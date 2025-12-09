Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Паулс сохранил уважение к Пугачёвой, однако их контакт почти исчез: что стоит за этим разрывом

Раймонд Паулс заявил, что Алла Пугачёва всё время занята
Шоу-бизнес

Перемены в отношениях звёзд, творческие разногласия и неожиданные решения часто становятся поводом для обсуждений. Так произошло и с певицей Аллой Пугачёвой, связь которой с прежним кругом коллег и единомышленников заметно ослабла.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Изменившиеся отношения в мире эстрады

С течением времени в профессиональной среде эстрады неизбежно происходят изменения, которые затрагивают не только творческие направления, но и личное общение артистов. По рассказам людей, знакомых с ситуацией, Пугачёва постепенно отдалилась от ряда композиторов и поэтов, долгое время работавших с ней над созданием известных хитов. Некоторые из них отмечают, что общение стало нерегулярным, а прежняя тесная связь практически иссякла. Подобные перемены естественны для артистического мира, где каждая новая эпоха приносит свои обстоятельства и профессиональные приоритеты.

Композитор Раймонд Паулс сохранил тёплое и уважительное отношение к Алле Борисовне, но при этом признаётся, что у неё теперь совершенно другие заботы. Ей стало некогда постоянно поддерживать с ним общение.

"Мы с Аллой почти не общаемся. Только изредка, когда она летом приезжает в Юрмалу. Она всё время занята. Я даже не знаю, где она сейчас живёт. У меня другая жизнь, но очень её уважаю и желаю всего наилучшего", — рассказал Раймонд Паулс.

Разные пути творческих союзников

На фоне изменений в общении с Пугачёвой внимание привлекла и история отношений Паулса с Лаймой Вайкуле. Некогда плодотворный союз композитора и певицы, чьи совместные работы становились хитами, со временем утратил прежнюю гармонию. Причиной стали разногласия, возникшие после резких суждений в адрес композитора, которые, по словам наблюдателей, оказались неожиданными для давнего наставника.

Известно, что творческие партнёры не всегда одинаково воспринимают происходящее и любое недопонимание может перерасти в более серьёзный конфликт. Реакция композитора на слова Вайкуле была сдержанной, однако, как сообщает издание "Абзац", он дал понять, что больше не придаёт значения её мнению.

Их прежнее сотрудничество остаётся важной частью музыкальной культуры: Паулс писал композиции, ставшие визитными карточками певицы, а Вайкуле благодаря этим песням смогла укрепить своё положение на эстраде. Тем не менее дальнейшие пути артистов разошлись, что нередко происходит в мире шоу-индустрии, где каждая сторона стремится к собственному развитию.

Песни, пережившие время

Наследие Паулса занимает особое место в музыкальной истории. Его работа с артистками разных поколений позволила создать композиции, известные далеко за пределами стран, где они впервые прозвучали. Многие слушатели узнают творчество обеих певиц именно по мелодиям, написанным латвийским композитором. Эти произведения стали частью культурной памяти, а их влияние сохраняется до сих пор.

Для Аллы Пугачёвой Паулс написал такие композиции, как "Миллион алых роз", "Маэстро" и "Старинные часы". Каждая из них в своё время заняла особое место в репертуаре певицы и стала важной частью её творческого образа. Эти песни остаются востребованными и спустя десятилетия, подтверждая значимость сотрудничества певицы и композитора.

Для Лаймы Вайкуле Паулс создал не менее узнаваемые произведения — "Ещё не вечер", "Вернисаж", "Чарли" и другие. Они звучали на крупных сценах и становились популярными у широкой публики, помогая певице формировать собственный стиль и расширять аудиторию. Список этих работ показывает масштаб вклада композитора в отечественную эстраду и его влияние на развитие музыкальных направлений.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
