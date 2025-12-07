Поплавская недовольна мыслями Киркорова: его слова о Пугачёвой вызвали гнев актрисы

Поплавская осудила Киркорова за его восхищение Пугачёвой

Резкое высказывание актрисы Яны Поплавской привлекло внимание публики и вызвало активное обсуждение в Сети. Причиной стали её эмоциональные комментарии в адрес Филиппа Киркорова после его высказываний о статусе Аллы Пугачёвой. Ситуация стремительно переросла в дискуссию о восприятии артистов, покинувших страну, и отношении к ним внутри индустрии.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яна Поплавская

Реакция Яны Поплавской

В личном блоге Яна Поплавская опубликовала видеозапись, сделанную на церемонии "Итоги года "Яндекс Музыки". На ней Филипп Киркоров называет Аллу Пугачёву королевой отечественной сцены, подчёркивая её влияние и многолетнюю карьеру. Актриса отреагировала на эти слова критически, заявив, что не понимает подобного восхищения в нынешних обстоятельствах. По её мнению, публичные оценки известных артистов всегда формируют информационный фон и потому вызывают повышенный интерес общества.

"Киркоров превозносит Пугачёву. "В этому году 50 лет, как она королева нашей эстрады. Это Алла Пугачёва". Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию, назвав россиян холопами. О жене иноагента, который всей душой поддерживает Украину. О Пугачёвой, которая призналась, что их брак с Киркоровым был фиктивным, на потеху публике", — заявила Яна Поплавская.

По её словам, публичные личности оказывают влияние на массовое восприятие происходящего, поэтому к их словам часто предъявляют повышенные требования.

Яна Поплавская эмоционально реагирует на множество конфликтов, связанных с шоу-бизнесом последних лет. Она убеждена, что репутация артистов формируется годами и может измениться в считанные дни под воздействием скандалов или резонансных высказываний.

Критика в адрес Филиппа Киркорова

Помимо оценки слов певца о Пугачёвой, актриса высказала мнение о его собственном положении в индустрии. По её словам, артист переживал неоднозначные периоды и теперь пытается поддерживать людей, которые вызывают споры.

"Король "голых" вечеринок, который сам едва "отмылся" от позора, теперь решил, что может "отмывать" других. Вот к чему приводит всепрощение и протекция власть имущих. В Новый год смотрите Киркорова по всем каналам — его "Голубые огоньки" уже анонсируют Первый и НТВ. А там и до Пугачёвой недалеко. А народ в очередной раз проглотит и стерпит", — заключила артистка.

Поплавская отметила, что не понимает, почему некоторые артисты продолжают занимать медийное пространство, несмотря на резкую критику их поведения, и почему телевизионный эфир остаётся для них открытым. По её мнению, аудитория часто воспринимает подобные решения как часть общей тенденции шоу-бизнеса, в которой прошлые конфликты быстро забываются.

Актриса также указала, что подобные ситуации формируют неоднозначное отношение зрителей к новогодним телепрограммам, которые традиционно вызывают повышенное внимание и собирают широкую аудиторию перед экранами.

Предыстория конфликта

Дополнительный резонанс вызвало напоминание об интервью Аллы Пугачёвой, где артистка делилась взглядами на прошлые политические и личные события. По словам Поплавской, эти высказывания до сих пор влияют на восприятие певицы в обществе. Она также подчеркнула, что многие детали биографии звёзд продолжают активно обсуждаться и формируют отношение к их деятельности.

Ранее Пугачёва вспоминала об отношениях с Филиппом Киркоровым и называла их союз скорее символическим. Этот факт регулярно обсуждается в публичном пространстве и вызывает споры о природе отношений в шоу-бизнесе и динамике личной жизни звёзд.