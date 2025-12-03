Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солевой раствор улучшает плодоношение садовых деревьев — В гостях у грядки
Лабиринт Ариадны на Сицилии предлагает уникальный опыт прогулки — Good Trekking
Сбалансированная еда снижает тягу к сладкому — диетолог Лорен О'Коннор
Аккумуляторные хранилища превращаются в прибыльный инструмент заработка — Energate
Жених Анфисы Чеховой пришёл на премьеру с бывшей женой
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Физическая активность снижает влияние стресса на организм — Savoy Wellness
Переход мошенников к схемам с обратными звонками выявили эксперты кибербезопасности
Низкую вероятность запрета показа роскоши в соцсетях указал инвестор Скуйбеда

Принц Уильям поделился личным: именно это место сблизило его с Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о начале совместной жизни с Кейт Миддлтон
Шоу-бизнес

Наследник британского престола принц Уильям поделился личным воспоминанием о начале своей семейной жизни с Кейт Миддлтон. Во время выступления на саммите в Уэльсе он рассказал, что их первым общим домом стал остров Англси.

Королевская семья
Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Королевская семья

Принц заявил, что именно жизнь в Уэльсе позволила им ощутить особую связь с местным сообществом. 

"Уэльс был первым местом, где мы с Кэтрин поселились вместе. На острове Англси. Когда вы обустраиваете дом в Уэльсе, вы становитесь частью семьи из трёх миллионов человек, и именно это чувство тепла и принадлежности делает Уэльс непохожим ни на что другое", — цитирует принца The Independent.

Пара прожила на острове с 2010 по 2013 год, в период, когда Уильям служил пилотом поисково-спасательной службы Королевских ВВС.

Это редкое публичное обращение к личной истории последовало за недавним появлением Кейт Миддлтон в гостях у известного шоумена Мартина Кемпа

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Военные новости
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Новости спорта
Плавание улучшает работу сердца у пожилых людей — кардиологи
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Популярное
Озоновая дыра подала сигнал: над Антарктидой исчезает

В 2025 озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется — CAMS
Среднеспелый томат Кёнигсберг созревает за 110 дней — KrasnodarMedia.su
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
В Евросоюзе не хотят давать гарантии Бельгии по российским активам
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Эти машины почти не знают дороги в сервис: названы самые надёжные авто десятилетия
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Мир на пороге ядерной ошибки: чем гонка обид и ультиматумов грозит Европе и России
Последние материалы
Лабиринт Ариадны на Сицилии предлагает уникальный опыт прогулки — Good Trekking
Сбалансированная еда снижает тягу к сладкому — диетолог Лорен О'Коннор
Аккумуляторные хранилища превращаются в прибыльный инструмент заработка — Energate
Жених Анфисы Чеховой пришёл на премьеру с бывшей женой
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Вячеслав Тихонов и противопехотные мины
Физическая активность снижает влияние стресса на организм — Savoy Wellness
Переход мошенников к схемам с обратными звонками выявили эксперты кибербезопасности
Низкую вероятность запрета показа роскоши в соцсетях указал инвестор Скуйбеда
Добровольность сдачи детской биометрии в школах подтвердил Виталий Милонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.