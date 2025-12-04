Пучков процитировал Оруэлла: как суд сделал некоторых равнее в деле о квартире Долиной

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) прокомментировал нарастающий скандал вокруг судебного решения по делу народной артистки Ларисы Долиной. В эфире радио Sputnik он заявил, что покупательница квартиры должна получить свои деньги обратно.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лариса Долина

Пучков подчеркнул, что в истории с мошенничеством пострадала добросовестная сторона сделки. Он также выразил опасение, что этот прецедент может спровоцировать волну подобных исков от других россиян, решивших оспорить совершённые сделки.

"Деньги надо отдать. Человек, который заплатил [за квартиру], должен быть с деньгами", — заявил Дмитрий Пучков.

Он также назвал вердикт суда предвзятым, процитировав знаменитую фразу из романа Джорджа Оруэлла "Скотный двор": "Все животные равны, но некоторые — равнее".

По мнению Пучкова, этот случай уже нанёс серьёзный удар по репутации певицы, выставив её в глазах публики в негативном свете.