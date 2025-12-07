Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Toyota представила новый V8 Twin Turbo для суперкара — Аuto motor und sport
Бесформенная одежда и тёмные оттенки прибавляют визуальный возраст — Malateс
Повышение ставок связано с конкуренцией банков — финансовый консультант Демщиков
Домашние собаки мёрзнут даже при коротких зимних прогулках — сообщает Topetmou
Диетологи предупредили, что грибы противопоказаны при гастрите и язве желудка
Учёный Ави Лоэб заявил о возможной искусственной природе 3I/ATLAS
Таблетки для посудомоек подходят для очистки стиральных машин — Malatec
Доля российского игристого вина выросла до 72% — Роскачество
Домашний глинтвейн остаётся символом зимнего уюта и праздника — Allrecipes

Поплавская недовольна мыслями Киркорова: его слова о Пугачёвой вызвали гнев актрисы

Поплавская осудила Киркорова за его восхищение Пугачёвой
Шоу-бизнес

Резкое высказывание актрисы Яны Поплавской привлекло внимание публики и вызвало активное обсуждение в Сети. Причиной стали её эмоциональные комментарии в адрес Филиппа Киркорова после его высказываний о статусе Аллы Пугачёвой. Ситуация стремительно переросла в дискуссию о восприятии артистов, покинувших страну, и отношении к ним внутри индустрии.

Яна Поплавская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яна Поплавская

Реакция Яны Поплавской

В личном блоге Яна Поплавская опубликовала видеозапись, сделанную на церемонии "Итоги года "Яндекс Музыки". На ней Филипп Киркоров называет Аллу Пугачёву королевой отечественной сцены, подчёркивая её влияние и многолетнюю карьеру. Актриса отреагировала на эти слова критически, заявив, что не понимает подобного восхищения в нынешних обстоятельствах. По её мнению, публичные оценки известных артистов всегда формируют информационный фон и потому вызывают повышенный интерес общества.

"Киркоров превозносит Пугачёву. "В этому году 50 лет, как она королева нашей эстрады. Это Алла Пугачёва". Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию, назвав россиян холопами. О жене иноагента, который всей душой поддерживает Украину. О Пугачёвой, которая призналась, что их брак с Киркоровым был фиктивным, на потеху публике", — заявила Яна Поплавская.

По её словам, публичные личности оказывают влияние на массовое восприятие происходящего, поэтому к их словам часто предъявляют повышенные требования.

Яна Поплавская эмоционально реагирует на множество конфликтов, связанных с шоу-бизнесом последних лет. Она убеждена, что репутация артистов формируется годами и может измениться в считанные дни под воздействием скандалов или резонансных высказываний.

Критика в адрес Филиппа Киркорова

Помимо оценки слов певца о Пугачёвой, актриса высказала мнение о его собственном положении в индустрии. По её словам, артист переживал неоднозначные периоды и теперь пытается поддерживать людей, которые вызывают споры.

"Король "голых" вечеринок, который сам едва "отмылся" от позора, теперь решил, что может "отмывать" других. Вот к чему приводит всепрощение и протекция власть имущих. В Новый год смотрите Киркорова по всем каналам — его "Голубые огоньки" уже анонсируют Первый и НТВ. А там и до Пугачёвой недалеко. А народ в очередной раз проглотит и стерпит", — заключила артистка.

Поплавская отметила, что не понимает, почему некоторые артисты продолжают занимать медийное пространство, несмотря на резкую критику их поведения, и почему телевизионный эфир остаётся для них открытым. По её мнению, аудитория часто воспринимает подобные решения как часть общей тенденции шоу-бизнеса, в которой прошлые конфликты быстро забываются.

Актриса также указала, что подобные ситуации формируют неоднозначное отношение зрителей к новогодним телепрограммам, которые традиционно вызывают повышенное внимание и собирают широкую аудиторию перед экранами.

Предыстория конфликта

Дополнительный резонанс вызвало напоминание об интервью Аллы Пугачёвой, где артистка делилась взглядами на прошлые политические и личные события. По словам Поплавской, эти высказывания до сих пор влияют на восприятие певицы в обществе. Она также подчеркнула, что многие детали биографии звёзд продолжают активно обсуждаться и формируют отношение к их деятельности.

Ранее Пугачёва вспоминала об отношениях с Филиппом Киркоровым и называла их союз скорее символическим. Этот факт регулярно обсуждается в публичном пространстве и вызывает споры о природе отношений в шоу-бизнесе и динамике личной жизни звёзд.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Домашние животные
Самец глубоководного удильщика срастается с телом самки — National Geographic
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Популярное
Пуховики уходят в прошлое: пять зимних сочетаний, которые согреют и сделают образ роскошным

Отказаться от пуховика и всё равно выглядеть дорого? Пять зимних комплектов доказывают, что тепло и элегантность легко объединить без громоздких курток.

Шерстяное пальто с кашемиром хорошо удерживает тепло
В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года
Космос прислал вызов человечеству: зафиксирован сигнал, который не похож ни на один известный
Самец буквально растворяется в самке: жуткий брачный ритуал, где один становится частью тела другого
В декабре начинают посев огородных культур на подоконнике Валерия Жемчугова АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса Сергей Милешкин Танины формируют вяжущий вкус во рту — Physiology & Behavior Игорь Буккер
Существо, что пьёт кровь вместо воды: пустыня выковала хищника, нарушающего все правила выживания
Вы смеетесь над глюками питомца, а зря: шипение в пустоту вскрывает главную опасность в доме
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Мирное решение рассыпалось в пыль: Долина настаивает на своём, а Лурье требует совсем другого
Последние материалы
Собаки выбирают хозяев по невербальным сигналам — Питомцы Mail
Таблетки для посудомоек подходят для очистки стиральных машин — Malatec
В Перу найдено более 100 новых сооружений Чачапойя — Popular Mechanics
Доля российского игристого вина выросла до 72% — Роскачество
Домашний глинтвейн остаётся символом зимнего уюта и праздника — Allrecipes
Семейные сценарии объединили бонусы пользователей — 110КМ
Авокадо называют суперфудом: но врачи уверены — большинству он только вредит
Спаржа сохраняет нежность при выращивании в полутени
Поплавская осудила Киркорова за его восхищение Пугачёвой
Западные тренды в наращивании ресниц осваиваются в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.