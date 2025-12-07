Конфликт становится бесконечным: разборки Киркорова с мастером по ремонту вышли на новый уровень

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Киркоров хочет взыскать ещё 10 миллионов рублей с каменщика
Шоу-бизнес

Тот, кто следил за громким конфликтом между известным артистом Филиппом Киркоровым и обычным мастером по каменной кладке, вряд ли ожидал, что история получит столь бурное продолжение. Спор уже давно вышел за рамки бытового вопроса о ремонте и превратился в масштабное противостояние, где каждая сторона пытается доказать свою правоту. Ситуация продолжает развиваться, обрастая новыми деталями и неожиданными эпизодами. Об этом сообщает Super.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Продолжение конфликта между исполнителем и мастером

История, начавшаяся как спор о качестве отделки, превратилась в полноценное судебное разбирательство. Народный артист РФ Филипп Киркоров намерен взыскать компенсацию с петербургского каменщика Георгия Барановского, утверждая, что именно его небрежная работа стала причиной многочисленных проблем с ремонтом. По словам певца, вложенные в реконструкцию средства не оправдали себя и теперь он вынужден добиваться справедливости в суде.

Барановский, со своей стороны, категорически не согласен с претензиями. Он заявляет, что все обязательства выполнил, а обвинения в некачественном результате — попытка переложить ответственность. Мастер подал встречный иск, настаивая, что никакой вины за ним нет, а негативные заявления повлекли за собой ущерб его деловой репутации.

Дополнительным поводом для возмущения певца стало то, что каменщик стал появляться на телевидении, комментируя ситуацию и рассказывая свою версию происходящего. Артист считает это публичным очернением и намерен взыскать с мастера ещё десять миллионов рублей за ущерб образу.

"Он просто аферист, который на данный момент пиарится на моём имени. Но не на того напал", — сказал Филипп Бедросович.

Параллельно с активной фазой судебного процесса не так давно Филипп Киркоров оказался замешан в другой скандал. На открытии ГУМ-катка произошёл инцидент: между концертным директором Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем разгорелся спор, завершившийся дракой. Блогер позволил себе игривое высказывание о певце, назвав его "сладким", что вызвало резкую реакцию и привело к перепалке, вышедшей из-под контроля.

Как развивается медийная часть конфликта

Ситуация между Киркоровым и каменщиком стала показательным примером того, как личный спор может превратиться в целый информационный поток. Публика активно обсуждает не только сам судебный процесс, но и всё, что происходит вокруг него. Каждый новый комментарий, сюжет или заявление мгновенно становится поводом для обсуждений в социальных сетях, что усиливает напряжённость.

Интерес к делу растёт ещё и потому, что оно объединяет несколько сфер: шоу-бизнес, бытовые услуги, репутационные риски и юридические споры между частными лицами. Для широкой аудитории подобные темы кажутся близкими и понятными, особенно когда речь идёт о строительных или ремонтных работах — вопросах, с которыми сталкивается практически каждый домовладелец.

Как похожие конфликты отражаются на частных клиентах и исполнителях услуг

Тема споров за ремонт в российских реалиях звучит особенно актуально. Услуги мастеров остаются популярными, но при этом уровень доверия часто формируется исключительно на личном опыте или рекомендациях. Проблемы появляются, когда ожидания не совпадают с результатом либо одна из сторон чувствует себя обманутой.

Подобные судебные дела обычно становятся своеобразными уроками, показывающими, насколько важно фиксировать договорённости, проверять квалификацию мастеров и внимательно подходить к выбору исполнителей. Для исполнителей же такие ситуации служат напоминанием о том, что публичные споры могут иметь не только финансовые, но и репутационные последствия.

В истории Киркорова и Барановского эти аспекты проявились особенно ярко. Участники активно используют публичное пространство, формируя вокруг себя информационный фон, который затем влияет и на ход судебных процессов, и на общественное мнение.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Гиря 8–12 кг признана оптимальной для женщин-новичков
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
