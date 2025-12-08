Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ни рыба ни мясо: Виктор Рыбин рассказал, что выводит его из равновесия в поведении Агутина

Виктор Рыбин возмущён молчанием Агутина на политические темы
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин, известный по группе "Дюна", рассказал о своём отношении к поведению некоторых артистов, которые предпочитают не высказываться по общественно обсуждаемым темам. Поводом для разговора стало интервью, где музыкант отметил, что особенно остро воспринимает тишину тех, кто, по его мнению, остаётся в стороне от важных событий. Рыбин подчеркнул, что подобная сдержанность публичных людей вызывает у него недоумение, поскольку у артистов есть возможность влиять на аудиторию и обозначать собственную позицию.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

В качестве примера он упомянул Леонида Агутина, отметив, что тот не комментирует происходящее и не проявляет активности, связанной с общественными инициативами. По словам Рыбина, он ожидал бы от популярных исполнителей большей открытости, хотя понимает, что каждый артист выбирает свой формат взаимодействия с публикой. Тем не менее подобный подход продолжает вызывать у него эмоциональный отклик.

"Ну не удержусь я… Агутин! Вот прям не могу! Да потому что ни рыба ни мясо. Он не ездит в зону СВО… Никуда не ездит, он даже не говорит ничего об этом. И таких много. Я аж красный стал! Просто такой либерал: знаете, я за всё хорошее, я против всего плохого. Так мы тоже против плохого, да… Мы за победу!" — возмутился музыкант в интервью на YouTube-канале "Эмпатия".

Разочарование из-за отъезда артистов

Отдельной темой беседы стало отношение Рыбина к отъезду Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой. Он признался, что воспринимал их решение как неожиданное и надеялся, что артисты вернутся. Рыбин упомянул, что долгие годы был знаком с ними и относился тепло, поэтому отъезд вызвал личные переживания.

Музыкант отметил, что покидающие страну артисты нередко вызывают неоднозначную реакцию у публики, так как многие зрители привыкли к ним, выросли на их творчестве и ассоциируют их имена с определёнными этапами в музыкальной культуре. Именно поэтому подобные решения оказываются заметны не только в профессиональной среде, но и среди поклонников, которые эмоционально реагируют на перемены в жизни публичных людей.

Роль авторов в музыкальной карьере Пугачевой

Говоря о творческом пути Аллы Пугачёвой, Рыбин подчеркнул значимость поэтов и композиторов, создававших песни, ставшие частью её культурного наследия. Он отметил, что многие из этих авторов продолжают жить и работать в России и именно они заложили основу, благодаря которой артистка получила статус примадонны эстрады.

Эта тема затронула более широкую проблему восприятия артистов: нередко публика видит лишь исполнителя, в то время как за кадром остаются те, кто создаёт музыку и тексты. Рыбин напомнил, что вклад авторов в становление музыкальных звёзд бывает огромным и именно благодаря совместной работе формируются песни, становящиеся символами эпохи.

Публичность и ожидания аудитории

Высказывания Рыбина отражают более широкий процесс: общество по-разному воспринимает поведение известных людей, и ожидания к ним часто оказываются выше, чем к обычным гражданам. Музыканты, актёры и телеведущие вынуждены балансировать между личными решениями, общественными ожиданиями и давлением аудитории, которая привыкла воспринимать их как яркие публичные фигуры.

Такие ситуации подчёркивают, насколько многослойной может быть жизнь известных артистов: успех, творческие достижения, отношения с поклонниками и коллегами неизбежно переплетаются с личными взглядами и решениями, которые иногда вызывают споры или обсуждения в медиапространстве.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Приветствия котов зависят от пола вошедшего человека — Ethology Александр Рощин Монумент Йонагуни обнаружен у Рюкю в 1986 году — геолог Масааки Кимура Игорь Буккер Су-35С прижал авиацию противника к земле — глава Ростеха Сергей Чемезов Сергей Ивaнов
