Фирменный юмор снова сработал: Лазарев подколол Кудрявцеву, и она выдала свой ночной секрет

Лера Кудрявцева призналась, что ест пельмени по ночам

Вечер "Песни года" вновь стал поводом для дружеских подшучиваний Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева. Публика лишь успевала следить за динамикой их диалога, который от начала до конца держал зал в тонусе. Организаторы программы привыкли к их фирменному юмору, но на этот раз ведущие превзошли самих себя. Об этом сообщает "МК".

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев

Их фирменная манера общения на сцене

С первых минут стало понятно, что пара ведущих намерена устроить зрителям живое и непринуждённое шоу. Разогревая зал, Кудрявцева и Лазарев демонстрировали, как именно зрители должны приветствовать артистов — с эмоциями и настоящим вниманием. Когда камеры выхватили лицо одной из зрительниц, Лера тут же сделала замечание, превратив ситуацию в шутку.

"Я не улыбаюсь, в отличие от прекрасной девочки", — заявила Лера Кудрявцева.

Эта реплика мгновенно стала поводом для комментария Лазарева.

"С какой завистью сказала!" — тут же нашёлся Сергей Лазарев.

Эта короткая перепалка задала тон дальнейшему вечеру. Кудрявцева ответила неожиданным признанием.

"Конечно, я завидую всем молодым и красивым", — сказала она.

Атмосфера в зале оставалась лёгкой, и зрители быстро уловили, что подобная манера общения — часть фирменного стиля обоих ведущих. Они годами демонстрируют умение разряжать обстановку, переходя от шутки к шутке, сохраняя при этом уважение друг к другу и к публике.

Примерно в этот момент внимание зрителей привлекло движение рядом со сценой: к ведущим направлялись поклонники Леры, неся цветы и подарочные пакеты. Сергей, заметив момент, не упустил шанс вновь подначить коллегу.

"Лера ещё не заработала цветов", — иронизировал он.

Кудрявцева, видимо, ожидая очередной всплеск зрительских эмоций, попросила Сергея принять подарки вместо неё. Объяснила это она с присущей ей самоиронией.

"Я не могу, у меня попа толстая. Я наклонюсь, а у меня все порвётся", — сообщила Лера.

Лазарев отреагировал быстро: взял цветы и пакеты, после чего не преминул продолжить цепочку юмора, намекая, что ведущая могла бы появиться на сцене и без платья — для ещё большего эффекта.

"Мужчины, поддержите меня. Без платья ведущая — вот такой жаркий Новый год у нас!" — продолжил подшучивать Сергей.

Кудрявцева не осталась в долгу: предложила артисту самому продемонстрировать смелость и раздеться. Затем переключила внимание на энергию Лазарева, поинтересовавшись, откуда у него такой заряд. Сергей, как обычно, ответил о своей приверженности здоровому образу жизни. Лера же призналась, что поддерживать строгую дисциплину ей не удаётся.

"Я не за ЗОЖ. Я пельмени ночью ем", — вздохнула блондинка.

Лазарев тут же подметил одну деталь в её образе.

"Оно и видно, корсет так утянула!" — сказал он.

По реакции Леры было ясно: подобные пикировки не задевают её. Напротив, она уверенно поддерживала заданный темп их традиционного сценического диалога.

Юмор как часть профессиональной манеры

Дуэт Кудрявцевой и Лазарева давно стал одним из узнаваемых элементов крупных музыкальных телепрограмм. Их перепалки строятся не на агрессии, а на хорошо отточенной драматургии: один задаёт тон, другой продолжает, сохраняя баланс между шуткой и уважением. Публика каждый раз отмечает, что даже самые смелые реплики звучат у них органично.

Подобные сценические миниатюры освежают музыкальные премии и делают их менее формальными. Зрители получают не только концерт, но и небольшое театральное представление, основанное на импровизации. При этом важно, что оба ведущих прекрасно чувствуют границы дозволенного, что позволяет им обходиться без скандалов и недоразумений.

Традиционно такие моменты привлекают внимание СМИ и пользователей соцсетей. После каждого эфира обсуждаются не только выступления артистов, но и шутки ведущих, их стиль одежды, реакция зала. Именно благодаря подобным деталям шоу получает дополнительную жизнь за пределами эфира.

Почему этот дуэт остаётся таким популярным

Гармония, которую демонстрируют Лера и Сергей, давно стала символом доверия между ведущими. Они не конкурируют друг с другом, а тонко подыгрывают, создавая ощущение, что зрители присутствуют на репетиции, где можно позволить себе немного больше, чем в прямом эфире.

Их юмор остаётся понятным разным поколениям: от лёгкого самоироничного подшучивания до бытовых зарисовок вроде шуток о моде, питании или сценических неудобствах. Благодаря этому публика не чувствует дистанции.