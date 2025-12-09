Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ДНК-тест раскрыл правду о возлюбленной Дурова: образ полностью русской девушки оказался иллюзией

Девушка Павла Дурова оказалась русской только на 28%
Шоу-бизнес

Девушка основателя Telegram Павла Дурова раскрыла подробности своих корней — недавний ДНК-тест показал, что русская кровь составляет лишь 28% её генетического происхождения. Это стало неожиданным для многих, ведь Вавилова воспитывалась в русскоязычной среде и многие воспринимали её как русскую. Но результаты теста выявили и литовские, польские, украинские и другие европейские корни — открытие, которым она поделилась со своей аудиторией. Об этом сообщает EADaily.

Предприниматель Павел Дуров
Фото: flickr.com by TechCrunch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Предприниматель Павел Дуров

Как всё началось: ДНК-тест и раскопки семейных корней

Юлия Вавилова решила выяснить, откуда происходят её предки. После сдачи анализа она получила подробную "генетическую карту" — в ней 28% были отнесены к русскому происхождению, а остальное распределилось между несколькими европейскими регионами.

Для многих это стало поводом пересмотреть представления об этнической идентичности, ведь живущая всю жизнь в русскоязычной среде девушка оказалась носительницей самых разных корней.

От русской "по духу" — к гражданке мира

Хотя официально у Вавиловой выявилось лишь 28% русской крови, её реальный образ складывается иначе. Девушка давно живёт за рубежом, а сейчас вместе с Павлом Дуровым большую часть времени проводит в Объединённых Арабских Эмиратах.

Несмотря на русские корни, в общении с подписчиками она чаще использует английский. Такой выбор языка подчёркивает её глобальный образ и желание, чтобы её понимали все.

Её генетическая "мозаичность" — литовские, польские, украинские, чешские и другие корни — делает её примером европейской многокультурности, где происхождение не ограничивается границами одного государства.

Почему это важно: о самоидентификации и восприятии публики

Для многих людей национальное происхождение — важная часть самоидентификации. Публично заявив о результатах ДНК-теста, Вавилова дала повод задуматься о том, что "наша кровь" может быть куда более разнообразной, чем кажется на первый взгляд.

Такая открытость — сигнал, что личная история может быть сложной, а простые ярлыки ("русская", "полька", "украинка") не всегда отражают реальную генетику.

Это также влияет на восприятие личности аудиторией, СМИ, друзьями. Когда человек сам говорит о своём происхождении, это придаёт его образу прозрачности и искренности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
