Торт целиком — легко, но сцена не прощает слабостей: Шаляпин придумал, как отучить себя от сладкого

Шаляпин прибегает к уколам, чтобы побороть тягу к сладкому

Интерес к Прохору Шаляпину в последние годы заметно вырос, и внимание публики нередко обращено на то, как артисту удаётся поддерживать яркий внешний вид и энергию. Его подход к здоровью сформировался не сразу, и многие привычки стали результатом собственных ошибок и наблюдений. Певец рассказывает о своём опыте открыто, не скрывая слабостей и стараясь показать, что дисциплина помогает даже тогда, когда борьба идёт с любимыми лакомствами. Об этом рассказал артист в беседе с журналистом Олегом Абакумовым.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Как певец относится к сладкому и почему не готов полностью от него отказаться

Тяга Прохора к сладкому стала почти частью его творческого образа, но сам артист воспринимает её всерьёз. Он признаёт, что десерты доставляют ему удовольствие, но при этом старается не переходить ту грань, за которой начинаются проблемы с лишним весом или самочувствием. Артист подчёркивает, что готов контролировать рацион, потому что работа на сцене требует идеальной формы и выносливости. Желание выглядеть достойно и чувствовать себя легко заставляет его держать под контролем даже такие бытовые привычки.

"Мне помогает российский препарат, не буду говорить какой. Вот сделаешь укол иногда — и убрал тягу к сладкому. Когда у меня большие нагрузки, могу позволить себе съесть две шоколадки. А так, в целом, не увлекаюсь. Я вообще могу торт съесть целиком!" — признавался артист в интервью.

Эти откровения показывают, что даже человеку с хорошей внешней формой могут быть знакомы обычные слабости, характерные многим. Однако для Прохора контроль рациона стал не просто желанием, а частью обязательной подготовки к работе. Он подчёркивает: чтобы выйти на сцену, нужно учитывать буквально всё: от настроения до того, что было съедено за несколько часов до выступления.

Как артист отказался от привычки переедать перед сценой

Певец не скрывает, что когда-то мог позволить себе чрезмерно плотный перекус перед концертом. В те моменты он не думал о последствиях и действовал по простому принципу: главное, чтобы было вкусно и сытно. Но однажды подобная небрежность обернулась ощутимым дискомфортом прямо во время выхода к зрителям.

"Иногда я обжираюсь, но вспоминаю, что я артист, я же не могу выкатываться на сцену. У меня был случай, когда мне нужно было выходить на сцену, а я объелся пирожков… Домашние пирожки — это что-то с чем-то! Я выхожу на сцену, и мне дышать нечем было. Я выкатился как колобок просто", — рассказывал певец.

После этого он изменил подход к питанию: теперь перед концертом он выходит к публике почти голодным, чтобы чувствовать лёгкость и свободу движения. В его рассказах звучит мысль о том, что организм не прощает беспорядка, особенно когда речь идёт о профессиональной деятельности, где требуется подвижность, дыхательная техника и сцена как главный рабочий инструмент.

Как изменения в питании связаны с анализами и здоровьем

Несмотря на дисциплину, Прохор отмечает, что состояние организма не всегда позволяет расслабиться. Он регулярно обследуется и знает свои уязвимые места. Особое внимание шоумен уделяет сердечно-сосудистой системе и работе печени — направлениям, которые волнуют многих людей, внимательно следящих за своим здоровьем.

"Холестерин у меня повышен. Слишком низкий — тоже плохо. Повышенный ведёт к образованию бляшек на наших сосудах. Они могут отрываться и приводить к чему угодно. Но я вот счастливый человек, дожил до сорока… Холестерин свой я намерен снижать. Для себя нашел такую вещь, как лецитин, который полезен для мозга", — делился артист.

Его подход напоминает современную тенденцию — внимание к собственным анализам и профилактике. Многие поклонники отмечают, что певец выглядит свежо, и это во многом подтверждается его словами о регулярных осмотрах. Он стремится находить баланс между любимой едой и необходимостью сохранять здоровье.

Почему артист пока не прибегает к косметологическим процедурам

Прохор неоднократно говорил, что сейчас обходится без вмешательства косметологов, хотя не исключает, что в будущем взглянет на такие методы иначе. Для него важно, чтобы лицо оставалось максимально естественным, а любые изменения происходили мягко и постепенно.

"Наверно, попозже придётся что-то делать с лицом. Ботокса у меня нет. Годы идут, у меня чуть-чуть веки обвисли. Очень хороши массажи лица. Они мне очень хорошо помогают. Кремами пользуюсь. Стараюсь пить воду. Утром пью тёплую воду. Сначала у меня вода, потом — кофе, потом — каша с псиллиумом, чтобы хоть как-то помочь себе с клетчаткой", — рассказывал шоумен.

Судя по его словам, уход за собой он предпочитает строить на регулярности, привычках и полезных ритуалах. Такие меры помогают ему поддерживать свежий вид без серьёзного вмешательства и выстраивать ежедневный режим, подходящий для насыщенной гастрольной жизни.