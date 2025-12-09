Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Непрерывный режим работы кондиционера снижает зимние расходы энергии — Malatec
Опубликованы три простых рецепта салатов с ананасом к празднику — "Белновости"
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Горчица помогает пищеварению и усвоению белков — данные диетолога Русаковой
Эксперты отметили способность картофеля смягчать горечь в супе — Белновости
Компот из сухофруктов выводит натрий и лишнюю воду — диетолог Анна Белоусова
Нет смысла прятать наворованное, удар коснётся и самых близких — глава СК Бастрыкин
Таиланд отменил дневной запрет на продажу алкоголя — Associated Press
С 2026 года предпенсионерам не нужно будет самостоятельно подтверждать свой статус

Роман закончился в один миг: роковой поступок разрушил союз дочери Даны Борисовой и Артура Якобсона

Дочь Даны Борисовой изменила Артуру Якобсону из-за алкоголя
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой неожиданно оказалась в центре внимания после откровения о завершившемся романе с продюсером Артуром Якобсоном. История стремительно развившихся отношений, казавшихся ей прочными и многообещающими, обернулась непростым расставанием, которое теперь обсуждает весь интернет. Ситуация вызвала интерес не только из-за эмоциональности участников, но и из-за непростого семейного контекста, окружавшего их союз.

Букет жёлтых роз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Букет жёлтых роз

Как начинались отношения Полины и Артура

История пары изначально привлекла внимание своей стремительностью. Полина Аксёнова рассказывала, что была знакома с Артуром давно, но романтическая связь возникла неожиданно — будто появилась сама собой, без предварительных шагов и длительных ухаживаний. Период влюблённости был насыщенным: они много времени проводили вдвоём, стараясь наполнить отношения особенной атмосферой. Однажды девушка поделилась кадрами со свидания в престижном ресторане, подчёркивая внимание и щедрость избранника.

Эмоциональная вовлечённость Полины росла быстро: она видела в отношениях перспективу и не скрывала, что надеется на серьёзное будущее.

"Мы в шутку говорили о браке, что через полгода… Я иногда называю его "муженёк", он меня — "жёнушка". Причем первым начал он. Так что да, я считаю, у нас всё серьёзно", — отмечала она.

Однако вскоре в паре произошёл резкий перелом. В один из вечеров Полина объявила подписчикам, что их отношения закончились. Она кратко пояснила, что считает себя причиной разрыва, но деталей раскрывать не стала. Это заявление вызвало множество вопросов и предположений. Позже раскрыл подробности сам Артур Якобсон.

"Да, мы расстались. Полина совершила очень плохой поступок. Её близкие (мама, бабушка) встали на мою сторону, поддержали меня. Полина была пьяна, и один очень плохой человек воспользовался моментом. Какой вывод я для себя сделал? Моя девушка не будет пить!" — рассказал Артур Якобсон в беседе со "СтарХитом".

По словам продюсера, в дальнейшем они всё же смогли восстановить общение, но уже в новом формате: без обязательств и прежних планов на будущее.

Почему отношения не удалось восстановить

После разрыва Полина, судя по её внутренним переживаниям, хотела бы вернуть отношения, но Артур не разделяет этого стремления: он погружён в работу и старается дистанцироваться от прошлого опыта. Эти разные подходы к произошедшему только усилили дистанцию между ними.

"Можно сказать, мы снова вернулись к статусу "просто друзья". Ей, конечно, этот статус не нравится, она очень хотела бы всё вернуть, но у меня такого желания нет. Прямо сейчас Полина сильно переживает, много плачет. Я же переношу разрыв спокойно, так как считаю, что мне в какой-то степени повезло, что данная ситуация произошла так быстрог", — рассказал Артур Якобсон.

На фоне романтической истории всплыли и семейные разногласия. Мама Полины, телеведущая Дана Борисова, с самого начала относилась к роману настороженно, считая, что намерения Артура могут быть неоднозначными.

"Мне этот Артур, если честно, не нравится. У него сексуальный интерес одновременно и ко мне, и к Полине, он не соблюдает сексуальных границ", — сообщила Дана Борисова в разговоре со "СтарХитом" несколько месяцев назад.

Отношения матери и дочери в этот период также были непростыми: они разошлись во взглядах на карьеру Полины, что вылилось в публичный конфликт. Однако постепенно ситуация менялась, и в последнее время они вновь начали появляться вместе на социальных платформах, демонстрируя постепенное сближение.

Разногласия в семье и их влияние на ситуацию

История Полины и Артура стала лишь частью более сложной картины. Ещё до начала романа отношения Полины и мамы были напряжёнными. Молодая девушка мечтала начать телевизионную карьеру, но столкнулась с непониманием и резкостью со стороны матери. На эмоциях Дана высказала дочери немало тяжёлых слов, а Полина в ответ заявила, что стесняется мамы из-за её прошлых зависимостей.

Эти семейные разногласия активно обсуждались в медиа, так как обе стороны открыто говорили об этом в интервью. Только недавно ситуация начала меняться: они стали появляться вместе на мероприятиях, что показало постепенное восстановление доверия.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Туристы бегут на Фукуок толпами — VnExpress
Туризм
Туристы бегут на Фукуок толпами — VnExpress
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Интенсивные тренировки снижают качество сна при частом повторении — Fit For Fun
Новости спорта
Интенсивные тренировки снижают качество сна при частом повторении — Fit For Fun
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
Мягкое пикси подходит для разных типов волос и лиц — стилист Куклина
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Прямой разлом толщиной с карандаш: загадка каменного гиганта доводит исследователей до ступора
Последние материалы
Больцано вводит ежедневный налог для туристов с собаками — член совета Вальхер
Война шимпанзе привела к резкому росту рождаемости — Science&Vie
Горчица помогает пищеварению и усвоению белков — данные диетолога Русаковой
Дочь Даны Борисовой изменила Артуру Якобсону из-за алкоголя
Регулярная активность снижает стресс и переедания — The Conversation
Эксперты отметили способность картофеля смягчать горечь в супе — Белновости
Тёмно-фиолетовый оттенок заменил красный в маникюре сезона
Компот из сухофруктов выводит натрий и лишнюю воду — диетолог Анна Белоусова
Затруднённый пуск двигателя указывает на разряд аккумулятора
Нет смысла прятать наворованное, удар коснётся и самых близких — глава СК Бастрыкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.