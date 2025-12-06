Дюжев поделился своим взглядом на прошлое Хаматовой: роль телевизора оказалась неожиданно важной

Дмитрий Дюжев уверен, что Хаматова зря не смотрела телевизор

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев на церемонии премии "Сможем вместе победить" поделился своим взглядом на ситуацию, которая развивается с 2022 года, и рассказал о том, как эти изменения отразились на его профессиональном окружении. По словам актёра, нынешний период стал временем, когда особенно заметны проявления характера и личной стойкости. В качестве примера информационного заблуждения он упомянул историю актрисы Чулпан Хаматовой, которая предпочла эмиграцию.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чулпан Хаматова

Характер времени и личные испытания

Актёр подчеркнул, что прошедший год не стал точкой резкого перелома: по его мнению, продолжается укрепление исторических территорий, а также наблюдаются изменения в духовной сфере, включая возвращение православной традиции среди части украинского народа. Как пишет argumenti.ru, он выразил убеждённость, что значимые результаты будут достигнуты благодаря ежедневным усилиям людей, работающих в своих сферах.

Дюжев рассказал, что с начала 2022 года пережил непростой период: многие коллеги дистанцировались от него, и это стало серьёзным эмоциональным испытанием. Он описал ту атмосферу как насыщенную тревогой, растерянностью и оппозиционными настроениями, которые порождали страх перед будущим.

Настроения общества и пример Чулпан Хаматовой

На фоне этих переживаний Дюжев отметил, что внутри страны есть множество людей, которые, по его словам, ежедневно делают небольшие, но важные дела, поддерживают друг друга и создают позитивный настрой. Именно в таких обстоятельствах, считает артист, у человека появляется возможность проявить смелость и внутренний стержень.

"И на сегодняшний день, в отличие от других лет, это время, которое спрашивает тебя, каждого, на что ты способен, что ты можешь сделать. Не трус ли ты, не оппозиционер ли ты? И если нет, тогда радуйся каждому дню. Делай что можешь. Объединяйся", — сказал Дюжев.

Говоря о переменах в общественных взглядах, артист упомянул историю Чулпан Хаматовой, отметив, что многие люди со временем стали иначе оценивать происходящее.

"Могу привести пример Хаматовой, которая сказала: "Простите меня, я не смотрела телевизор долгие годы и поэтому совершенно была не в курсе новостей и предпосылок, которые существовали до этого события. И поэтому я, испугавшись, убежала. Но, посмотрев новости, я поняла, что ничего не знала. Теперь я всё поняла и хочу вернуться", — поразмышлял Дюжев.

Информационные влияния и оценка происходящего

Продолжая тему информационной среды, Дюжев отметил, что в предыдущие годы распространялись призывы не смотреть телевизор и не обращать внимания на официальные источники. По его словам, это формировало искажённое восприятие происходящего и приводило многих людей к неправильным выводам.

"Западная оппозиция целенаправленно внушала людям: "Не смотрите телевизор, выключите его". Это умышленное зло, которое мы не осознавали в тот момент. Оказывается, нам просто закрывали глаза, чтобы мы оказались в ситуации Хаматовой", — прокомментировал Дмитрий Дюжев.

Актёр убеждён, что люди, считающие, что нельзя верить телевизионным новостям, глубоко заблуждаются. Он надеется, что как можно меньше россиян пойдут по пути Чулпан Хаматовой.