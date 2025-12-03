Юрий Лоза раскрыл, какую свою песню считает хитом на века — и это не самый очевидный вариант

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Музыкальные предпочтения часто говорят о человеческих эмоциях куда больше, чем сухие списки хитов, и каждый декабрь поклонники ждут свежие рейтинги песен, которые сопровождали их весь год. На этом фоне особенно интересно узнать, что переслушивают сами артисты, ведь их выбор обычно отражает не только тренды, но и личные переживания. Российские исполнители традиционно охотно делятся своими музыкальными открытиями, и 2025 год не стал исключением.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Что переслушивают артисты в конце 2025 года

Многие музыканты признаются: списки песен, которые возвращаются в плейлист, редко привязаны к календарю. Одни ориентируются на ностальгию, другие выбирают актуальные треки, третьи вовсе предпочитают проверенную временем классику. Как пишет Общественная Служба Новостей, для Юрия Лозы категория "хит года" не имеет особого значения — он подчеркивает, что оценивает музыку по эмоциональной силе, а не по дате релиза. Его подход отражает более широкий тренд, когда слушатели вновь обращаются к композициям прошлых десятилетий, чтобы поймать знакомое настроение.

"Я не делю песни на те, которые популярны были в этом году или прошлом. Есть хит, а есть не хит, понимаете? Например, я люблю переслушивать свой хит "Зима", где есть и драматизм, и лирика, и он к тому же актуален сейчас, так как наступила зима", — сказал певец.

В его словах чувствуется характерная для многих артистов тяга к песням, которые несут личный смысл, а не только модный мотив. Сегодня, когда музыкальные сервисы предлагают миллионы треков, слушатели всё чаще возвращаются к музыке прошлого, чтобы найти опору в узнаваемых интонациях. Лоза отмечает: его выбор всегда связан с внутренним состоянием, а композиции собственной молодости остаются ближе, чем современная поп-сцена.

"Я слушал многих. Это был и Хабиб, и Ани Лорак, Дима Билан, Сергей Лазарев. Что же касается хитов — как мне кажется, моя песня "Зима” есть и остаётся хитом на все времена", — подметил Лоза.

Творческий подход музыканта показывает, насколько различаются критерии выбора музыки у профессионалов и слушателей. Если массовая аудитория в конце года формирует рейтинги на основе прослушиваний в музыкальных сервисах, то артисты гораздо чаще опираются на воспоминания, настроение и эмоциональный отклик.

Почему ностальгические треки остаются востребованными

Каждый год музыкальные компании фиксируют рост интереса к композициям прошлых лет. Причины этого явления вполне объяснимы. Во-первых, песни, которые человек слышал в юности, становятся частью его личной истории. Во-вторых, такие произведения позволяют ощутить стабильность на фоне изменения музыкальных трендов. В-третьих, ностальгические хиты часто несут в себе более выразительную мелодику и узнаваемый тембр, чем современные проекты, созданные под алгоритмы.

Этот эффект хорошо заметен в зимний сезон, когда слушатели возвращаются к песням, ассоциирующимся с теплом, семейными встречами и праздничной атмосферой. Поэтому композиции, подобные "Зиме", нередко переживают вторую волну популярности — они создают нужное настроение и способствуют эмоциональному комфорту.

Предпочтения артистов в целом отражают эту тенденцию. В конце года внимание часто смещается с новинок на проверенную временем музыку. На площадках вроде стриминговых сервисов можно заметить всплеск прослушиваний ретро-хитов — от поп-баллад до танцевальных треков 90-х. Это универсальная реакция: музыка становится способом перезагрузки и подготовки к новому периоду.

Как исполнители выбирают музыку для вдохновения

Музыканты активно следят за творчеством коллег, но делают это не ради трендов, а для расширения собственных идей. Упомянутые Лозой исполнители — Хабиб, Ани Лорак, Дима Билан, Сергей Лазарев — представляют разные направления поп-сцены, что говорит о широте музыкальных интересов исполнителя хита "Зима". Артисты изучают новые работы, чтобы понимать развитие жанров, оценивать звучание и искать интересные решения для собственных проектов.

Такой подход помогает оставаться в тонусе, даже если предпочтения музыканта лежат в другой эпохе или стилистике. Слушание разнообразных треков — своеобразный творческий инструмент, позволяющий избежать творческого выгорания и поддерживать ощущение связи с индустрией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
