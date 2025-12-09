Сражение, которое не видно со стороны: что происходит с Симоньян в дни самых тяжёлых процедур

Маргарита Симоньян призналась, что мучается от изжоги

Маргарита Симоньян рассказала, что после операции по удалению опухоли проходит курс химиотерапии и старается сохранять привычный рабочий ритм. В своём Telegram-канале она поделилась подробностями о самочувствии и отметила, что, несмотря на сложности лечения, остаётся активной. По её словам, она не ограничивает себя в профессиональной деятельности и старается вести себя так же, как и до постановки диагноза, сохраняя уверенность и собранность.

Как проходит лечение и восстановление

Журналистка объяснила, что продолжает курс химиотерапии по графику, хотя расписание иногда приходится корректировать. Она вновь подчеркнула, что старается совмещать лечение с работой, даже если это требует дополнительных усилий и пересмотра расписания.

"Вчера утром прилетела из Индии и прямо с самолёта отправилась на третий сеанс химиотерапии, который был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить, так как иначе я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с президентом 5 декабря, потому что самые страшные побочки меня кусают как раз на пятый и в последующие дни", — пояснила Симоньян.

По её словам, перед очередными процедурами она чувствует себя относительно стабильно и старается придерживаться привычного образа жизни. Она рассказала, что побочные эффекты бывают ощутимыми, но она воспринимает их как часть процесса восстановления, стараясь сохранять оптимизм.

"Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии", — подчеркнула Маргарита.

Иногда, как отметила журналистка, ей необходимо обращаться в больницу для поддерживающей терапии, особенно когда показатели крови снижаются или возникают сложности с желудком. Такие меры, по её словам, помогают быстрее восстановиться и продолжать лечение без длительных перерывов.

Эмоциональное состояние и поддержка близких

Симоньян открыто рассказала о внешних изменениях, которые сопровождают лечение, и призналась, что не придаёт им большого значения. Главное для неё — возможность заботиться о семье и делать всё, чтобы оставаться рядом с детьми.

"Облысела, вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чём не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей", — отметила Маргарита.

Она поблагодарила всех, кто выражает поддержку, и предупредила, что сейчас вынуждена чаще отказываться от приглашений и мероприятий, потому что порой даже передвижение по дому требует усилий.

"Сейчас у меня такой период, когда до кухни своей иногда дойти невозможно — не то что до банкета", — заключила Симоньян.

Как Симоньян узнала о заболевании

Ранее журналистка рассказывала, что изменения во внешности стали для неё заметны после начала химиотерапии, и теперь она иногда использует парик. Она также говорила, что диагноз стал неожиданностью: она обратилась к врачу с жалобами на межрёберную невралгию, но обследование выявило более серьёзную проблему. По её словам, стресс, связанный с комой её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, мог повлиять на самочувствие и пережитые эмоции долго давали о себе знать.