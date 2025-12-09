Закулисье оказалось жёстче экранной картинки: Аида Гарифуллина рискнула здоровьем ради участия в шоу

Аиде Гарифуллиной пришлось носить линзы на "Голос. Дети"

Участие в популярном вокальном проекте может показаться ярким творческим приключением, но за кулисами нередко скрываются неожиданные испытания. Новая наставница шоу "Голос. Дети" Аида Гарифуллина столкнулась именно с этим, когда впервые вошла в команду наставников. Откровение певицы оказалось куда более личным, чем ожидали её поклонники. Об этом она рассказала в личном блоге.

Фото: commons.wikimedia.org by Angeewiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аида Гарифуллина

Новая роль Аиды Гарифуллиной и скрытая сторона телепроекта

Для артистов работа в наставническом кресле нередко становится частью публичной деятельности, но в случае с Аидой Гарифуллиной это событие приобрело особое значение. Её участие в проекте связано не только с творческим опытом, но и с преодолением физических неудобств, о которых обычно не принято говорить. Певица впервые выступает в подобной роли на российском телевидении, и именно поэтому каждое событие на площадке стало для неё значимым открытием. Она столкнулась с необходимостью менять привычный уклад, перестраивать рабочий ритм и адаптироваться к условиям телесъёмок, требующих максимальной собранности и внимательности.

"Ношу очки для просмотра фильмов и время от времени линзы. Но не каждый день, так как до сих пор не смогла к ним привыкнуть. Сильно сушат слизистую глаза. На "Голос. Дети" приходилось надевать линзы, чтобы видеть каждую деталь, происходящую на сцене", — поделилась оперная певица.

Этот откровенный комментарий подчёркивает: участие в проекте потребовало от неё не просто эмоциональной отдачи, но и реальных физических усилий. Для артиста, постоянно работающего со сценой и освещением, комфортное зрение — не роскошь, а необходимость. Высокая яркость софитов, насыщенная динамика смены кадров и длительное пребывание под светом могут усилить нагрузку на глаза, что делает использование линз особенно сложным.

Работа с детьми: эмоции, открытие и профессиональная ответственность

Несмотря на сложности, связанные со зрением, Гарифуллина подчеркнула, что общение с юными вокалистами оказалось главным вдохновением. Для неё участие детей в репетициях стало возможностью увидеть, как формируется новое поколение артистов, которые уже в раннем возрасте демонстрируют зрелость, дисциплину и нестандартный взгляд на музыку. Она внимательно наблюдала за тем, как ребята осваивают сцену, ищут собственный стиль и реагируют на советы наставников, что делало процесс съёмок особенно динамичным.

Певица отмечала, что юные исполнители порой удивляют не меньше взрослых коллег. Каждый выход ребёнка на сцену приносил ей новое ощущение: от восторга до лёгкого волнения за участников, которым предстояло проявить себя в конкурентной среде. Работа наставника предполагает не только музыкальное руководство, но и способность эмоционально поддержать ребёнка, помочь ему чувствовать себя уверенно и свободно.

Аида призналась, что эта часть проекта доставила ей особое удовольствие: наблюдать, как дети растут, преодолевают себя, слушают рекомендации и пробуют новое. Их искренность и открытость придавали процессу особый смысл.

Значение проекта "Голос. Дети" для артиста и зрителей

Шоу давно стало площадкой, где талантливые дети получают возможность заявить о себе, а зрители — увидеть, насколько разнообразным может быть музыкальный мир. Для наставников участие в программе тоже становится опытом, который влияет на их собственное творческое развитие. Гарифуллина отмечала, что работа с детьми требует одновременно мягкости и требовательности, умения донести мысль простыми словами, сохраняя при этом глубину профессиональных знаний.

Проект стал для неё шансом взглянуть на музыку через призму детского восприятия. Юные участники часто придают знакомым композициям новое звучание, и это вдохновляет опытных артистов переосмысливать привычные подходы. И хотя нагрузка порой оказывается значительной, она компенсируется искренними эмоциями, возникающими между наставником и учеником.