Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спреи против жёсткой воды работают быстро, но имеют резкий запах — Apartment Therapy
Микротрещины на фарах ухудшают световой поток зимой по данным AvtoPortal
Учёные выявили следы древней водной среды в каолините кратера — Броз
Аиде Гарифуллиной пришлось носить линзы на "Голос. Дети"
Греческая Atlantic See LNG Trade ищет новых поставщиков СПГ на Украину
Визит Елизаветы Туктамышевой в Японию вызвал всплеск эмоций фанатов
Продажу конфет с алкоголем школьникам на маркетплейсах раскритиковал Виталий Милонов
Первые три серии вакцины от рака произвёл НИЦ имени Гамалеи — онколог Черемушкин
Подготовка кожи улучшает стойкость домашнего окрашивания бровей — Regalovsystemy

Сражение, которое не видно со стороны: что происходит с Симоньян в дни самых тяжёлых процедур

Маргарита Симоньян призналась, что мучается от изжоги
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян рассказала, что после операции по удалению опухоли проходит курс химиотерапии и старается сохранять привычный рабочий ритм. В своём Telegram-канале она поделилась подробностями о самочувствии и отметила, что, несмотря на сложности лечения, остаётся активной. По её словам, она не ограничивает себя в профессиональной деятельности и старается вести себя так же, как и до постановки диагноза, сохраняя уверенность и собранность.

Телеведущая Маргарита Симоньян
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Телеведущая Маргарита Симоньян

Как проходит лечение и восстановление

Журналистка объяснила, что продолжает курс химиотерапии по графику, хотя расписание иногда приходится корректировать. Она вновь подчеркнула, что старается совмещать лечение с работой, даже если это требует дополнительных усилий и пересмотра расписания.

"Вчера утром прилетела из Индии и прямо с самолёта отправилась на третий сеанс химиотерапии, который был запланирован на 1 декабря, но его пришлось отложить, так как иначе я не смогла бы прилететь на открытие нашего телеканала с президентом 5 декабря, потому что самые страшные побочки меня кусают как раз на пятый и в последующие дни", — пояснила Симоньян.

По её словам, перед очередными процедурами она чувствует себя относительно стабильно и старается придерживаться привычного образа жизни. Она рассказала, что побочные эффекты бывают ощутимыми, но она воспринимает их как часть процесса восстановления, стараясь сохранять оптимизм.

"Ноги немножко не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии", — подчеркнула Маргарита.

Иногда, как отметила журналистка, ей необходимо обращаться в больницу для поддерживающей терапии, особенно когда показатели крови снижаются или возникают сложности с желудком. Такие меры, по её словам, помогают быстрее восстановиться и продолжать лечение без длительных перерывов.

Эмоциональное состояние и поддержка близких

Симоньян открыто рассказала о внешних изменениях, которые сопровождают лечение, и призналась, что не придаёт им большого значения. Главное для неё — возможность заботиться о семье и делать всё, чтобы оставаться рядом с детьми.

"Облысела, вкус пропадает, как при ковиде, что кожа портится — это само собой. Об этом я не переживаю. Да я, признаться, ни о чём не переживаю, кроме того, чтобы успеть вырастить своих детей", — отметила Маргарита.

Она поблагодарила всех, кто выражает поддержку, и предупредила, что сейчас вынуждена чаще отказываться от приглашений и мероприятий, потому что порой даже передвижение по дому требует усилий.

"Сейчас у меня такой период, когда до кухни своей иногда дойти невозможно — не то что до банкета", — заключила Симоньян.

Как Симоньян узнала о заболевании

Ранее журналистка рассказывала, что изменения во внешности стали для неё заметны после начала химиотерапии, и теперь она иногда использует парик. Она также говорила, что диагноз стал неожиданностью: она обратилась к врачу с жалобами на межрёберную невралгию, но обследование выявило более серьёзную проблему. По её словам, стресс, связанный с комой её мужа, режиссёра Тиграна Кеосаяна, мог повлиять на самочувствие и пережитые эмоции долго давали о себе знать.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Недвижимость
Древесная щепа предотвращает грязь на дорожках — агроном Николай Середа
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Популярное
Стрижка, которая безупречно сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий

Мягкое пикси — стильная и универсальная стрижка для зимы 2025 года, которая подходит почти всем. Узнайте, как выбрать форму и ухаживать за этой прической.

Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Клюворылы охотятся в глубоководных слоях океана — зоолог Саша Хукер
Маргарита Симоньян призналась, что мучается от изжоги
Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование
Микротрещины на фарах ухудшают световой поток зимой по данным AvtoPortal
Аиде Гарифуллиной пришлось носить линзы на "Голос. Дети"
Учёные выявили следы древней водной среды в каолините кратера — Броз
Греческая Atlantic See LNG Trade ищет новых поставщиков СПГ на Украину
Стресс и психосоматика влияют на развитие заболеваний — врач Евдокименко
Слишком короткие стрижки могут добавить вам лет после 40 — парикмахеры
Визит Елизаветы Туктамышевой в Японию вызвал всплеск эмоций фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.