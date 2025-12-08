Развод — лишь вершина айсберга: в делах Самойловой всплывают проблемы куда большего масштаба

Оксана Самойлова может потерять весь свой бизнес

Бизнес Оксаны Самойловой переживает непростой период. Пока внимание публики приковано к её разводу с рэпером Джиганом, в коммерческих проектах предпринимательницы происходят заметные перемены. Сразу несколько компаний, зарегистрированных на Самойлову, столкнулись с серьёзными финансовыми затруднениями. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Как менялась ситуация с компаниями Оксаны Самойловой

История бизнес-активов блогера складывалась динамично. За последние годы она развивала несколько направлений: розничную торговлю, интернет-продажи, аренду интеллектуальной собственности, а также собственные бренды в бьюти-сфере. Однако итоги 2023-2024 годов оказались для этих проектов неоднозначными.

Первой компанией, которая начала процедуру ликвидации, стало ООО "Антураж". Фирма занималась онлайн-торговлей и принадлежала Самойловой наполовину. Организация демонстрировала стабильный рост в первые годы после открытия: обороты достигали 6,8 млн рублей, а чистая прибыль приближалась к миллиону. Для молодой компании это был заметный результат, постепенно укреплявший её позиции на рынке. Но к 2024 году ситуация изменилась — выручка упала до нулевых показателей, а итогом стали убытки, превысившие 70 тысяч рублей.

Вторым проектом, который оказался на грани закрытия, стало ООО "Семми Бьюти". Эта компания, работающая в сфере аренды интеллектуальной собственности и торговли, также принадлежала Оксане на 50%. Несмотря на неплохой старт, выручка в 2023 году, составившая 2,1 млн рублей, не спасла фирму от ликвидации, о которой стало известно осенью.

Под угрозой ликвидации оказалась и третья компания — ООО "Фэмели Фест", полностью принадлежащая Самойловой. Бизнес специализировался на продаже одежды, а сама блогер не раз подчёркивала, что уделяет модным проектам много внимания. Однако проблемы с блокировкой счетов в ноябре поставили под сомнение дальнейшую работу бренда.

Ещё один проект — ООО "Айэмспэшл" — с момента основания в 2020 году также не приносил дохода. В итоге от всех структурированных направлений у блогера осталось лишь индивидуальное предпринимательство, которое продолжает функционировать.

Как развод влияет на внимание к её бизнесу

Изменения в деловой сфере совпали по времени с обсуждаемым разводом Самойловой и Джигана. Супруги, воспитывающие четверых детей, оказались в центре внимания СМИ и соцсетей. Некоторые пользователи предполагают, что конфликт между ними — элемент сценария реалити-проекта. Однако суд тем временем уже провёл предварительное заседание и предоставил супругам два месяца на обдумывание решения.

Что касается влияния медийного контекста на бизнес, подобные ситуации часто отражаются на спросе и доверии аудитории. В сегментах, связанных с онлайн-торговлей, бьюти-индустрией и брендами одежды, продуманная репутация играет значимую роль. При этом сама структура бизнеса Самойловой в последние годы развивалась в условиях высокой конкуренции, быстрых изменений спроса и роста маркетинговых расходов, что также могло повлиять на экономические показатели.

Почему небольшие компании сталкиваются с такими проблемами

Бизнес-проекты Самойловой относятся к сфере малого предпринимательства. Компании в этом сегменте могут быть уязвимы к изменениям покупательской активности, сезонности, инфляции и рекламным затратам. Кроме того, в направлении онлайн-торговли одеждой и косметикой усилился спрос на уникальные продукты, локальные бренды и быструю логистику. Когда компания не успевает адаптировать ассортимент или маркетинговую стратегию, её позиции на рынке могут ослабнуть.

В бьюти-секторе, где значимую роль играют доверие и узнаваемость, любой спад интереса аудитории способен привести к снижению оборотов. Для проектов, работающих в сегменте "молодых брендов", подобная нестабильность встречается довольно часто.