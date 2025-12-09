Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Храм в Орусъярви сохраняет строгий силуэт над карельской деревней
Нижний полив пуансеттии снижает риск гнили и потери листьев — Ciclamino
Спреи против жёсткой воды работают быстро, но имеют резкий запах — Apartment Therapy
Маргарита Симоньян призналась, что мучается от изжоги
Микротрещины на фарах ухудшают световой поток зимой по данным AvtoPortal
Учёные выявили следы древней водной среды в каолините кратера — Броз
Греческая Atlantic See LNG Trade ищет новых поставщиков СПГ на Украину
Визит Елизаветы Туктамышевой в Японию вызвал всплеск эмоций фанатов
Продажу конфет с алкоголем школьникам на маркетплейсах раскритиковал Виталий Милонов

Закулисье оказалось жёстче экранной картинки: Аида Гарифуллина рискнула здоровьем ради участия в шоу

Аиде Гарифуллиной пришлось носить линзы на "Голос. Дети"
Шоу-бизнес

Участие в популярном вокальном проекте может показаться ярким творческим приключением, но за кулисами нередко скрываются неожиданные испытания. Новая наставница шоу "Голос. Дети" Аида Гарифуллина столкнулась именно с этим, когда впервые вошла в команду наставников. Откровение певицы оказалось куда более личным, чем ожидали её поклонники. Об этом она рассказала в личном блоге.

Аида Гарифуллина
Фото: commons.wikimedia.org by Angeewiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аида Гарифуллина

Новая роль Аиды Гарифуллиной и скрытая сторона телепроекта

Для артистов работа в наставническом кресле нередко становится частью публичной деятельности, но в случае с Аидой Гарифуллиной это событие приобрело особое значение. Её участие в проекте связано не только с творческим опытом, но и с преодолением физических неудобств, о которых обычно не принято говорить. Певица впервые выступает в подобной роли на российском телевидении, и именно поэтому каждое событие на площадке стало для неё значимым открытием. Она столкнулась с необходимостью менять привычный уклад, перестраивать рабочий ритм и адаптироваться к условиям телесъёмок, требующих максимальной собранности и внимательности.

"Ношу очки для просмотра фильмов и время от времени линзы. Но не каждый день, так как до сих пор не смогла к ним привыкнуть. Сильно сушат слизистую глаза. На "Голос. Дети" приходилось надевать линзы, чтобы видеть каждую деталь, происходящую на сцене", — поделилась оперная певица.

Этот откровенный комментарий подчёркивает: участие в проекте потребовало от неё не просто эмоциональной отдачи, но и реальных физических усилий. Для артиста, постоянно работающего со сценой и освещением, комфортное зрение — не роскошь, а необходимость. Высокая яркость софитов, насыщенная динамика смены кадров и длительное пребывание под светом могут усилить нагрузку на глаза, что делает использование линз особенно сложным.

Работа с детьми: эмоции, открытие и профессиональная ответственность

Несмотря на сложности, связанные со зрением, Гарифуллина подчеркнула, что общение с юными вокалистами оказалось главным вдохновением. Для неё участие детей в репетициях стало возможностью увидеть, как формируется новое поколение артистов, которые уже в раннем возрасте демонстрируют зрелость, дисциплину и нестандартный взгляд на музыку. Она внимательно наблюдала за тем, как ребята осваивают сцену, ищут собственный стиль и реагируют на советы наставников, что делало процесс съёмок особенно динамичным.

Певица отмечала, что юные исполнители порой удивляют не меньше взрослых коллег. Каждый выход ребёнка на сцену приносил ей новое ощущение: от восторга до лёгкого волнения за участников, которым предстояло проявить себя в конкурентной среде. Работа наставника предполагает не только музыкальное руководство, но и способность эмоционально поддержать ребёнка, помочь ему чувствовать себя уверенно и свободно.

Аида призналась, что эта часть проекта доставила ей особое удовольствие: наблюдать, как дети растут, преодолевают себя, слушают рекомендации и пробуют новое. Их искренность и открытость придавали процессу особый смысл.

Значение проекта "Голос. Дети" для артиста и зрителей

Шоу давно стало площадкой, где талантливые дети получают возможность заявить о себе, а зрители — увидеть, насколько разнообразным может быть музыкальный мир. Для наставников участие в программе тоже становится опытом, который влияет на их собственное творческое развитие. Гарифуллина отмечала, что работа с детьми требует одновременно мягкости и требовательности, умения донести мысль простыми словами, сохраняя при этом глубину профессиональных знаний.

Проект стал для неё шансом взглянуть на музыку через призму детского восприятия. Юные участники часто придают знакомым композициям новое звучание, и это вдохновляет опытных артистов переосмысливать привычные подходы. И хотя нагрузка порой оказывается значительной, она компенсируется искренними эмоциями, возникающими между наставником и учеником.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Недвижимость
Декор из старых батареек способствует развитию экопривычек
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Популярное
Стрижка, которая безупречно сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий

Мягкое пикси — стильная и универсальная стрижка для зимы 2025 года, которая подходит почти всем. Узнайте, как выбрать форму и ухаживать за этой прической.

Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Клюворылы охотятся в глубоководных слоях океана — зоолог Саша Хукер
Маргарита Симоньян призналась, что мучается от изжоги
Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование
Микротрещины на фарах ухудшают световой поток зимой по данным AvtoPortal
Аиде Гарифуллиной пришлось носить линзы на "Голос. Дети"
Учёные выявили следы древней водной среды в каолините кратера — Броз
Греческая Atlantic See LNG Trade ищет новых поставщиков СПГ на Украину
Стресс и психосоматика влияют на развитие заболеваний — врач Евдокименко
Слишком короткие стрижки могут добавить вам лет после 40 — парикмахеры
Визит Елизаветы Туктамышевой в Японию вызвал всплеск эмоций фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.