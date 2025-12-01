Роскошный особняк Лободы пустует и дорожает: ценник вырос до уровня редких вилл Европы

Цена на особняк Светланы Лободы повысилась на 200 миллионов

Интерес к элитной недвижимости Подмосковья в последние годы растёт, однако даже в этом сегменте встречаются объекты, которые подолгу остаются без покупателя. Особняк певицы Светланы Лободы — один из таких примеров: дом стоит на рынке уже несколько лет, постепенно меняя ценник. Теперь цена изменилась вновь, что привлекло к объекту дополнительное внимание. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Певица Светлана Лобода

Особняк, который никак не найдёт владельца

Попытка продажи подмосковного дома Светланы Лободы давно вызывает интерес среди тех, кто следит за рынком дорогой загородной недвижимости. Особняк выставлен на продажу с 2023 года, но, несмотря на масштаб территории и богатую внутреннюю отделку, желающих купить объект долгое время не находилось. Теперь певица подняла стоимость ещё на 200 миллионов рублей — теперь новый владелец должен будет заплатить около 850 миллионов рублей. Такое повышение объясняется общим подорожанием элитного сегмента и высокой стоимостью обслуживания подобных резиденций, что влияет на ценовые ожидания собственников.

Этот дом пустует с 2022 года, когда Лобода покинула Россию. Сам объект находится в престижном посёлке Николо-Урюпино, известном крупными земельными участками, живописными лесными зонами и высоким уровнем безопасности. Площадь резиденции достигает 1200 квадратных метров, а участок рядом с домом почти равен гектару, что существенно повышает привлекательность объекта на фоне стандартных предложений загородного рынка.

Внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить будущим жильцам комфорт на уровне роскошного загородного отеля. В доме предусмотрено несколько зон отдыха, просторные жилые помещения и целый комплекс дополнительных комнат, которые обычно встречаются лишь в премиальных резиденциях.

Что ждёт покупателя внутри

Планировка дома включает четыре спальни, две столовые, просторную гостиную, бассейн, джакузи, библиотеку, постирочную комнату и полноценный тренажёрный зал. Такое оснащение демонстрирует, что особняк рассчитан на тех, кто хочет получать максимум удобств, не покидая собственного участка. В дополнение к этому в доме имеется бар с бильярдным столом — элемент, характерный для частных клубных резиденций, ориентированных на приватный отдых.

Особняк продаётся со всей мебелью, что делает сделку удобной для тех, кто предпочитает готовые решения без необходимости заниматься интерьером или заказом дополнительных элементов. Большие площади, продуманная архитектура и наличие самостоятельных бытовых зон формируют типичный образ элитного загородного объекта, который полностью готов к эксплуатации.

Отдельным условием остаётся формат сделки: продавец настаивает на полной конфиденциальности и безналичном расчёте. Для рынка элитных объектов это не редкость: покупатели обычно стремятся оставаться неназванными, а продавцы предпочитают, чтобы информация о сделке не распространялась публично.

Почему дом продаётся так долго

Лобода покинула Россию после начала СВО и в дальнейшем обосновалась в Латвии. После переезда дом перестал использоваться, а содержание крупного объекта требует немалых затрат, особенно если речь идёт о загородной резиденции с бассейном, инженерными системами и обширной территорией. Всё это делает продажу логичным шагом.

Однако высокий ценовой сегмент традиционно характеризуется низкой скоростью сделок: потенциальных покупателей немного, а сама процедура выбора объекта обычно занимает месяцы. Кроме того, рынок элитной недвижимости периодически переживает колебания, связанные с изменением спроса, уходом некоторых категорий клиентов и общими экономическими тенденциями.

При этом повышение стоимости объекта — шаг, который кажется неожиданным, но на рынке редкой премиальной недвижимости иногда встречается. Если объект обладает уникальными характеристиками или попадает в категорию "штучного" предложения, собственники могут корректировать цену в сторону увеличения, особенно если аналогов на рынке немного.