Рядом с ним много рабынь: Жасмин раскрыла секреты жизни с маленьким внуком Борисом Михайловичем

Летом певица Жасмин с улыбкой рассказывала, что её жизнь вот-вот изменится: семья ожидала появления первенца у старшего сына Михаила и его супруги Евы. Вокруг этой новости сразу возникла атмосфера тепла и трепетного ожидания, а сама артистка признавалась, что едва сдерживает желание окружить будущего малыша всем самым лучшим. Пока же она старалась больше поддерживать невестку, понимая, насколько важны уверенность и покой в последние месяцы беременности.

Первые эмоции и ожидание появления малыша

Когда стало известно, что в семье скоро появится ребёнок, для Жасмин это стало моментом, который она описывала как светлое и очень личное переживание. Она часто говорила, что хочет делиться своим опытом, но только тогда, когда молодые родители сами этого пожелают. Такой подход ей казался естественным: важнее всего — сохранить гармонию в семье и позволить Михаилу и Еве самостоятельно проживать этот новый этап. Певица с теплом вспоминала, как менялось настроение в доме по мере приближения даты родов.

"Мне только дайте мне волю! Но пока я сдерживаюсь — сейчас больше внимания уделяю Еве, ей нужно подготовиться к роли мамы. Я понимаю важность постепенного подхода и стараюсь не торопиться. Но когда малыш появится на свет, держите меня семеро!" — восклицала она в интервью.

Такое признание давало понять, что её радость была искренней, а ожидание — наполненным добрыми чувствами и надеждами. В эти месяцы она старалась быть рядом с семьёй, но без чрезмерной активности, подчёркивая важность личного пространства молодых родителей. Эта деликатность во многом определила атмосферу в доме: спокойную, поддерживающую, без лишнего напряжения.

Радость появления внука и первые впечатления

30 октября Михаил и Ева стали родителями — событие, которое певица не скрывала и с гордостью сообщила на премии "Золотой Граммофон". В её словах чувствовалось, насколько долгожданным был этот день. Для семьи начался новый этап, который принёс множество эмоций, открытий и перемен во внутренних отношениях.

Сразу после рождения малыша внимание всей семьи сосредоточилось на мальчике. Певица рассказала, что каждый день приносит новые впечатления: ребёнок растёт, меняется, учится взаимодействовать с близкими. Эти наблюдения становятся для неё настоящим источником вдохновения и тёплых эмоций, несмотря на активный рабочий график. Она отметила, что старается проводить с внуком столько времени, сколько получается, и каждый момент рядом с ним ценит особенно.

"Быстро растёт! Он родился 3750 граммов, сейчас уже весит 5 килограммов. У него отличный аппетит, рядом с ним всегда много рабынь — его холят и лелеют бабушки, обе, мама, моя дочка Маргариточка — то есть его тётя. Вокруг него все порхают, мы все бегаем вокруг него, и он получает удовольствие", — передаёт слова певицы "СтарХит".

Также Жасмин рассказала о своём отношении к имени малыша. Несмотря на то что ребёнок ещё совсем маленький, в семье его зовут по имени и отчеству.

"Имя придумали родители. Я сказала: знаю, что вы плохое имя моему первому внуку не придумаете. И, мне кажется, получилось очень достойно, красиво. Знаете, серьёзное такое имя. Вы не поверите, но мы ни разу не называли его Боря или Борис. Мы зовём его Борис Михайлович", — поделилась она.

Эти слова хорошо передавали, какое место в жизни артистки занимает теперь маленький Борис Михайлович. Он стал центром внимания всей семьи, а каждый новый день наполняет дом чувством сплочённости и радости.

Отношения внутри семьи и новая роль для всех

Появление ребёнка стало важным этапом для всех членов семьи. Жасмин вспоминала, как эмоционально отреагировали младшие дети, когда узнали, что теперь станут тётей и дядей. Эта новость стала для них неожиданным, но радостным событием, которое придало жизни новые смыслы.

"Забавная была реакция у моих младших детей Маргариты и Мирона. Они, конечно же, обрадовались. Но, когда Миша уточнил, что они теперь будут тетей и дядей, Мирон немного опешил от такого сообщения: "Как это — дядя?" В общем, удивился и растерялся. А Маргарита сразу стала выяснять, что такое "тётя" и как ей нужно будет вести себя в этой новой роли", — отмечала она в беседе с "Леди Mail".

Такое событие сделало семью ещё более сплочённой: младшие дети учились принимать новую роль, а сама певица осваивала своё "бабушкино" место — тёплое, поддерживающее, но ненавязчивое. Она подчёркивала, что считает важным доверять молодым родителям и не навязывать своё мнение, чтобы сохранить здоровый баланс.