ДНК-анализ показал скрытую структуру популяций средиземноморских афалин

Город ждал большой вечер, но над Шаманом легла тень: причина отмены концерта пугает масштабом

Шамана собирались убить во время его концерта в Белгороде
Шоу-бизнес

Неожиданная тревога нарушила планы зрителей, ждавших концерта Шамана в Белгороде. Ситуация развивалась стремительно: часть города была перекрыта, а сама площадка — оцеплена службами безопасности. Поклонники гадали, что именно произошло и почему организаторы молчат до последнего.

Шаман
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаман

Концерт, который не состоялся

Планировалось, что выступление пройдёт в ДК "Энергомаш", куда традиционно приходят жители города и приграничных районов. Многие поклонники приобрели билеты заранее, рассчитывая услышать как новые композиции, так и главные хиты певца. Однако по приезде в Белгород команда артиста обнаружила, что район вокруг здания перекрыт, а сотрудники служб оперативно проводят проверку территории. Ситуация стала проясняться только спустя некоторое время, когда организаторы узнали о возможной угрозе.

"От всей нашей команды приношу извинения за неудобства по независящим от нас причинам. Сдать билеты можно по месту их приобретения", — обратился Ярослав Дронов к своим поклонникам.

После отмены концерта артист встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. На встрече присутствовала и супруга Ярослава, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Это обсуждение стало ключевым моментом дня, позволившим прояснить детали произошедшего и понять, почему решение об отмене мероприятия было принято без промедления.

Позже артисты посетили семью Героя России Алексея Осипова, погибшего на СВО.

"За чаем поговорили, спели и вспомнили, каким был воин с позывным "Витязь". Весной этого года его группа попала под атаку вражеского дрона. Алексей уничтожил беспилотник и, жертвуя собой, заслонил своих товарищей", — рассказал Ярослав.

Что стало известно после встречи

На следующий день Екатерина Мизулина подробно рассказала о ситуации, из-за которой концерт пришлось отменить. Её заявление стало главным источником информации для тех, кто хотел понять истинные причины происходящего. Оказалось, что угроза была связана с планируемым ударом по площадке в момент исполнения гимна России. Артист традиционно завершает выступления этой торжественной композицией, и именно эта часть шоу могла стать целью провокации.

"Была объявлена ракетная опасность, ВСУ планировали ударить по площадке в момент исполнения на сцене Гимна России. Слава богу, что благодаря работе местных властей, МЧС России и Минобороны удалось избежать трагедии. Ведь билеты на два концерта были полностью проданы, а это свыше двух тысяч человек", — сообщила Екатерина в личном блоге.

По её словам, именно после того, как стало известно о риске теракта, супруги отправились на встречу с губернатором. Уже по дороге в область артисты обсуждали ситуацию, а позже, как сообщает "Царьград", возникла идея навестить семью Алексея Осипова — чтобы завершить напряжённую поездку с тёплым человеческим акцентом.

"Символично, что окончание "медового месяца" мы встретили снова на трассе М-4: ведь именно там он и начался ровно месяц назад, когда мы ехали из Донецка. Дай Бог мирного неба над головой всем жителям Белгорода, приграничья и новых регионов России. Мы с вами. Победа будет за нами", — добавила Екатерина.

Реакция зрителей и значение произошедшего

Отмена концерта затронула множество людей, особенно жителей приграничных районов, где безопасность всегда стоит на первом месте. Для белгородцев культурные события, концерты и встречи со знаменитостями — это не только досуг, но и возможность отвлечься от напряжённой обстановки, поддержать друг друга. Поэтому новость о том, что концерт отменён, а причиной стала потенциальная угроза, вызвала обсуждения в социальных сетях.

Для артистов, работающих в подобных регионах, безопасность зрителей и команды — приоритет, и этот случай стал очередным подтверждением того, как слаженно действуют местные власти и экстренные службы. Одновременно история напомнила поклонникам о том, в каких условиях порой приходится работать музыкантам, журналистам и общественным деятелям.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
