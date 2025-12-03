Дочь Алексея Панина* готовится к гражданству США: почему она жалуется на отца в соцсетях

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
17-летняя дочь актёра Алексея Панина*, находящаяся с ним за границей, публично пожаловалась на поведение отца в социальных сетях. По её словам, Панин регулярно выкладывает её фото и видео в неприглядном образе, что вызывает у неё раздражение.

Алексей Панин
Фото: instagram by личный аккаунт Алексея Панина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Панин

Анна Панина, дочь актёра, вместе с отцом покинула Россию после возбуждения в отношении него уголовных дел. Сейчас они находятся в США, где девушка активно готовится к получению американского гражданства.

Конфликт вышел на публику, когда Алексей Панин* снял дочь за изучением материалов для теста. Девушка возмутилась, что отец демонстрирует её неподготовленный вид.

"Он меня всё время выкладывает чмоней. У него нет ни одной моей нормальной фотографии. Я всё время с грязной головой, чумазая и немытая", — отметила она на видео.

Алексей Панин* был признан в России иноагентом и внесён в соответствующие списки. Его отъезд за рубеж совпал с расследованием уголовных дел. 

* признан иноагентом на территории РФ по решению Минюста, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
