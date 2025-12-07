Все смеялись позже, но тогда было не до шуток: Подольская вспомнила свадебный промах Преснякова

Торжества, к которым возвращаются спустя годы, всегда обретают особый смысл. Иногда такие моменты становятся не просто поводом собрать близких, а возможностью переосмыслить собственную историю любви. Так произошло и в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова: спустя пятнадцать лет после официальной свадьбы супруги решили вновь сказать друг другу важные слова, но уже в атмосфере зрелости, спокойствия и осознанного выбора. Радостное настроение, дружеская теплота и детали, которые многие гости вспоминали ещё со старого торжества, стали центром внимания обновлённого праздника.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Переосмысление семейной истории

Пара, давно ставшая одной из самых узнаваемых в российском шоу-бизнесе, решила вновь отметить дату, которая сформировала их как семью. Они собрали близких людей и устроили вечер, напоминающий классическую свадьбу, но с совершенно иным настроением. Владимир Пресняков признался, что второй праздник получился значительно глубже по эмоциям и восприятию. Он отметил, что со временем отношения к важным моментам в жизни меняются, а потому повторное торжество стало не просто развлечением, а тёплым поводом вспомнить путь, пройденный вместе.

"Сейчас это было более осознано, в этом был кайф, потому что ты запоминаешь друзей, запоминаешь, кто не был", — отметил певец.

На "Шоу Воли" супруги говорили о моментах, которые запомнились им с первой свадьбы. Наталья поделилась историей, которая спустя годы продолжает вызывать у неё искренний смех.

Истории, которые остаются в памяти

Подольская вспомнила эпизод, случившийся во время первой церемонии. В центре стола стоял высокий трехъярусный торт с фигурками, и когда настало время разрезать праздничное лакомство, жених оказался слегка растерян. По словам Натальи, ему вручили нож, но он не сразу понял, как правильно действовать.

"Когда дело дошло до торта, а он был очень высокий, трёхъярусный, с фигурками наверху, Вове вручили нож и он реально не понял, что ему надо делать, и он так замахнулся!" — рассказала Подольская.

Реакция Владимира была такой же непосредственной и спустя годы вызывает улыбку.

"Мне показалось, что мне нужно быть каким-то ниндзей. Я думал, я его разрублю весь", — отметил певец.

По словам Натальи, комичная ситуация приобрела неожиданный оборот. Пока гости наблюдали за происходящим, она отвлеклась буквально на мгновение, и именно это мгновение оказалось решающим.

"В минуту, в секунду именно, я отворачиваюсь, что-то меня отвлекло. Одна секунда прошла, ребят. Я поворачиваюсь, а торт уже вот так вот катится по полу. Он просто его уничтожил", — посетовала Наталья.

Реакция ведущего Павла Воли показала, что эпизод смог вызвать улыбку даже спустя многие годы.

"У Вовы нет цели, у него только путь", — со смехом заявил Павел Воля.

Гости и атмосфера нового выпуска

Новый эпизод "Шоу Воли" создан как пространство для живого общения с артистами и режиссёрами, работавшими над кинопремьерой "Невероятные приключения Шурика", которая выходит в прокат 11 декабря. В студию пришли актёры и создатели фильма: Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Наталия Медведева, Максим Ткаченко, Андрей Шелков, а также режиссёры Роман Ким и Михаил Семичев. Зрителей ждёт много историй о съёмках, закадровых моментах и творческих поисках, которые сопровождали команду проекта.

Не обошлось и без личных откровений. Павел Воля поделился впечатлениями о совместной работе с супругой Ляйсан Утяшевой, подчёркивая, что многие сцены, которые казались совершенно частными, неожиданно стали частью киноистории.

"Я никогда не думал, что наши с Ляйсан сексуальные игры будут снимать на камеру и показывать в кинотеатрах!" — отметил юморист.

Новый выпуск программы выйдет в эфир в воскресенье в 23:35 на канале ТНТ.