Замороженный сериал обернулся лавиной последствий: актёр Фёдоров выиграл в суде рекордную сумму

Актёр Пётр Фёдоров выиграл дело о невыплаченном гонораре
Шоу-бизнес

В Москве завершилось разбирательство, вокруг которого в профессиональной среде говорили уже несколько месяцев. Арбитражный суд столицы принял сторону актёра Петра Фёдорова и обязал киностудию "20/20" выплатить ему 18 миллионов рублей. Решение стало итогом длительного конфликта, начавшегося после того, как артист так и не получил обещанный гонорар за работу в проекте, производство которого остановилось.

Актёр Пётр Фёдоров
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Актёр Пётр Фёдоров

Как возникла претензия

Поводом для обращения в суд стал сорвавшийся контракт. По договору Фёдоров должен был принять участие в новом сериале, и работа стартовала с подготовки и съёмок пилотного эпизода. Пилот был отснят, однако продолжения не последовало: производство заморозили, дальнейшие съёмки отменили, а актёр, по его словам, остался без оплаты за уже выполненную часть работы.

Поскольку урегулировать спор с продюсерами мирным путём не удалось, артист подал иск и добился выплаты 18 миллионов рублей. Этот шаг стал логичным продолжением ситуации, в которой исполнитель фактически выполнил свои обязательства, но не получил вознаграждение.

Ход разбирательства и решение суда

Процесс не был быстрым: судебное производство длилось несколько месяцев. Стороны предоставляли дополнительные документы, меняли формулировки требований и заявляли ходатайства. Всё это растянуло разбирательство, но в итоге суд установил, что требования актёра обоснованы.

4 декабря 2025 года Арбитражный суд Москвы вынес решение — удовлетворить иск Петра Фёдорова и взыскать с киностудии "20/20" 18 миллионов рублей. Как сообщает издание "Постньюс", постановление пока не приобрело окончательную силу: у ответчика ещё остаётся возможность обжаловать его в установленный законом срок.

Что известно о киностудии

Компания "20/20" давно присутствует на рынке и известна сотрудничеством с крупными телеканалами, стриминговыми платформами и созданием разных форматов — от полнометражных картин до документальных проектов. Именно поэтому внимание к делу оказалось особенно пристальным: участники отрасли следили за тем, как будет разрешён спор между студией с серьёзным портфолио и известным актёром.

В последние месяцы компания несколько раз упоминалась в новостях в связи с другими экономическими спорами. Такие случаи для индустрии не редкость: производство фильмов и сериалов связано с большими затратами, сложными контрактами и рисками, поэтому судебные процессы между создателями и участниками проектов иногда становятся публичными.

Значение решения для индустрии

Иск Фёдорова ещё раз подчеркнул, насколько важны чётко прописанные условия и соблюдение обязательств в сфере кино- и телеиндустрии. Даже успешные студии сталкиваются с форс-мажорами: проекты могут замораживаться, переноситься или полностью отменяться, но юридические договорённости остаются в силе.

Для актёров подобные ситуации служат напоминанием о необходимости внимательно относиться к контрактам, а для продюсерских компаний — о том, что выполнение договорных обязательств остаётся важнейшим фактором репутации. Решение суда, хоть и не окончательное, уже сформировало прецедент, который может повлиять на подход к оформлению и исполнению соглашений в отрасли.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
