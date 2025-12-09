Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Буланова смотрит жильё у застройщика с минимальной ценой: что вынудило её выбрать такой путь

Татьяна Буланова хочет взять ипотеку, чтобы отселить детей
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова переживает период особенно высокого внимания публики. Её концерты расписаны на месяцы вперёд, а плотный график разъездов позволяет появляться дома лишь на короткие промежутки. Даже в такой загруженности певица не откладывает важные семейные вопросы: она всерьёз задумалась о расширении жилплощади и подыскала подходящий вариант для будущего приобретения. Решение связано не только с её комфортом — артистка стремится обеспечить отдельное жильё своим взрослым детям.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

Новый этап в жизни артистки

В последние годы внимание к фигуре Булановой вновь усилилось: она активно гастролирует, участвует в фестивалях и телепроектах, а аудитория на её концертах неизменно растёт. Такой подъём связан не только с ностальгией поклонников, но и с её умением обновлять репертуар и адаптироваться к запросам слушателей. Несмотря на плотный график, певица сохраняет традицию заниматься семейными делами лично, не перекладывая ответственность на помощников.

По словам артистки, в какой-то момент накопившиеся бытовые вопросы потребовали конкретных решений. Особое место среди них занял вопрос жилья, поскольку дети уже давно выросли, строят отношения и нуждаются в собственном пространстве. Буланова признаётся, что хотела бы поддержать их на этом пути и помочь им начать самостоятельную жизнь.

"Хочу, чтобы дети жили отдельно. Покупаю у застройщика на уровне котлована, у меня не так много денег. Я не могу позволить себе 120 миллионов… У меня не те гонорары, чтобы купить такую квартиру", — цитируют артистку в Telegram-канале "Звездач".

Эти слова наглядно демонстрируют, что, несмотря на статус известной артистки, она трезво оценивает свои финансовые возможности. Покупка жилья на ранней стадии строительства нередко оказывается экономически выгоднее, а гибкость условий позволяет подобрать подходящий вариант без чрезмерной нагрузки на бюджет семьи.

Семейные приоритеты певицы

У певицы двое сыновей — Александр и Никита. Оба уже вступили во взрослую жизнь, учатся, работают, растут профессионально и эмоционально. Они поддерживают отношения с девушками, которых их мама полностью принимает. Для Булановой особенно важно, что дети выбрали достойных спутниц, а взаимодействие молодой пары и матери проходит в атмосфере доверия и уважения.

Буланова не скрывает, что с большим теплом относится к мысли о будущем пополнении в семье. Она улыбается, говоря о внуках, и отмечает, что уже морально готова к новой роли. Возможные изменения в семейной структуре стали ещё одной причиной задуматься о расширении жилплощади — так артистка стремится заранее создать комфортное пространство, где каждый член семьи чувствовал бы себя свободно и уверенно.

Почему выбор пал на жильё от застройщика

Покупка квартиры на начальном этапе строительства — распространённая практика среди тех, кто хочет оптимизировать расходы. Для Булановой этот путь стал логичным ответом на необходимость совмещать умеренный бюджет и желание обеспечить детей собственным жильём. Кроме экономии, у такого решения есть и другие дополнительные преимущества: возможность адаптировать планировку, выбрать этаж, продумать будущий интерьер с нуля.

При этом певица подчёркивает, что не стремится к роскоши. Для неё важнее функциональность, безопасность района и перспективы развития инфраструктуры. Такие параметры выбирают и многие молодые семьи, что делает инвестицию не только практичной, но и перспективной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
