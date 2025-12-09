Необычное микродвижение: анализ поведения выявил момент, где Долина явно запуталась в словах

Лариса Долина была неискренней в интервью — профайлер Анищенко

Резонансное интервью Ларисы Долиной стало поводом для новой волны обсуждений — не только среди поклонников певицы, но и среди специалистов по анализу поведения. Внимание к эфиру привлёк профайлер Илья Анищенко, который утверждает, что в ряде моментов заметил несостыковки между словами артистки и её невербальными реакциями. Его выводы вызвали большой интерес, потому что речь идёт об интервью, где певица впервые подробно высказалась о скандальной истории с продажей квартиры.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Что скрывается за громким интервью: мнение профайлера

Первые публичные заявления Ларисы Долиной после продолжительного молчания стали важным медиасобытием. В эфире ток-шоу певица рассказала о решении вернуть покупательнице крупную сумму, признала, что стала жертвой недобросовестных посредников, и обратилась к зрителям с извинениями. Этот жест многие восприняли как попытку поставить точку в громком споре. Однако профайлер Илья Анищенко, изучивший запись эфира, считает, что некоторые элементы поведения артистки указывают на внутренние сомнения, а в одном моменте, по его мнению, и вовсе заметны признаки неправды.

Он допускает, что выход певицы в эфир мог быть продиктован не только её собственной инициативой. По его словам, ситуация вокруг истории с квартирой стала настолько напряжённой, что решение об интервью могло обсуждаться вне медиапространства.

"Я думаю, да, всю эту ситуацию разруливали на самом высшем уровне. И на неё, возможно, давили, да. Ну, не то чтобы давили, просто с ней разговаривали. Возможно, даже из администрации президента", — предполагает эксперт.

Анищенко проводит параллели с прежними случаями, когда фигуранты другого громкого дела выходили на интервью по настоятельной просьбе властей.

"Заставили её пойти, как раньше этих Петрова и Боширова. Помните это, когда они ходили к Симоньян? Вот, примерно такое же было", — отмечает специалист.

В каком месте интервью, по мнению эксперта, прозвучала неправда

Наибольший интерес аудитории вызвал комментарий Анищенко о моменте, где он зафиксировал, по его словам, "точные признаки неискренности". Певица объясняла, почему так долго оставалась в тени и не комментировала развитие событий. Она подчеркнула, что не могла сделать это физически. Именно здесь профайлер увидел противоречие между словами и невербальными сигналами.

По его мнению, сама формулировка не соответствует тому, что демонстрировало её поведение.

"Там есть момент, где она точно врёт, что физически не могла это сделать, то есть выйти и прокомментировать ситуацию", — говорит Анищенко, уточняя, что речь идёт о невербальных признаках, которые редко замечают зрители.

Специалист убеждён: певица просто была вовлечена в долгие и сложные согласования на высоком уровне. Он предполагает, что ей приходилось ждать исхода переговоров, а потому она не могла открыто говорить о происходящем.

"Да могла она всё, просто она не может сейчас сказать, как ситуация развивалась", — резюмирует профайлер.

Обещание вернуть деньги: что говорит язык тела

Как сообщает "Царьград", больше всего внимания эксперт уделил ключевой фразе Долиной о том, что она приняла "единственное решение" и намерена вернуть всю сумму покупательнице. По словам Анищенко, в момент произнесения этих слов заметно микродвижение головы, которое, как он считает, может говорить о внутреннем напряжении.

"Когда она говорит "я приняла единственное решение", там есть такое интересное отдёргивание головы влево чуть-чуть, вот, прямо микродвижение. Голова не совсем в такт, так сказать, совпадает с тем, что она говорит", — описывает он.

Анищенко подчёркивает, что именно такие нюансы помогают понять, насколько сказанное соответствует внутреннему состоянию собеседника.