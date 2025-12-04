Это уже не просто хейт: Лариса Долина столкнулась с очередным неприятным последствием скандала

Ларису Долину начали убирать из новогодних программ

Имена артистов в новогодних эфирах традиционно обсуждают заранее, но нынешняя ситуация вокруг Ларисы Долиной привлекла куда больше внимания, чем обычно. Решения телекомпаний оказались неожиданно резкими, что только усилило интерес к происходящему. Некоторые проекты начали менять состав участников буквально в последние дни подготовки. Об этом сообщает Telegram-канал "Светский хроник".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Новогодние программы и резонанс вокруг участия артистки

Период выхода больших праздничных телешоу всегда сопровождается активной закулисной работой, когда редакторы, продюсеры и режиссёры корректируют сетку эфиров, уточняют списки артистов и решают, каким будет итоговый формат передачи. На этот раз изменения коснулись народной артистки России Ларисы Долиной: по данным журналистов, её участие начали сокращать более значительно, чем ожидалось.

Источники отмечают, что некоторые каналы не только убирают номера певицы, но и исключают любые отсылки к её имени, что для подобных проектов редкость. Такая практика обычно применяется в случаях, когда вокруг персон возникает сильный репутационный фон, способный повлиять на восприятие передачи.

"Началось это пару дней назад ещё. Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло", — сообщил инсайдер "Светского хроника".

Решение касается не всех эфиров: участие артистки пока сохраняется в "Голубом огоньке", который традиционно включается в сетку вещания первым и собирает максимальную аудиторию. Однако ситуация с шоу "Песня года" остаётся неопределённой: обсуждения продолжаются, а окончательный состав участников ещё не утверждён. Подобные колебания нередко возникают при формировании крупных праздничных телепроектов, поскольку редакторы стремятся учитывать реакцию зрителей и тональность информационного фона вокруг публичных фигур.

Дополнительное внимание к теме возникло после появления сообщений о возможном удалении кадра с Ларисой Долиной из новогодней киноленты "Невероятные приключения Шурика". Праздничные фильмы традиционно собирают широкую аудиторию, и создатели проектируют каждую деталь, чтобы избежать негативного резонанса. По данным источников, часть съёмочной группы опасается, что присутствие артистки может ослабить интерес к фильму.

Фон скандала и реакция аудитории

Информационный всплеск связан с громкой историей о квартире певицы. Судебное решение, вынесенное в ноябре, привлекло внимание пользователей. Суд постановил оставить недвижимость за Ларисой Долиной. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не вернули, а её иск был отклонён. Многим наблюдателям такая развязка показалась несправедливой, что усилило волну критики в интернете.

В социальных сетях обсуждения разворачивались стремительно, а негативный отклик аудитории стал фактически доминирующим. Для создателей телепрограмм подобный фон имеет значение: зрительские настроения напрямую отражаются на рейтингах, которые особенно важны в праздничный период. Продюсеры стремятся сохранять баланс между узнаваемыми именами и благоприятным отношением аудитории, поэтому даже традиционно стабильные решения могут быть пересмотрены.

Возможные последствия для телеэфиров

Сокращение участия артистов в праздничных проектах случается нечасто, но подобные случаи демонстрируют, насколько медиа-отрасль зависит от общественного отклика. Новогодние программы — сложный продукт, объединяющий концерты, номера артистов, кинопремьеры и зрительские ожидания. Любое изменение требует согласования, поскольку влияет на ритм эфира, структуру передачи и восприятие праздничного контента.

В данном случае внимание привлекает то, насколько быстро телекомпании начали корректировать планы. Решения принимались буквально в течение нескольких дней, что показывает, как оперативно реагируют медиаменеджеры на формирование общественной повестки.