я поняла, что какая-то вещь лежит без дела и не пригодилась, то она уходит дальше, но тут всё зависит от того, насколько она экстравагантна. Если что-то попроще, то там целая очередь выстраивается", — рассказала певица в беседе с "7Дней.ru".

Подобная открытость со стороны артистки даёт представление о том, как вещи становятся способом общения и передачи тепла между поколениями. Разница в стилях, эпохах и личных предпочтениях здесь не мешает, а наоборот, создаёт уникальный опыт: винтажные наряды часто приобретают новую актуальность благодаря необычным материалам или оригинальному крою. Наташа отметила, что Мелисса сейчас носит тот же размер, что и она десять лет назад, поэтому платьям и шубам легко найти нового хозяина.

"Кутюрные маленькие платья и шубки отдаю… Ей как раз", — призналась Королёва.

Как винтаж становится частью современной моды

Популярность винтажа растёт уже не первый год, и всё больше людей переосмысливают отношения с модой, уделяя внимание качеству, прочности и универсальности вещей. Звёздные гардеробы часто включают уникальные экземпляры, созданные вручную или ограниченными партиями, поэтому повторное использование таких нарядов становится не только способом продлить их жизнь, но и возможностью подчеркнуть индивидуальность. Многие специалисты индустрии отмечают, что интерес к "моде с историей" связан не только с эстетическими предпочтениями, но и с экологическими соображениями: производство одежды требует значительных ресурсов, а продление её срока службы помогает снижать нагрузку на окружающую среду.

Передача вещей между родственниками в этом контексте выглядит особенно гармонично. Подобный формат обмена давно практикуется и в бытовой среде, и среди стилистов, которые обращаются к архивам дизайнеров, подбирая образ для мероприятия или съёмки. Королева подчёркивает, что ориентируется не на тренды, а на здравый смысл, и если вещь может приносить радость другому человеку, то логично передать её дальше.

С точки зрения модной культуры такие истории демонстрируют, что стиль — это скорее про индивидуальность, чем про количество новых покупок. И многие артисты, как и Наташа, выбирают путь осмысленного обращения с одеждой, что формирует новую привычку воспринимать гардероб как ресурс.

Дом, ремонт и личное пространство

Помимо разговоров о моде певица поделилась, что в её подмосковном доме начался капитальный ремонт с перепланировкой. Подобные проекты требуют детальной подготовки, так как изменение планировочных решений связано с подбором материалов, разработкой дизайна и продумыванием функциональности. Наташа и её супруг Сергей Глушко временно переехали в гостевой дом, чтобы обновление основного пространства проходило комфортнее. Такой формат переезда встречается часто: он позволяет вести работы быстрее и не мешать рабочим процессам.

Артистка отметила, что продумала "нечто особенное", однако предпочла сохранить детали в тайне. Подобное стремление к приватности естественно для людей, которые ценят домашнее пространство как территорию отдыха и творчества. Многие владельцы загородных домов выбирают оригинальные решения: от стеклянных зон и зимних садов до студий, объединяющих несколько функций. Концептуальный подход делает жильё не просто местом проживания, а отражением характера и привычек семьи.

Известно также, что по завершении ремонта у Сергея Глушко появится собственная мастерская, так как он увлёкся живописью. Личные творческие зоны становятся популярными в частных домах: они помогают сосредоточиться, организовать материалы и выделить пространство для вдохновения. Кроме того, на участке планируется оборудовать большую веранду для семейных праздников, что подчёркивает стремление семьи расширить возможности для общения и совместного отдыха.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Красота и стиль
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Красота и стиль
Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Последние материалы
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве
Блокировка колёс при торможении вызывает боковое смещение — VEHQ
Наташа Королёва отдаёт свои старые наряды невестке
Банки снижают лимиты одобрения из-за высокого ПДН
Коту рекомендовано класть таблетку на корень языка — ветеринар Юферева
Евросоюз наращивает объёмы импорта российских удобрений
Программатор снижает энергопотребление водонагревателя — Trucmania
Выделения из сосков и внезапная асимметрия признаны ранними симптомами рака груди
Пленка с пузырьками уменьшила потребность теплиц в отоплении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.