Звезда боевиков выбирает Россию: что в нашей стране удерживает Стивена Сигала сильнее Голливуда

Стивен Сигал восхитился желанием русских помогать друг другу

Многие иностранные артисты предпочитают держаться подальше от громких заявлений, однако бывают случаи, когда человек открыто говорит о своих намерениях и выборе. Слова Стивена Сигала о России стали одним из таких примеров. Его позиция вызвала широкий интерес, ведь она затрагивает не только личные планы актёра, но и его отношение к стране. Об этом сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стивен Сигал

Решение артиста и его мотивация

Американский актёр Стивен Сигал вновь подчеркнул, что видит своё будущее в России. На церемонии вручения премии "Мы вместе", проходившей в Национальном центре "Россия", он рассказал, почему намерен жить и работать здесь и чем его привлекает атмосфера страны. Сигал отметил, что за годы жизни в России успел почувствовать искреннюю вовлечённость людей в общее дело, что стало для него важным аргументом в пользу дальнейшего пребывания.

"То, что вы все едины и помогаете друг другу, — это очень ценно. Это то, что выделяет Россию", — заявил актёр.

Поддержка, которую получает Сигал, вдохновляет его и побуждает продолжать творческую деятельность. Он назвал для себя огромной честью возможность быть частью российского общества, отметив, что ценит уважение, которое ему оказывают.

"Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь своё дело, я буду благодарен", — сказал артист.

Возвращение в кинематограф и творческие планы

В комментариях Сигал затронул и тему кино. Он подтвердил, что рассматривает возможность сняться в новом российском фильме, поскольку давно не участвовал в крупных проектах и хотел бы испытать творческое обновление.

Он также отметил, что у него уже существуют предварительные договорённости относительно участия в российском проекте. Актёр утверждает, что обсуждение находится на ранней стадии, поэтому пока он не готов раскрывать детали, но с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества.

Значение признания для актёра

Открытое признание в привязанности к России для Сигала стало не просто жестом благодарности, но и выражением уважения к культуре, традициям и ценностям. Он неоднократно заявлял, что видит в российских людях дружелюбие и готовность поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Такие качества, по его словам, формируют надёжное сообщество, в котором человек чувствует себя защищённым.

Сигал также не скрывает, что для него важна возможность развивать творческие проекты в условиях культурного многообразия. Российский кинорынок, по его мнению, способен предложить интересные форматы и новые направления для поиска, включая исторические постановки, современные боевики или документальные проекты.

Плюсы и минусы работы в России

Для артиста, рассматривающего профессиональную деятельность в другой стране, важно учитывать особенности рынка и творческие перспективы. Сигал обращает внимание на условия, которые делают работу в России привлекательной.

К положительным сторонам он относит стабильную поддержку зрителей, возможность участвовать в самобытных проектах, а также открытость к новым идеям. Россия предлагает разнообразные форматы: от полнометражных картин до сериалов и документальных фильмов.

Среди минусов можно отметить необходимость адаптации к местной индустрии и культурным особенностям. Иностранному артисту требуется время, чтобы освоиться в профессиональной среде и выстроить отношения с командами. Однако для Сигала этот процесс оказался органичным благодаря тёплому отношению коллег.