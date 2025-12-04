Квартира Долиной превратилась в триггер для суда: есть ли у Полины Лурье шанс вернуть свои миллионы

У Полины Лурье есть шанс вернуть потерянные деньги

Скандальная история с потерей квартиры, купленной Полиной Лурье у Ларисы Долиной, продолжает обрастать новыми подробностями. Женщина оказалась в ситуации, когда вместо долгожданного жилья получила судебные тяжбы и попытки восстановить справедливость. Теперь её жалоба дошла до Верховного суда, который может изменить ход дела. Об этом сообщает издание "МК".

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Перспективы разбирательства в Верховном суде

Ситуация, в которой оказалась покупательница, привлекла внимание из-за странного развития событий: после сделки с недвижимостью выяснилось, что мошенники сумели провернуть продажу, оставив добросовестного приобретателя ни с чем. Для Лурье обращение в Верховный суд — это возможность добиться пересмотра решений нижестоящих инстанций. В кассационном порядке жалоба рассматривается по главе 41.1 ГПК РФ, где прописано, что суд либо принимает документ к рассмотрению, либо отказывает. От этого шага зависит, сможет ли дело получить новый импульс.

По словам экспертов, процедура включает проверку доводов, оценку соблюдения норм процессуального права и анализ того, действительно ли были допущены существенные нарушения. После передачи дела в Судебную коллегию по гражданским делам суд может как подтвердить законность ранее вынесенных решений, так и направить спор на повторное рассмотрение в нужную инстанцию.

Адвокат Сергей Жорин подчёркивает, что такие жалобы проходят строгий фильтр. Если Верховный суд усмотрит ошибки в действиях коллегий или судов субъекта, он вправе предоставить делу новое направление. Однако вероятность отклонения тоже нельзя исключать.

"По статье 391.10 ГПК РФ дело возвращается в тот суд, чьё решение отменено", — объяснил адвокат Сергей Жорин.

Если кассационная жалоба будет принята, покупательнице придётся вновь столкнуться с заседаниями, но уже в условиях, когда нижестоящий суд обязан учитывать позицию высшей судебной инстанции. Это может радикально повлиять на итоговые выводы.

Резонанс и влияние общества

История получила широкое обсуждение в Сети, что вылилось в агрессивные комментарии в адрес Ларисы Долиной. На певицу обрушилась волна критики, а сама она назвала часть обсуждающих ситуацию пользователей "ботами". Такие реакции нечасто встречаются в делах о недвижимости, но именно громкость обсуждения сделала процесс особенно заметным на фоне других подобных споров.

Юристы отмечают: хотя общественное мнение не является источником права, оно иногда влияет на вероятность принятия жалобы к рассмотрению. Дела, вызывающие бурную реакцию, суды зачастую изучают внимательнее. Но итог решения должен основываться лишь на законе.

"Российский суд по закону принимает решения независимо от мнения общества", — отметил Сергей Жорин.

При этом резонанс заставляет следить за тем, насколько единообразно применяются правовые нормы, особенно касающиеся защиты добросовестных приобретателей. Иногда такие дела дают Верховному суду повод обновить подход или подготовить разъяснения по спорным вопросам, что впоследствии формирует практику.

Возможность компромисса

Дело обретает дополнительные сложности из-за того, что интересы всех сторон переплетены: покупательница потеряла деньги и жильё, певица утверждает, что не причастна к мошеннической схеме, а механизм защиты добросовестного приобретателя в российском праве по-прежнему вызывает дискуссии. Компромиссное решение, в котором обе стороны останутся удовлетворены, выглядит маловероятным — слишком высоки риски, распределённые законом между участниками сделки.

Закон предусматривает возможность применения реституции — возврата сторонами всего полученного. Однако суды редко прибегают к двусторонней реституции в делах, где присутствуют обстоятельства обмана. В данной ситуации именно это и является ключевым спором: должен ли продавец компенсировать деньги покупательнице, если сам стал жертвой мошенников?

"Каждая сторона обязана вернуть другой всё полученное по сделке", — пояснил Сергей Жорин.

Этот подход поддержан Пленумом Верховного суда, который ранее разъяснял, что риск добровольной передачи денег мошенникам лежит на передающей стороне. Потому сама возможность взыскания средств в пользу Лурье не исключена.

Европейский опыт решения подобных ситуаций

Интересно сравнить российский подход с практикой европейских стран, где действует принцип доверия к реестру недвижимости. В Германии, Италии и Испании добросовестный покупатель, полагавшийся на данные реестра, получает максимальную защиту. Если возникает мошенническая схема, государство или продавец через страховые фонды компенсируют ущерб.

Такая система минимизирует риск потерь для покупателя. В большинстве стран ЕС квартира осталась бы у Лурье, а продавец получил бы возможность взыскать ущерб либо от мошенников, либо через государственные механизмы. Российская система пока не закрепляет таких гарантий, из-за чего последним владельцем зачастую становится пострадавший.

Шансы покупательницы на успех

Вероятность положительного исхода для Полины Лурье зависит от того, как Верховный суд оценит применение статьи 167 ГК РФ нижестоящими инстанциями. Ошибки в правоприменении, отход от позиции Пленума № 25, а также общественный интерес могут повлиять на решение о передаче жалобы к рассмотрению.

Эксперты выделяют несколько сценариев развития событий. Первый — Верховный суд не усматривает нарушений и оставляет всё без изменений. Второй — дело направляется на повторное рассмотрение, что может привести к иной оценке обстоятельств. Третий — Верховный суд сам корректирует правовую позицию и определяет порядок компенсации.

"Говорить сейчас, что денег точно не вернуть, некорректно", — подчёркивает адвокат.

Этот спор действительно отличается от типичных дел о недвижимости, что делает его особенно значимым для судебной практики.

Сравнение российского и европейского подходов

Сравнивая регулирующие механизмы, можно увидеть, что европейская модель ориентирована на защиту покупателя. Российский подход делает акцент на чистоте сделки и исследовании всех обстоятельств, что часто приводит к перераспределению рисков не в пользу приобретателя.

В Европе действует развитая система страхования титула и компенсационных фондов. В России страхование титула также существует, но применяется значительно реже и не обладает такой правовой силой. В итоге покупатель в России нередко оказывается самым уязвимым звеном.