Мы присмотрим за ними: Лариса Долина впервые раскрыла, как мошенники держали её в страхе

Лариса Долина сообщила, что мошенники следили за её близкими
Шоу-бизнес

Лариса Долина оказалась в центре обсуждений после того, как открыто рассказала о пережитом давлении, связанным с историей продажи её квартиры. Зрители давно ожидали от неё честного разговора, и теперь певица впервые поделилась подробностями, о которых ранее молчала. Артистка призналась, что вынуждена была скрывать многие детали и это решение было связано не с нежеланием общаться, а с юридическими ограничениями. Об этом стало известно из шоу "Пусть говорят".

Лариса Долина
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Первые откровения о скандале с недвижимостью

Когда история с продажей квартиры только приобрела общественный резонанс, многие удивлялись, почему артистка не выходит с заявлениями. По словам Долиной, тишина была вынужденной. Она рассказала, что после шокирующих событий долго не могла прийти в себя и не понимала, как действовать дальше. Эта растерянность была естественной реакцией на давление и неожиданность происходящего. Позже, когда полиция начала разбираться в ситуации, ей пришлось подписать документ о неразглашении, что полностью исключало возможность общения с журналистами.

"Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении", — объяснила она.

Такое ограничение нередко применяется в делах, где важно не навредить расследованию преждевременными публикациями. Для людей, сталкивающихся с мошенничеством при продаже недвижимости, подобная практика кажется неожиданной, однако она является распространённой. Мошеннические схемы на рынке квартир остаются одной из наиболее обсуждаемых проблем, поскольку жертвами могут стать даже опытные владельцы жилья.

Следили за каждым шагом: что пережила семья певицы

Особенно болезненной частью её рассказа стало признание о том, что злоумышленники не ограничились финансовой схемой, а следили за её семьёй. Долина подчеркнула, что речь шла о реальном наблюдении, которое вызывало тревогу и беспокойство за близких. Такие методы давления часто используются преступниками, чтобы удерживать жертву в состоянии стресса и ускорять нужные им решения. Для артистки это стало самым тяжёлым этапом — ведь угрозу она почувствовала не только в отношении себя, но и в адрес своих детей.

"Мои девочки уезжают на дачу. Они туда уезжают, мне звонит Князев и говорит: ''А ваши девочки сейчас на даче, да?'' Я говорю: ''Да''. Они мне говорят: ''Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними", — вспомнила она.

Такой способ общения со стороны мошенников создаёт ощущение тотального контроля, что сильно давит психологически. Эксперты нередко подчёркивают, что эмоциональное влияние — один из основных инструментов, применяемых в подобных схемах.

Почему подобные случаи становятся всё более распространёнными

Ситуация Долиной отражает более широкий тренд: случаи мошенничества при сделках с недвижимостью действительно участились. Причин несколько: рост цен на жильё, активность на вторичном рынке, большое количество посредников и высокий уровень доверия к людям, которые представляются профессионалами. Покупатели и продавцы часто сталкиваются с поддельными документами, ложными гарантиями и давлением, направленным на быстрое принятие решения. Даже известность и опыт не всегда спасают от схем, продуманных до мелочей.

Эксперты по недвижимости отмечают, что в последние годы увеличилось число случаев, когда мошенники используют психологические методы воздействия. Это может быть имитация заботы, внушение доверия или демонстрация якобы высокого уровня организации процесса. Когда человек оказывается в стрессе, ему легче навязать решения и скрыть ключевые детали договора.

Итоги и дальнейшие ожидания

Рассказ певицы — лишь часть большой истории, которая продолжает развиваться. Полная версия интервью, обещанная создателями шоу, вероятно, внесёт больше ясности в детали происходящего и позволит шире взглянуть на проблемы безопасности при сделках с недвижимостью. Этот случай привлёк внимание к тому, насколько важно быть осторожным и информированным, даже если сделка кажется простой и понятной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
