Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неутеплённый балкон снижает температуру в комнате: причины теплопотерь
Повторяющийся жест стал ранним маркером особенности развития — TNH1
Собаки наклоняют голову для улучшения обзора на лицо хозяина — зоопсихологи
Морскую капусту включают в салаты как источник умами-вкуса — Фитнес с GoodLooker
В ноябре россияне резко увеличили интерес к покупке долларов — "Русский стандарт"
Праздничные ароматы могут быть не только приятными, но и опасными — доцент Дорохов
Возрастные изменения ухудшают плотность волос после 40 — Marie Claire
Мировые державы начнут активное освоение Венеры в 2030-х — ученый Лев Зеленый
Препарат для роста зубов подтвердил безопасность — MinhaVida

Песня года ждала яркого выхода Билана — но за кулисами случилось то, что помешало его выступлению

Дима Билан не принял участие в "Песне года" из-за болезни
Шоу-бизнес

Преданные слушатели ждали яркого появления Димы Билана на юбилейной "Песне года", однако планы резко изменились, когда артист почувствовал серьёзное недомогание. Поклонники заметили, что певец стал значительно реже появляться в публичном пространстве, но истинная причина выяснилась только сейчас. О том, что ему пришлось отменить участие в съёмках, стало известно из сообщения певца, опубликованного в его Telegram-канале.

Певец Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певец Дима Билан

Причины отмены выступления

Организаторы концерта рассчитывали на эффектное возвращение певца на большую сцену, особенно на фоне роста интереса к его творчеству в соцсетях. Однако планы нарушило ухудшение самочувствия артиста. У Билана поднялась высокая температура, из-за чего поездка на мероприятие стала невозможной. Артист подчеркнул, что не хотел рисковать здоровьем, поскольку декабрь традиционно становится для него периодом повышенной нагрузки перед днём рождения и подготовки к сериям праздничных концертов. По признанию певца, организм в это время становится более уязвимым из-за плотного графика и смены климатических условий.

"К сожалению, с таким жаром в груди я не могу себе позволить куда-то поехать, иначе всё это распространится на лёгкие. Декабрь, как всегда, перед днём рождения организм ослабляется", — объяснил артист.

Медики нередко отмечают, что в период резких температурных колебаний и сезонных вирусов даже лёгкое переохлаждение способно вызвать осложнения. В индустрии, где важна голосовая стабильность, любое подобное состояние может повлиять на дальнейшее качество выступлений. Поэтому отказ от участия в "Песне года" стал вынужденной, но ожидаемой мерой предосторожности.

Рост популярности и изменение условий выступлений

Пока артист восстанавливается, обсуждение его имени не стихает: в Сети продолжают распространяться отрывки старых клипов и концертных номеров певца. Особенно большую волну внимания вызвало обновлённое звучание его хита 2007 года "Я твой номер один", который неожиданно стал вирусным среди молодых пользователей социальных сетей. Музыкальные платформы фиксируют новые пики прослушиваний, а ролики с использованием трека набирают миллионы просмотров.

По данным Telegram-канала Mash, именно эта новая волна интереса стала причиной того, что стоимость новогодних корпоративов певца выросла до 10 миллионов рублей. Артисты нередко корректируют гонорары в зависимости от востребованности, и в последние месяцы имя Билана снова стало одним из наиболее часто упоминаемых в музыкальном сегменте. На корпоративном рынке подобные изменения встречаются регулярно: растущий спрос отражается не только на цене выступлений, но и на деталях райдера, включая требования к качеству сцены, акустике и техническому обеспечению.

Также Mash сообщил, что певец обновил райдер, адаптировав его под более масштабные праздничные мероприятия. Для заказчиков это означает более точную подготовку площадок, улучшение звука, а также обязательность соблюдения ряда технических параметров, необходимых для сохранения качества живого исполнения.

Почему сезонные нагрузки особенно важны для артистов

Для большинства исполнителей декабрь-январь считается самым интенсивным периодом года. В это время складывается особая комбинация факторов: сезон простуд, высокая плотность графика, частые перелёты, выступления на открытых площадках и возросшее количество корпоративов. В подобных условиях даже небольшое недомогание может перерасти в серьёзное заболевание, если не обратить на него внимание вовремя. Певцы, работающие с большим количеством живых выступлений, особенно чувствительны к перепадам температуры и переутомлению, поскольку это напрямую влияет на голосовые связки.

Поэтому вынужденная отмена участия в "Песне года" выглядит логичной: здоровье артиста — ключевой ресурс, без которого дальнейшие концерты, записи и подготовка новых проектов могли бы оказаться под угрозой. К тому же восстановление голоса требует не только медицинской помощи, но и времени, что делает профилактику особенно важной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Красота и стиль
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Яркий однолетник, который идеально сажать в декабре: к 2026 году сад заиграет новыми красками
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит Любовь Степушова В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
Последние материалы
Морскую капусту включают в салаты как источник умами-вкуса — Фитнес с GoodLooker
В ноябре россияне резко увеличили интерес к покупке долларов — "Русский стандарт"
Праздничные ароматы могут быть не только приятными, но и опасными — доцент Дорохов
Возрастные изменения ухудшают плотность волос после 40 — Marie Claire
Проверка розетки и ламп помогает оживить новогоднюю гирлянду
Мировые державы начнут активное освоение Венеры в 2030-х — ученый Лев Зеленый
Препарат для роста зубов подтвердил безопасность — MinhaVida
Гибискус сохранил активный рост при слабокислом грунте — Сiceksel
Краш-тест выявил слабость натрий-ионных аккумуляторов — Auto Bild
Москва запускает праздничный проект Зима в Москве — Яндекс Путешествия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.