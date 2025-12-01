Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На каток рекомендуют надевать несколько слоев одежды — тренер Брабечан
Бортпроводница рассказала, в какие дни можно поймать дешёвые билеты — Sky News
Оценку работы УК по отзывам жильцов описал эксперт по ЖКХ Сергеев
Резкое снижение калорийности замедляет обмен веществ и снижает энергию
Картон помогает снизить уплотнение почвы и рост сорняков зимой — Maison & Travaux
Технологический слой снижает сцепление новых шин по данным Вираж
Яндекс разработал метрику для точной диагностики ошибок — Еникеева
Пик заболеваемости H3N2 прогнозируют на январь–февраль 2026 года — Роспотребнадзор
Дефицит предложения и спрос подогревают интерес инвесторов к серебру — The Market Ear

Роскошный особняк Лободы пустует и дорожает: ценник вырос до уровня редких вилл Европы

Цена на особняк Светланы Лободы повысилась на 200 миллионов
Шоу-бизнес

Интерес к элитной недвижимости Подмосковья в последние годы растёт, однако даже в этом сегменте встречаются объекты, которые подолгу остаются без покупателя. Особняк певицы Светланы Лободы — один из таких примеров: дом стоит на рынке уже несколько лет, постепенно меняя ценник. Теперь цена изменилась вновь, что привлекло к объекту дополнительное внимание. Об этом сообщает EADaily.

Певица Светлана Лобода
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Светлана Лобода

Особняк, который никак не найдёт владельца

Попытка продажи подмосковного дома Светланы Лободы давно вызывает интерес среди тех, кто следит за рынком дорогой загородной недвижимости. Особняк выставлен на продажу с 2023 года, но, несмотря на масштаб территории и богатую внутреннюю отделку, желающих купить объект долгое время не находилось. Теперь певица подняла стоимость ещё на 200 миллионов рублей — теперь новый владелец должен будет заплатить около 850 миллионов рублей. Такое повышение объясняется общим подорожанием элитного сегмента и высокой стоимостью обслуживания подобных резиденций, что влияет на ценовые ожидания собственников.

Этот дом пустует с 2022 года, когда Лобода покинула Россию. Сам объект находится в престижном посёлке Николо-Урюпино, известном крупными земельными участками, живописными лесными зонами и высоким уровнем безопасности. Площадь резиденции достигает 1200 квадратных метров, а участок рядом с домом почти равен гектару, что существенно повышает привлекательность объекта на фоне стандартных предложений загородного рынка.

Внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы обеспечить будущим жильцам комфорт на уровне роскошного загородного отеля. В доме предусмотрено несколько зон отдыха, просторные жилые помещения и целый комплекс дополнительных комнат, которые обычно встречаются лишь в премиальных резиденциях.

Что ждёт покупателя внутри

Планировка дома включает четыре спальни, две столовые, просторную гостиную, бассейн, джакузи, библиотеку, постирочную комнату и полноценный тренажёрный зал. Такое оснащение демонстрирует, что особняк рассчитан на тех, кто хочет получать максимум удобств, не покидая собственного участка. В дополнение к этому в доме имеется бар с бильярдным столом — элемент, характерный для частных клубных резиденций, ориентированных на приватный отдых.

Особняк продаётся со всей мебелью, что делает сделку удобной для тех, кто предпочитает готовые решения без необходимости заниматься интерьером или заказом дополнительных элементов. Большие площади, продуманная архитектура и наличие самостоятельных бытовых зон формируют типичный образ элитного загородного объекта, который полностью готов к эксплуатации.

Отдельным условием остаётся формат сделки: продавец настаивает на полной конфиденциальности и безналичном расчёте. Для рынка элитных объектов это не редкость: покупатели обычно стремятся оставаться неназванными, а продавцы предпочитают, чтобы информация о сделке не распространялась публично.

Почему дом продаётся так долго

Лобода покинула Россию после начала СВО и в дальнейшем обосновалась в Латвии. После переезда дом перестал использоваться, а содержание крупного объекта требует немалых затрат, особенно если речь идёт о загородной резиденции с бассейном, инженерными системами и обширной территорией. Всё это делает продажу логичным шагом.

Однако высокий ценовой сегмент традиционно характеризуется низкой скоростью сделок: потенциальных покупателей немного, а сама процедура выбора объекта обычно занимает месяцы. Кроме того, рынок элитной недвижимости периодически переживает колебания, связанные с изменением спроса, уходом некоторых категорий клиентов и общими экономическими тенденциями.

При этом повышение стоимости объекта — шаг, который кажется неожиданным, но на рынке редкой премиальной недвижимости иногда встречается. Если объект обладает уникальными характеристиками или попадает в категорию "штучного" предложения, собственники могут корректировать цену в сторону увеличения, особенно если аналогов на рынке немного.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минимальное сближение 3I/ATLAS с Землёй 19 декабря — NASA
Наука и техника
Минимальное сближение 3I/ATLAS с Землёй 19 декабря — NASA
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Красота и стиль
Метод окрашивания волос с плавным переходом к серому помогает скрыть седину
Шерстяная косынка возвращается в моду как замена шапке
Красота и стиль
Шерстяная косынка возвращается в моду как замена шапке
Популярное
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о развертывании норвежских F-35 у границ Украины.

Норвежские F-35 совершили миссию вблизи границ РФ — MWM
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Рыбак едва не лишился дара речи: в сети у берегов Эвбеи попал один из самых опасных хищников моря
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Река По вернула призрака: исчезнувший полвека гигант всплыл там, где его уже не ждали
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
У берега Триеста всплыл морской гигант: люди думали, что акула, но правда оказалась не так проста
У берега Триеста всплыл морской гигант: люди думали, что акула, но правда оказалась не так проста
Последние материалы
Сахар размягчает структуру сала за 12 часов
На каток рекомендуют надевать несколько слоев одежды — тренер Брабечан
1700 генов меняются под действием апельсинового сока — учёные
Запрещается обрезать ветки сирени в декабре — эксперт по растениям Марина Прокатен
Бортпроводница рассказала, в какие дни можно поймать дешёвые билеты — Sky News
Оценку работы УК по отзывам жильцов описал эксперт по ЖКХ Сергеев
Цена на особняк Светланы Лободы повысилась на 200 миллионов
Резкое снижение калорийности замедляет обмен веществ и снижает энергию
Картон помогает снизить уплотнение почвы и рост сорняков зимой — Maison & Travaux
Отбивание курицы делает наггетсы тоньше и сочнее — данные Allrecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.