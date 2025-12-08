Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Симптомы поначалу казались безобидными: новое обследование показало, что происходит с Егором Кридом

МРТ показала, что у Егора Крида порваны сухожилия
Шоу-бизнес

Неожиданная неприятность застала Егора Крида в момент, когда он уже собирался возвращаться домой из поездки. Артист снял короткое видео и поделился постами, которые быстро привлекли внимание поклонников, обеспокоенных его состоянием. Ситуация развивалась стремительно и оказалась куда более сложной, чем он предполагал. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Егор Крид
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Егор Крид

Первые симптомы и неожиданные сложности

Сначала Егор Крид был уверен, что получил обычный ушиб, и даже рентген, сделанный в Дубае, не показал ничего критичного. По словам артиста, врач, осмотревший его, отметил, что перелома нет, и это укрепило уверенность в том, что серьёзных последствий можно не ожидать. Однако уже по пути в аэропорт Егор Крид почувствовал, что боль нарастает, а перед самой посадкой ему пришлось воспользоваться инвалидной коляской. Это стало тревожным сигналом, хотя певец продолжал надеяться, что всё ограничится лёгким повреждением.

"Весь полёт не спал из-за того, что ногу тянуло и она начинала опухать… Дубайский врач ещё сказал: "Ты вставай, ходи каждый час, разминай ногу", а мне с каждым подъёмом было всё больнее наступать. Отличный врач", — пожаловался Егор.

Уже в Москве Егор Крид понял, что без повторной диагностики не обойтись. Болезненность усиливалась, а попытки наступать на ногу давались с трудом. Кроме того, попасть на МРТ в выходные оказалось сложно: свободные окна были заняты, и артисту пришлось искать клинику значительно дольше, чем он ожидал.

Диагноз, который оказался тяжелее ожиданий

Поиск подходящей клиники для МРТ занял у Егора Крида больше времени, чем он рассчитывал. Только спустя несколько попыток певец всё же попал на обследование, которое и прояснило истинную причину боли. Постепенно он осознал, что именно МРТ способна дать развёрнутую картину происходящего, ведь аппарат помогает увидеть даже небольшие изменения в мягких тканях.

Егора Крида удивил тот факт, что в выходные процедура пользуется огромной популярностью, и он даже пошутил, что поход на МРТ теперь сравним с вечерним досугом многих людей. Но именно эта диагностика стала ключевой в его ситуации.

"МРТ по выходным оказывается популярнее клубов и кальянных. И вот оно, чудо! Нашёл клинику и поехал по назначению! И вот 25 минут "прекрасных звуков" отделяли меня от новой классной инфы, но в голове я надеялся, что мне скажут: "У вас просто сильный ушиб и растяжение". Итог: порванное сухожилие спереди, порванное сухожилие сзади (разрыв связок), гипс и костыли", — написал Егор.

Разрыв связок и повреждение сухожилий — диагноз, который требует осторожного подхода и длительного восстановления. Врачи наложили гипс, выдали костыли и дали Егорy Криду рекомендации по ограничению нагрузки, подчеркнув, что сохранение неподвижности на раннем этапе играет решающую роль для успешного заживления.

Как травма повлияла на планы артиста

Столкнувшись с тяжёлым диагнозом, Егор Крид был вынужден отказаться от участия в нескольких мероприятиях, включая "Песню года", где зрители ожидали его выступления. Для артиста это стало серьёзным разочарованием, ведь подобные концерты важны в рамках творческого сезона. Тем не менее здоровье оказалось приоритетом, и он решил придерживаться назначенного режима.

В случае разрыва связок голеностопа восстановление может длиться недели или даже месяцы. Егор Крид подчеркнул, что будет внимательно следовать рекомендациям врачей, ведь преждевременное возвращение к нагрузкам может вызвать повторное повреждение. Организаторы мероприятий и поклонники выразили ему поддержку, напомнив, что подобные травмы не редкость, но требуют терпения и осторожности.

Сравнение: рентген и МРТ при травмах ног

История Егора Крида ярко иллюстрирует, почему врачи назначают разные виды обследований при травмах нижних конечностей.

Рентген — быстрый и доступный способ увидеть повреждения костей. Его используют для исключения перелома, и в случае Егора Крида снимок действительно не выявил переломов. Однако рентген практически не показывает состояние связок, мышц и сухожилий.

МРТ обладает существенно большей глубиной исследования. Именно она позволила выявить разрыв связок у Егора Крида, что стало решающим моментом в постановке окончательного диагноза. Метод визуализирует мягкие ткани, помогает определить степень повреждения и сформировать точную тактику лечения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
