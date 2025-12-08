Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евросоюз не сможет навсегда заморозить российские активы — политолог Адилова
Новые платформы Китая улучшили качество кузовов и электроники — Freshauto
Зеленский пока сохранит власть и участие в переговорах — политолог Топорнин
Увлажнение кожи помогает продлить стойкость аромата — Malatec
Ежегодное удаление Луны может привести к резкому замедлению вращения Земли в будущем
Сорта груши Банкетная, Брянская красавица и Виктория признаны надёжными в 2025 году
Вероятность обнаружения Земли инопланетянами составляет 0,000211% — астроном Киселёв
Гормональная контрацепция снижает риск рака яичников — гинеколог Ерофеева
Пригоревшие загрязнения в духовке удаляются с помощью соды и уксуса — Malatec

Надежда Кадышева не вышла в эфир Песни года: причина оказалась совсем не тревожной

Кадышева пропустила "Песню года" из-за высокой занятости
Шоу-бизнес

Популярность Надежды Кадышевой уже несколько лет держится на удивительно высоком уровне, и зрители продолжают заполнять площадки на её концертах. Интерес к творчеству артистки усилился после того, как одна из её песен неожиданно стала любимой у молодёжи, а всплеск обсуждений лишь укрепил статус коллектива "Золотое кольцо" среди разных поколений слушателей.

Певица Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Певица Надежда Кадышева

Новая волна интереса к творчеству артистки

Феномен стремительного роста популярности коллектива вновь привлёк внимание поклонников и слушателей, которые наблюдают, как опытная исполнительница сумела заново выйти на большой медиарадар. Её композиция "Веночек", записанная вместе с сыном Григорием Костюком и супругом Александром Костюком, неожиданно превратилась в массовый тренд в социальных сетях. Этот неожиданный поворот событий привёл на концерты артистки новую, гораздо более молодую аудиторию, которая ранее могла быть знакома лишь с отдельными хитами ансамбля.

"Значит, у России есть будущее", — говорила в прошлом году о второй волне популярности "Золотого кольца" на новогоднем фестивале "Песня года" Надежда Кадышева.

Большое внимание привлёк и сам факт того, что яркий танцевальный трек сумел органично вписаться в современный музыкальный контекст, где короткие форматы и мгновенное распространение становятся важнейшими элементами успеха. Участники коллектива не раз отмечали, что новый интерес слушателей стал для них неожиданным, но приятным событием. При этом важную роль сыграла искренность исполнения и постоянный творческий поиск, который долгие годы определял уникальность ансамбля.

"Интернет не может создать хит. Там все звуки получаются железными. С душой надо писать, вкладывая свою душу. У нас уже столько хитов, что мы уже со счёта сбились", — рассуждал о феномене "Веночка" супруг Надежды Кадышевой, музыкант Александр Костюк.

Ещё долгое время вокруг песни продолжались обсуждения, поскольку видеоролики, связанные с ней, появлялись в самых разных пабликах и коротких клипах. Благодаря этому композиция получила новую жизнь, а коллектив стал регулярно собирать десятки тысяч зрителей в крупных городах России.

Почему зрители не увидели певицу в эфире "Песни года"

Несмотря на большой интерес публики, поклонники заметили, что в свежий эфир новогодней программы "Песня года" артистка не вошла. Учитывая её устойчивую популярность, такое отсутствие вызвало множество вопросов. Зрители, привыкшие видеть Надежду Кадышеву на крупных праздничных событиях, с удивлением обнаружили, что в этот раз её выступление не было включено в программу телеканала.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты обратились за официальным комментарием к представителю семьи артистки Юрию Шарковичу. Он пояснил, что отсутствие певицы в эфире связано не со снижением интереса к её творчеству, а с другой причиной.

"Выбор и любовь зрителя — всегда огромная ответственность. Поэтому всё наше внимание направлено на подготовку новогоднего концерта, который состоится 17 декабря в Москве. На нашем концерте полюбившиеся песни года порадуют аудиторию яркой, праздничной атмосферой", — заявил в беседе с KP. RU официальный представитель семьи Кадышевых Юрий Шаркович.

Телевизионные источники также поделились подробностями и отметили, что зрители всё же увидят артистку в нескольких других праздничных программах. По их словам, певица и её сын Григорий появятся в новогодних эфирах Первого канала и НТВ. Таким образом, выступлений в праздничную ночь у коллектива будет достаточно, просто график распределился иначе, чем ожидали поклонники.

Новогодние эфиры и интерес телевидения к артистке

Телевизионные редакции не скрывают, что интерес к артистке по-прежнему высок. Программы с участием Кадышевой стабильно собирают большую аудиторию, а упоминания о её творчестве часто появляются в обзорах праздничных концертов. В последние годы телеканалы активно используют музыкальные выступления, связанные с популярными трендами, и "Веночек" стал как раз таким случаем, когда хит получил вторую жизнь благодаря интернету и стал заметным элементом новогодних эфиров.

Как уточнили представители телевизионного сообщества, певица не участвовала в съёмках новогоднего выпуска на "Россия-1" в этом году, хотя именно этот канал в недавнем прошлом выпускал цикл передач о её семье. Это породило дополнительные обсуждения, но официальные комментарии ясно показывают, что решение связано исключительно с графиком и творческими планами коллектива.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Точка зрения
Европа спорит, кто возьмёт ответственность за кредиты Украине — аналитик Беляев
Популярное
Дружба заканчивается там, где начинается вирус: шимпанзе преподали суровый урок социальной дистанции

От изгнания у шимпанзе до "химического чутья" у лангустов: как животные распознают больных сородичей и почему социальная дистанция в природе — вопрос жизни и смерти.

Шимпанзе изгоняют зараженных сородичей — National Geographic
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Эти вещи крадут молодость, пока вы об этом не знаете: гардероб работает против вас
Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований
Дефицит цинка почти незаметен, но тело подаёт тонкие сигналы — восемь из них легко пропустить
Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США Олег Володин США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова
Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению
Третье поколение зубов выходит из тени: препарат из Японии включает природный механизм роста зубов
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Ветер космоса или следы инопланетян? Что скрывает загадочный межзвёздный объект 3I/ATLAS
Последние материалы
Новые платформы Китая улучшили качество кузовов и электроники — Freshauto
Зеленский пока сохранит власть и участие в переговорах — политолог Топорнин
Увлажнение кожи помогает продлить стойкость аромата — Malatec
Требования дольщиков включают в реестр в течение 45 дней — юрист Димитриади
Ежегодное удаление Луны может привести к резкому замедлению вращения Земли в будущем
Сорта груши Банкетная, Брянская красавица и Виктория признаны надёжными в 2025 году
Кадышева пропустила "Песню года" из-за высокой занятости
Диетологи сравнили оливковое и подсолнечное масло и назвали отличия в пользе
Вероятность обнаружения Земли инопланетянами составляет 0,000211% — астроном Киселёв
Силовые тренировки помогают сбалансировать гормоны — тренер Кай Циммер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.