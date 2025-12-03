Водонаеву достали нападки на фигуру: ответ телеведущей был жёстким, как никогда

Алёна Водонаева назвала критикующих её фигуру комментаторов тупыми

Телеведущая Алёна Водонаева жёстко ответила на регулярную критику своей фигуры в социальных сетях. В своём блоге она напрямую обратилась к хейтерам, которые называют её излишне худой и "больной".

Фото: instagram by личный аккаунт Алёны Водонаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алёна Водонаева

Водонаева заявила, что подобные комментарии исходят в первую очередь от глупости, а не от зависти. Она подробно объяснила свою позицию, раскрыв мотивацию, как ей кажется, таких пользователей.

"Я уже давно убеждена, что в первую очередь такое пишется от тупости. Вот прям в прямом смысле — просто человек тупой", — написала Алёна Водонаева в своих соцсетях.

Она подчеркнула, что другие чувства могут присутствовать, но основа — глупость.

Ранее Водонаева не раз объясняла, что её нынешний вес — результат работы над собой после расстройства пищевого поведения. Она также заявляла, что не намерена "толстеть", чтобы кому-то понравиться.