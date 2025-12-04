Скандал с Долиной превратился в комедию для Марго Овсянниковой: в её словах проскользнул смешок

Марго Овсянникова посмеялась над мемами про Ларису Долину

Каждый декабрь приносит артистам повод оглянуться назад и понять, каким был год, и иногда такие признания оказываются особенно яркими. У певицы Марго Овсянниковой он выдался насыщенным, и сама она подчёркивает, что довольна своей жизнью. Также певица высказалась о своей коллеге Ларисе Долиной. Об этом сообщает KP.RU.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Личный итог года MARGO

Год для певицы оказался по-настоящему переменчивым, и главным событием она называет стремительный рост аудитории на стриминговой платформе, который увеличился в четыре раза. Такой результат стал для неё подтверждением того, что выбранное направление работает, а усилия не проходят бесследно. Артистка подчёркивает, что для неё важно не только количество слушателей, но и чувство, что она движется в сторону более зрелого и профессионального звучания.

Марго подробно рассказала, как опыт самостоятельной жизни повлиял на её характер и умение работать сразу в нескольких направлениях.

"Я съехала от родителей в 16 лет и считаю, что это круто. Как только понимаешь, что можешь подрабатывать, нужно быть самостоятельной. Мне было в кайф: я училась, работала и чувствовала, что могу", — отметила певица.

Многие поклонники видят в этом пример ранней самостоятельности, но артистка не стремится давать универсальные рецепты, лишь делится собственным опытом.

Высказывание Анны Седоковой о том, что к совершеннолетию дети должны покидать родительский дом, вызвало дискуссию в сети, и Марго призналась, что, хоть и понимает этот подход, но уверена: каждый выбирает свой момент для взросления. В её случае жизнь вполне логично подтолкнула к ранней самостоятельности.

Отношение к громким новостям

На фоне обсуждений в сети певица поделилась взглядом на другую тему — историю Ларисы Долиной, которая привлекла внимание огромного числа пользователей. Марго подчеркнула, что не знает всех юридических деталей, но уверена, что подобные ситуации должны разбираться через компетентных специалистов.

"Я правда не знаю нюансов. Если у девушки забрали деньги — это ужасно. Но вот эти мемчики — это просто супер! Не знаю, насколько они нравятся Ларисе Долиной, но я обожаю этот хейт. Очень люблю смотреть эти приколы. Хотя, наверное, они влияют на личность Ларисы. Надеюсь, она нормально к этому относится", — призналась Марго.

Артистка отмечает, что интернет-культура сегодня развивается настолько стремительно, что мемы становятся частью любой медийной истории, иногда затмевая реальную суть происходящего.

Певица подчёркивает, что лёгкое отношение к юмору помогает ей справляться с давлением профессии. Она считает, что в публичной сфере важно уметь дистанцироваться от негативных реакций и не воспринимать происходящее в Сети слишком лично. Такой подход для многих артистов становится способом сохранить внутренний баланс.

Новогоднее настроение и декор дома

Отдельной темой разговора стала подготовка к Новому году. Марго рассказала, что решила доверить оформление своего дома профессионалам, поскольку перед праздниками рабочие графики становятся особенно плотными.

"У меня уже всё украшено! Сама бы я не нашла на это время, мне хоть бы поспать. Поэтому специально обученные люди шикарно украсили дом. Это очень дорогое удовольствие. Когда увидела цены, подумала, что нужно было всё-таки самой. Я пока не готова сама это делать, лучше всё-таки посплю", — отметила артистка.

Её слова отражают типичную для конца года ситуацию, когда творчество, гастроли, записи и подготовка новых релизов занимают почти всё время, а бытовые дела отступают на второй план.

Марго говорит об украшении дома с улыбкой, подчёркивая, что праздник для неё — это не только работа, но и возможность создать уют вокруг себя. Многие артистки в конце года сталкиваются с тем, что их расписание ограничивает возможность готовить пространство самостоятельно, поэтому услуги декораторов становятся распространённой практикой.