Скарлетт Йоханссон сбежала с первого свидания с мужем: почему актриса запаниковала

Скарлетт Йоханссон рассказала о неловком первом свидании с мужем
Шоу-бизнес

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон рассказала о курьёзном случае, едва не сорвавшем её первое свидание с будущим мужем, сценаристом Колином Жостом. Актриса призналась, что, несмотря на свой статус, была неопытна в личной жизни и растерялась при первом романтическом приглашении.

Скарлетт Йоханссон
Фото: commons.wikimedia.org by YantsImages, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Скарлетт Йоханссон

Йоханссон объяснила, что с детства, погруженная в работу, она редко сталкивалась с традиционными ухаживаниями. Когда Жост пригласил её на ужин в итальянский ресторан, для неё это стало необычным событием.

"Честно говоря, до моего первого свидания с Колином никто никогда по-настоящему не приглашал меня на свидание. Я была убеждённым моногамщиком, но мне так и не удалось услышать традиционное: "Эй, не хочешь как-нибудь поужинать со мной?"", — цитирует Скарлетт Йоханссон Daily Mail.

После ужина, когда Жост предложил продолжить вечер с друзьями, актриса запаниковала. Она неожиданно сбежала домой уже к 21:30, чтобы подменить няню, что шокировало её помощницу. Жост позднее признался, что воспринял это как провал и не надеялся на продолжение.

Несмотря на неловкое начало, пара смогла преодолеть первые трудности. Они начали встречаться в 2017 году, а в 2020 году поженились. Сейчас супруги воспитывают общего сына Космо. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
