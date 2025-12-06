Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чистые фильтры уменьшают потребление кондиционера до 15% зимой — Naftemporiki
JAC выводит минивэн RF8 с ценой 4,8 млн рублей по данным China Motors
Россия сознательно ослабляет рубль путём "агрессивного импорта" — эксперт Якубович
Суп из 15 видов фасоли стал популярен благодаря смеси Hurst’s Beans — Allrecipes
Китай стал главным пивным поставщиком России — ООН Comtrade
Греция возглавила глобальный рейтинг лучших стран для пенсионеров — CNN Travel
Ученые обнаружили 16 600 следов динозавров в национальном парке Тороторо
Нарушения ритма сердца влияют на устойчивость к управлению — Auto Motor und Sport
Лунный свет увеличил контраст лепестков для опылителей по данным Огородник.ру

Дюжев поделился своим взглядом на прошлое Хаматовой: роль телевизора оказалась неожиданно важной

Дмитрий Дюжев уверен, что Хаматова зря не смотрела телевизор
Шоу-бизнес

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев на церемонии премии "Сможем вместе победить" поделился своим взглядом на ситуацию, которая развивается с 2022 года, и рассказал о том, как эти изменения отразились на его профессиональном окружении. По словам актёра, нынешний период стал временем, когда особенно заметны проявления характера и личной стойкости. В качестве примера информационного заблуждения он упомянул историю актрисы Чулпан Хаматовой, которая предпочла эмиграцию.

Чулпан Хаматова
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чулпан Хаматова

Характер времени и личные испытания

Актёр подчеркнул, что прошедший год не стал точкой резкого перелома: по его мнению, продолжается укрепление исторических территорий, а также наблюдаются изменения в духовной сфере, включая возвращение православной традиции среди части украинского народа. Как пишет argumenti.ru, он выразил убеждённость, что значимые результаты будут достигнуты благодаря ежедневным усилиям людей, работающих в своих сферах.

Дюжев рассказал, что с начала 2022 года пережил непростой период: многие коллеги дистанцировались от него, и это стало серьёзным эмоциональным испытанием. Он описал ту атмосферу как насыщенную тревогой, растерянностью и оппозиционными настроениями, которые порождали страх перед будущим.

Настроения общества и пример Чулпан Хаматовой

На фоне этих переживаний Дюжев отметил, что внутри страны есть множество людей, которые, по его словам, ежедневно делают небольшие, но важные дела, поддерживают друг друга и создают позитивный настрой. Именно в таких обстоятельствах, считает артист, у человека появляется возможность проявить смелость и внутренний стержень.

"И на сегодняшний день, в отличие от других лет, это время, которое спрашивает тебя, каждого, на что ты способен, что ты можешь сделать. Не трус ли ты, не оппозиционер ли ты? И если нет, тогда радуйся каждому дню. Делай что можешь. Объединяйся", — сказал Дюжев.

Говоря о переменах в общественных взглядах, артист упомянул историю Чулпан Хаматовой, отметив, что многие люди со временем стали иначе оценивать происходящее.

"Могу привести пример Хаматовой, которая сказала: "Простите меня, я не смотрела телевизор долгие годы и поэтому совершенно была не в курсе новостей и предпосылок, которые существовали до этого события. И поэтому я, испугавшись, убежала. Но, посмотрев новости, я поняла, что ничего не знала. Теперь я всё поняла и хочу вернуться", — поразмышлял Дюжев.

Информационные влияния и оценка происходящего

Продолжая тему информационной среды, Дюжев отметил, что в предыдущие годы распространялись призывы не смотреть телевизор и не обращать внимания на официальные источники. По его словам, это формировало искажённое восприятие происходящего и приводило многих людей к неправильным выводам.

"Западная оппозиция целенаправленно внушала людям: "Не смотрите телевизор, выключите его". Это умышленное зло, которое мы не осознавали в тот момент. Оказывается, нам просто закрывали глаза, чтобы мы оказались в ситуации Хаматовой", — прокомментировал Дмитрий Дюжев.

Актёр убеждён, что люди, считающие, что нельзя верить телевизионным новостям, глубоко заблуждаются. Он надеется, что как можно меньше россиян пойдут по пути Чулпан Хаматовой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Домашние животные
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Еда и рецепты
Йогурт создаёт плёнку, сохраняющую сочность мяса при жарке — Lacucinaitaliana
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Новости спорта
Бег на месте повышает расход калорий и активирует пресс — Джуллиано Эсперанса
Популярное
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины

Узнайте, как тренировки на мягкой поверхности кровати могут стать эффективным и безопасным способом укрепления мышц кора после 60 лет.

Упражнения на кровати улучшили тонус нижнего живота после 60 — eatthis.com
Северное полушарие темнеет быстрее южного из-за потери льда и снега — по данным Earth
Земля тускнеет на глазах: атмосфера стала чище — и внезапно перестала отражать солнечный свет
Опасный декабрь: магнитные бури набирают силу
Конец орбанизма? Почему молодое поколение хочет смены власти в Венгрии
Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России
Мерц летит в Брюссель, Медведев предупреждает: битва за "репарационный кредит" набирает обороты
Ласковый май запутан в узел: расследование вскрыло документы, которые меняют историю
Ласковый май запутан в узел: расследование вскрыло документы, которые меняют историю
Последние материалы
Видео с животными снижает стресс — психолог Мария Аганина
Яйца с банановой кожурой создают комплексное удобрение
Суп из 15 видов фасоли стал популярен благодаря смеси Hurst’s Beans — Allrecipes
Дмитрий Дюжев уверен, что Хаматова зря не смотрела телевизор
Китай стал главным пивным поставщиком России — ООН Comtrade
Греция возглавила глобальный рейтинг лучших стран для пенсионеров — CNN Travel
Послойное увлажнение восстанавливает здоровье волос зимой
Нарушения ритма сердца влияют на устойчивость к управлению — Auto Motor und Sport
Лунный свет увеличил контраст лепестков для опылителей по данным Огородник.ру
Найдено 16 600 следов динозавров в Боливии — палеонтолог Рауль Эсперанте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.