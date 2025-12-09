Роман закончился в один миг: роковой поступок разрушил союз дочери Даны Борисовой и Артура Якобсона

Дочь Даны Борисовой изменила Артуру Якобсону из-за алкоголя

Дочь Даны Борисовой неожиданно оказалась в центре внимания после откровения о завершившемся романе с продюсером Артуром Якобсоном. История стремительно развившихся отношений, казавшихся ей прочными и многообещающими, обернулась непростым расставанием, которое теперь обсуждает весь интернет. Ситуация вызвала интерес не только из-за эмоциональности участников, но и из-за непростого семейного контекста, окружавшего их союз.

Как начинались отношения Полины и Артура

История пары изначально привлекла внимание своей стремительностью. Полина Аксёнова рассказывала, что была знакома с Артуром давно, но романтическая связь возникла неожиданно — будто появилась сама собой, без предварительных шагов и длительных ухаживаний. Период влюблённости был насыщенным: они много времени проводили вдвоём, стараясь наполнить отношения особенной атмосферой. Однажды девушка поделилась кадрами со свидания в престижном ресторане, подчёркивая внимание и щедрость избранника.

Эмоциональная вовлечённость Полины росла быстро: она видела в отношениях перспективу и не скрывала, что надеется на серьёзное будущее.

"Мы в шутку говорили о браке, что через полгода… Я иногда называю его "муженёк", он меня — "жёнушка". Причем первым начал он. Так что да, я считаю, у нас всё серьёзно", — отмечала она.

Однако вскоре в паре произошёл резкий перелом. В один из вечеров Полина объявила подписчикам, что их отношения закончились. Она кратко пояснила, что считает себя причиной разрыва, но деталей раскрывать не стала. Это заявление вызвало множество вопросов и предположений. Позже раскрыл подробности сам Артур Якобсон.

"Да, мы расстались. Полина совершила очень плохой поступок. Её близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить!" — рассказал Артур Якобсон в беседе со "СтарХитом".

По словам продюсера, в дальнейшем они всё же смогли восстановить общение, но уже в новом формате: без обязательств и прежних планов на будущее.

Почему отношения не удалось восстановить

После разрыва Полина, судя по её внутренним переживаниям, хотела бы вернуть отношения, но Артур не разделяет этого стремления: он погружён в работу и старается дистанцироваться от прошлого опыта. Эти разные подходы к произошедшему только усилили дистанцию между ними.

"Можно сказать, мы снова вернулись к статусу "просто друзья". Ей, конечно, этот статус не нравится, она очень хотела бы всё вернуть, но у меня такого желания нет. Прямо сейчас Полина сильно переживает, много плачет. Я же переношу разрыв спокойно, так как считаю, что мне в какой-то степени повезло, что данная ситуация произошла так быстрог", — рассказал Артур Якобсон.

На фоне романтической истории всплыли и семейные разногласия. Мама Полины, телеведущая Дана Борисова, с самого начала относилась к роману настороженно, считая, что намерения Артура могут быть неоднозначными.

"Мне этот Артур, если честно, не нравится. У него сексуальный интерес одновременно и ко мне, и к Полине, он не соблюдает сексуальных границ", — сообщила Дана Борисова в разговоре со "СтарХитом" несколько месяцев назад.

Отношения матери и дочери в этот период также были непростыми: они разошлись во взглядах на карьеру Полины, что вылилось в публичный конфликт. Однако постепенно ситуация менялась, и в последнее время они вновь начали появляться вместе на социальных платформах, демонстрируя постепенное сближение.

Разногласия в семье и их влияние на ситуацию

История Полины и Артура стала лишь частью более сложной картины. Ещё до начала романа отношения Полины и мамы были напряжёнными. Молодая девушка мечтала начать телевизионную карьеру, но столкнулась с непониманием и резкостью со стороны матери. На эмоциях Дана высказала дочери немало тяжёлых слов, а Полина в ответ заявила, что стесняется мамы из-за её прошлых зависимостей.

Эти семейные разногласия активно обсуждались в медиа, так как обе стороны открыто говорили об этом в интервью. Только недавно ситуация начала меняться: они стали появляться вместе на мероприятиях, что показало постепенное восстановление доверия.