Заставила всех переглянуться: дочь Глюкозы сказала о Седоковой то, чего раньше не говорил никто

На торжественной премии, где отмечали самые яркие музыкальные события года, внимание публики привлекла дочь Глюкозы. Её недавний эксперимент с гламурным стилем стал поводом для обсуждений, которые она восприняла с улыбкой и без лишней серьёзности. Разговор плавно перешёл к теме взрослой жизни, творческого пути и хейта в сети. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: flickr.com by sama_ja, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Анна Седокова

Неожиданный образ и реакция публики

Фотосессия, где ray! предстала в нежно-гламурном образе старшеклассницы, стала неожиданным шагом для тех, кто привык видеть её в андеграундном стиле. Переход к столь контрастной эстетике вызвал разнообразные отклики, что неудивительно для публичной персоны, пробующей новые форматы. Художественный эксперимент был задуман заранее, и команда рассматривала его как возможность расширить визуальные границы проекта. При этом юная артистка изначально не планировала закреплять этот образ в своём дальнейшем творчестве.

"Это была разовая акция. Отзывы были двусмысленные и разные — это было ожидаемо. Но мы специально сделали образ таким. Зато моей бабушке очень понравилось, она в восторге. Поставила фото в рамочку. Я такая: "Ну бабуль, ну ты чего?" — призналась ray!

Контраст между реакцией широкой аудитории и искренней радостью близких стал для неё лишь поводом улыбнуться и продолжить заниматься музыкой в привычном ритме. Творческие эксперименты помогают ей искать новые формы выражения, но встраивать их в постоянную эстетику она не стремится. Артистка признаётся, что важнее оставаться честной со своим внутренним ощущением стиля, чем подстраиваться под ожидания публики.

Первые шаги во взрослой жизни

Во время беседы стало ясно, что Лидия Чистякова не ориентируется в некоторых поп-артистах прошлого десятилетия. Момент, когда журналист упомянул Анну Седокову и её совет молодым людям съезжать от родителей в 18 лет, вызвал у ray! искреннее недоумение.

"Какая Анна Седокова?" — удивилась она.

Юная артистка поделилась размышлениями о самостоятельной жизни, подчёркивая, что спешить она не собирается, но и затягивать с этим шагом не планирует. Лидия трезво оценивает реалии индустрии, где необходима финансовая стабильность и умение выстраивать собственный график. Кроме того, перемещаться по городу ей порой непросто: узнаваемость приносит и радость, и ограничения.

"Я считаю, что до тридцати задерживаться не стоит, но и встать на ноги нужно. Мне вот исполнилось 18, надеюсь съехать лет в 20. Нужно иметь финансы, плюс я в индустрии, где тяжело. Да и передвигаться по городу одной сложно — узнают", — сказала Лидия.

Певица Глюкоза, мать артистки, спокойно относится к тому, что дочь не всегда знает популярных исполнителей. Она отмечает, что у молодого поколения собственный культурный багаж, формирующийся в новых условиях, где информационные потоки куда шире и разнообразнее.

"Она просто маленькая девочка, ей 18 лет. Нормально, что она каких-то артистов не знает", — отметила Глюкоза.

Хейт, кибербуллинг и личный опыт

Тема травли в Сети стала одной из ключевых в разговоре, ведь именно в digital-среде молодые артисты сталкиваются с давлением аудитории чаще всего. В России недавно предложили ввести штрафы за кибербуллинг, и ray! не осталась в стороне от обсуждения.

"Я категорически против буллинга. Я с этим сталкивалась, у меня сестрёнка сталкивается. Но там надо смотреть по ситуации. В основном это очень не реализовавшиеся люди", — сказала ray!.

Ее позиция отражает растущее понимание того, что негатив в интернете требует системной работы: от воспитания медиаграмотности до корректной модерации площадок. Для артистов хейт часто становится частью профессии, однако это не повод мириться с несправедливостью. Такие случаи заставляют общество серьёзнее задуматься об эмоциональной безопасности подростков и молодых творцов, много времени проводящих в Сети.