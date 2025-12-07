Два мощных замысла и одна цель: Инстасамка создаёт проект, способный перевернуть её карьеру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инстасамка собирается снять сериал и мультфильм
Шоу-бизнес

Творческая среда регулярно привлекает ярких артистов, стремящихся совершенствовать себя и искать новые форматы самовыражения. Интерес к смежным индустриям часто возникает у тех, кто уже состоялся в музыке и хочет попробовать силы в других направлениях. Именно такой шаг сейчас обдумывает Дарья Зотеева, известная аудитории как Инстасамка.

Инстасамка
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Инстасамка

Интерес артистки к новым форматам

Выбор Дарьи сосредоточен вокруг кинематографии — она публично призналась, что планирует создать мультфильм и сериал. По словам исполнительницы, замысел уже давно формируется и работа движется поступательно. Она не раскрывает деталей, но даёт понять, что развитие проектной линии для неё не импульс, а продуманная стратегия. В индустрии видеоконтента подобный подход встречается часто: многие артисты переходят от музыкальных клипов к более сложным форматам, изучая драматургию, построение визуального мира и взаимодействие с творческими командами.

"Я сейчас делаю всё, чтоб создать сериал и мультик. У меня есть две мощные идеи", — написала она в микроблоге.

Дарья подчёркивает, что видит себя в роли не только автора концепции, но и потенциального продюсера. Формирование творческой команды, управление процессами, участие в кастингах и финальной постановке — всё это традиционные обязанности продюсера, и многие артисты выбирают именно такой путь, чтобы иметь больше контроля над итоговым продуктом. Инстасамка также допускает возможность попробовать себя в актёрстве, что в современном медиасекторе является логичным продолжением развития музыканта.

Такой интерес к кино и анимации объясним: сегодня мультсериалы и короткие анимационные проекты активно развиваются, становятся инструментом для продвижения бренда, формируют новые аудитории и позволяют ярче раскрывать фантазийные идеи. Артисты всё чаще обращаются к формату анимации, поскольку он открывает почти безграничные способы визуального выражения и не требует сложной натурной съёмки.

Мнение представителей индустрии

Ранее вокруг артистки уже велись обсуждения после того, как она исполнила композицию Валерии "Маленький самолёт". Это привлекло внимание продюсера Иосифа Пригожина. Он отметил, что выбор песни многое говорит о внутреннем настрое певицы. Валерия известна лирическими и добрыми песнями, и обращение именно к такой композиции вызвало тему о личном образе Дарьи.

"Отсюда можно сделать вывод, что образ, который столько лет создавала Инстасамка, — это всего лишь образ. В реальности она очень добрая и отзывчивая девушка", — отметил продюсер.

Эти слова подчёркивают важный момент: трансформация творческого образа часто сопровождает начало нового этапа в карьере. Для любой артистки, стремящейся к расширению творческого диапазона, это может стать сильным фундаментом для будущих проектов — особенно если речь идёт о кино и анимации, где эмоциональная глубина и желание создавать истории играют ключевую роль.

Возможные направления развития проектов

Если артистка действительно сосредоточится на создании сериала и мультфильма, ей предстоит погрузиться в специфические задачи кинопроизводства. В индустрии принято начинать с разработки сценарной основы: проработки персонажей, конфликта, структуры эпизодов. Параллельно формируется визуальная концепция, которая включает стиль анимации, колористику, художественные решения. Артисты, которые ранее работали преимущественно в музыке, часто опираются на собственный визуальный опыт: создание клипов помогает им лучше понимать ритм кадра, эмоциональную композицию и взаимодействие визуального материала со звуком.

Также предстоит работа с бюджетированием: даже небольшие анимационные проекты требуют значительных ресурсов, включая оплату художников, режиссёров, сценаристов и технических специалистов. Впрочем, современный рынок предлагает множество вариантов сотрудничества: от крупных студий до небольших самостоятельных команд, специализирующихся на цифровой анимации.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
