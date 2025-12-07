Глызин исчез после съёмок, не оставив контактов — но внебрачная дочь готовит свой следующий шаг

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Внебрачная дочь Глызин хочет установить официальное родство
Шоу-бизнес

История о том, что у Алексея Глызина есть взрослая внебрачная дочь, стала неожиданностью и для самого артиста, и для его поклонников. Анне Алексеевне сейчас 46 лет, и о возможном родстве она узнала не вчера. Однако доказательства появились лишь недавно — во время участия в телепрограмме "Звёзды сошлись", где был проведён ДНК-тест. Результат подтвердил: Глызин действительно отец Анны.

Певец Алексей Глызин
Фото: tularegion.ru by Правительство Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певец Алексей Глызин

Певец, казалось, был готов принять эту новость спокойно и заявил, что не исключает участия в жизни наследницы, если подтвердится их кровная связь. Анна же, по её словам, не стремилась к материальным выгодам и хотела только человеческого тепла. Однако в дальнейшем её позиция могла измениться — возможно, под влиянием обстоятельств, в которых она живёт.

Условия жизни Анны и первые шаги после признания

Анна проживает в съёмной квартире на окраине Москвы и живёт на пенсию по инвалидности. По её словам, после огласки истории она решила оформить своё положение официально. Она говорила, что готова обратиться в загс, чтобы установить факт родства в добровольном порядке, а уже после этого определиться, что ей нужно в дальнейшем.

"Буду устанавливать, что я официальная дочка. Могу, допустим, пойти в загс и добровольный порядок установить. Потом уже пойму для себя, что мне нужно", — сказала она журналистам НТВ в эфире программы "Ты не поверишь!".

Несмотря на то что встреча в студии обещала стать началом общения, Глызин после съёмок сразу уехал и не оставил дочери контактов. Это выглядело как знак того, что певец пока не готов к продолжению общения или предпочёл взять паузу, чтобы обдумать произошедшее.

Семья артиста и воспоминания о прошлом

На данный момент у Алексея Глызина официально двое детей — взрослые сыновья Алексей, которому 49 лет, и Игорь, которому 32 года. Их биографии и отношения с отцом давно известны публике, в отличие от истории Анны, неожиданно появившейся в поле зрения прессы.

Интерес к личной жизни артиста вырос на фоне его собственных признаний о молодости и гастрольных годах. В одном из воспоминаний, делясь впечатлениями о периоде активных выступлений, он говорил о том, какой атмосферой тогда сопровождалась творческая жизнь.

"Разврат, баня, водка, женщины", — признался Глызин.

Эти слова лишь подчёркивают, насколько бурной и насыщенной была его молодость, и, возможно, объясняют, почему спустя десятилетия всплывают новые подробности личной истории певца.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
