Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неравномерный прогрев радиаторов увеличивает расходы на отопление — Malatec
Зимние пилинги снижают риск пигментации из-за низкого UV-излучения — Marie Claire
Киркоров хочет взыскать ещё 10 миллионов рублей с каменщика
Интенсивные тренировки снижают качество сна при частом повторении — Fit For Fun
В Финляндии 3019 компаний уже заявили о неплатёжеспособности — Suomen Asiakastieto
Автоэксперты сообщили, что китайские автомобили улучшили защиту от коррозии
Красное вино усиливает вкус говядины при тушении с черносливом
Подлёдные погружения становятся популярным зимним приключением — Яндекс Путешествия
Температура 16–26 °C признана оптимальной для большинства комнатных растений

Все смеялись позже, но тогда было не до шуток: Подольская вспомнила свадебный промах Преснякова

Подольская вспомнила, как Пресняков уничтожил свадебный торт
Шоу-бизнес

Торжества, к которым возвращаются спустя годы, всегда обретают особый смысл. Иногда такие моменты становятся не просто поводом собрать близких, а возможностью переосмыслить собственную историю любви. Так произошло и в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова: спустя пятнадцать лет после официальной свадьбы супруги решили вновь сказать друг другу важные слова, но уже в атмосфере зрелости, спокойствия и осознанного выбора. Радостное настроение, дружеская теплота и детали, которые многие гости вспоминали ещё со старого торжества, стали центром внимания обновлённого праздника.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Переосмысление семейной истории

Пара, давно ставшая одной из самых узнаваемых в российском шоу-бизнесе, решила вновь отметить дату, которая сформировала их как семью. Они собрали близких людей и устроили вечер, напоминающий классическую свадьбу, но с совершенно иным настроением. Владимир Пресняков признался, что второй праздник получился значительно глубже по эмоциям и восприятию. Он отметил, что со временем отношения к важным моментам в жизни меняются, а потому повторное торжество стало не просто развлечением, а тёплым поводом вспомнить путь, пройденный вместе.

"Сейчас это было более осознано, в этом был кайф, потому что ты запоминаешь друзей, запоминаешь, кто не был", — отметил певец.

На "Шоу Воли" супруги говорили о моментах, которые запомнились им с первой свадьбы. Наталья поделилась историей, которая спустя годы продолжает вызывать у неё искренний смех.

Истории, которые остаются в памяти

Подольская вспомнила эпизод, случившийся во время первой церемонии. В центре стола стоял высокий трехъярусный торт с фигурками, и когда настало время разрезать праздничное лакомство, жених оказался слегка растерян. По словам Натальи, ему вручили нож, но он не сразу понял, как правильно действовать.

"Когда дело дошло до торта, а он был очень высокий, трёхъярусный, с фигурками наверху, Вове вручили нож и он реально не понял, что ему надо делать, и он так замахнулся!" — рассказала Подольская.

Реакция Владимира была такой же непосредственной и спустя годы вызывает улыбку.

"Мне показалось, что мне нужно быть каким-то ниндзей. Я думал, я его разрублю весь", — отметил певец.

По словам Натальи, комичная ситуация приобрела неожиданный оборот. Пока гости наблюдали за происходящим, она отвлеклась буквально на мгновение, и именно это мгновение оказалось решающим.

"В минуту, в секунду именно, я отворачиваюсь, что-то меня отвлекло. Одна секунда прошла, ребят. Я поворачиваюсь, а торт уже вот так вот катится по полу. Он просто его уничтожил", — посетовала Наталья.

Реакция ведущего Павла Воли показала, что эпизод смог вызвать улыбку даже спустя многие годы.

"У Вовы нет цели, у него только путь", — со смехом заявил Павел Воля.

Гости и атмосфера нового выпуска

Новый эпизод "Шоу Воли" создан как пространство для живого общения с артистами и режиссёрами, работавшими над кинопремьерой "Невероятные приключения Шурика", которая выходит в прокат 11 декабря. В студию пришли актёры и создатели фильма: Марина Кравец, Ляйсан Утяшева, Наталия Медведева, Максим Ткаченко, Андрей Шелков, а также режиссёры Роман Ким и Михаил Семичев. Зрителей ждёт много историй о съёмках, закадровых моментах и творческих поисках, которые сопровождали команду проекта.

Не обошлось и без личных откровений. Павел Воля поделился впечатлениями о совместной работе с супругой Ляйсан Утяшевой, подчёркивая, что многие сцены, которые казались совершенно частными, неожиданно стали частью киноистории.

"Я никогда не думал, что наши с Ляйсан сексуальные игры будут снимать на камеру и показывать в кинотеатрах!" — отметил юморист.

Новый выпуск программы выйдет в эфир в воскресенье в 23:35 на канале ТНТ.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гиря 8–12 кг признана оптимальной для женщин-новичков
Новости спорта
Гиря 8–12 кг признана оптимальной для женщин-новичков
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Красота и стиль
Пальто с коконовым силуэтом станет главным трендом весны 2026 года — Vogue
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Новости спорта
Тренеры подтвердили эффективность малого веса и повторов для тонуса рук
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Последние материалы
Неравномерный прогрев радиаторов увеличивает расходы на отопление — Malatec
Зимние пилинги снижают риск пигментации из-за низкого UV-излучения — Marie Claire
Триходерма повышает эффективность удобрения
Киркоров хочет взыскать ещё 10 миллионов рублей с каменщика
Интенсивные тренировки снижают качество сна при частом повторении — Fit For Fun
В Финляндии 3019 компаний уже заявили о неплатёжеспособности — Suomen Asiakastieto
Автоэксперты сообщили, что китайские автомобили улучшили защиту от коррозии
Рыбки зебраданио активно используются в исследованиях — Lab Animal
Подлёдные погружения становятся популярным зимним приключением — Яндекс Путешествия
Температура 16–26 °C признана оптимальной для большинства комнатных растений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.