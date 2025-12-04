Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смесь перекиси и мыла помогает убрать стойкие пятна пота с белых тканей — Malatec
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Пылевые клещи усилили зимние аллергические реакции у собак — кинолог Голубев
Корпоративные образы с элементами винтажа и иронии вошли в тренды 2026 года
Вейник остроцветковый держит форму даже под снегом
Евросоюз рискует потерять миллиарды из-за конфискации активов России
Растяжка в постели улучшает подвижность суставов у людей старше 60 лет
Масло кокоса и алоэ вера снижают пушистость и ломкость волос
Сеть Arche предложила вечеринку парам, зачавшим детей в отелях — CNN

Торт целиком — легко, но сцена не прощает слабостей: Шаляпин придумал, как отучить себя от сладкого

Шаляпин прибегает к уколам, чтобы побороть тягу к сладкому
Шоу-бизнес

Интерес к Прохору Шаляпину в последние годы заметно вырос, и внимание публики нередко обращено на то, как артисту удаётся поддерживать яркий внешний вид и энергию. Его подход к здоровью сформировался не сразу, и многие привычки стали результатом собственных ошибок и наблюдений. Певец рассказывает о своём опыте открыто, не скрывая слабостей и стараясь показать, что дисциплина помогает даже тогда, когда борьба идёт с любимыми лакомствами. Об этом рассказал артист в беседе с журналистом Олегом Абакумовым.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Как певец относится к сладкому и почему не готов полностью от него отказаться

Тяга Прохора к сладкому стала почти частью его творческого образа, но сам артист воспринимает её всерьёз. Он признаёт, что десерты доставляют ему удовольствие, но при этом старается не переходить ту грань, за которой начинаются проблемы с лишним весом или самочувствием. Артист подчёркивает, что готов контролировать рацион, потому что работа на сцене требует идеальной формы и выносливости. Желание выглядеть достойно и чувствовать себя легко заставляет его держать под контролем даже такие бытовые привычки.

"Мне помогает российский препарат, не буду говорить какой. Вот сделаешь укол иногда — и убрал тягу к сладкому. Когда у меня большие нагрузки, могу позволить себе съесть две шоколадки. А так, в целом, не увлекаюсь. Я вообще могу торт съесть целиком!" — признавался артист в интервью.

Эти откровения показывают, что даже человеку с хорошей внешней формой могут быть знакомы обычные слабости, характерные многим. Однако для Прохора контроль рациона стал не просто желанием, а частью обязательной подготовки к работе. Он подчёркивает: чтобы выйти на сцену, нужно учитывать буквально всё: от настроения до того, что было съедено за несколько часов до выступления.

Как артист отказался от привычки переедать перед сценой

Певец не скрывает, что когда-то мог позволить себе чрезмерно плотный перекус перед концертом. В те моменты он не думал о последствиях и действовал по простому принципу: главное, чтобы было вкусно и сытно. Но однажды подобная небрежность обернулась ощутимым дискомфортом прямо во время выхода к зрителям.

"Иногда я обжираюсь, но вспоминаю, что я артист, я же не могу выкатываться на сцену. У меня был случай, когда мне нужно было выходить на сцену, а я объелся пирожков… Домашние пирожки — это что-то с чем-то! Я выхожу на сцену, и мне дышать нечем было. Я выкатился как колобок просто", — рассказывал певец.

После этого он изменил подход к питанию: теперь перед концертом он выходит к публике почти голодным, чтобы чувствовать лёгкость и свободу движения. В его рассказах звучит мысль о том, что организм не прощает беспорядка, особенно когда речь идёт о профессиональной деятельности, где требуется подвижность, дыхательная техника и сцена как главный рабочий инструмент.

Как изменения в питании связаны с анализами и здоровьем

Несмотря на дисциплину, Прохор отмечает, что состояние организма не всегда позволяет расслабиться. Он регулярно обследуется и знает свои уязвимые места. Особое внимание шоумен уделяет сердечно-сосудистой системе и работе печени — направлениям, которые волнуют многих людей, внимательно следящих за своим здоровьем.

"Холестерин у меня повышен. Слишком низкий — тоже плохо. Повышенный ведёт к образованию бляшек на наших сосудах. Они могут отрываться и приводить к чему угодно. Но я вот счастливый человек, дожил до сорока… Холестерин свой я намерен снижать. Для себя нашел такую вещь, как лецитин, который полезен для мозга", — делился артист.

Его подход напоминает современную тенденцию — внимание к собственным анализам и профилактике. Многие поклонники отмечают, что певец выглядит свежо, и это во многом подтверждается его словами о регулярных осмотрах. Он стремится находить баланс между любимой едой и необходимостью сохранять здоровье.

Почему артист пока не прибегает к косметологическим процедурам

Прохор неоднократно говорил, что сейчас обходится без вмешательства косметологов, хотя не исключает, что в будущем взглянет на такие методы иначе. Для него важно, чтобы лицо оставалось максимально естественным, а любые изменения происходили мягко и постепенно.

"Наверно, попозже придётся что-то делать с лицом. Ботокса у меня нет. Годы идут, у меня чуть-чуть веки обвисли. Очень хороши массажи лица. Они мне очень хорошо помогают. Кремами пользуюсь. Стараюсь пить воду. Утром пью тёплую воду. Сначала у меня вода, потом — кофе, потом — каша с псиллиумом, чтобы хоть как-то помочь себе с клетчаткой", — рассказывал шоумен.

Судя по его словам, уход за собой он предпочитает строить на регулярности, привычках и полезных ритуалах. Такие меры помогают ему поддерживать свежий вид без серьёзного вмешательства и выстраивать ежедневный режим, подходящий для насыщенной гастрольной жизни.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Здоровье
В московской клинике обнаружили презерватив внутри девушки спустя 9 дней
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Новости спорта
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Недвижимость
Керамическая кружка подходит для заточки кухонных ножей — Malatec
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Последние материалы
Масло кокоса и алоэ вера снижают пушистость и ломкость волос
Сеть Arche предложила вечеринку парам, зачавшим детей в отелях — CNN
ИИ обучают распознавать конфигурации перед всплеском волн — Science&Vie
Позвонки древней акулы нашли в Северной Австралии — iefimerida
Попробуйте рецепт гибрида омлета и сырников — "Белновости"
Набор жира на животе свазан с хроническим стрессом — Ческин
В январе 2026 года пенсии 80-летних россиян вырастут на 35% — экономист Балынин
Зимние закупки семян расширили выбор редких гибридов по данным Нового очага
Зимний бензин обеспечил уверенный запуск в мороз по данным Ингосстраха
Талия свыше нормы повышает риск диабета и ССЗ — терапевт Тыртов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.