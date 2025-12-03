Принц Уильям поделился личным: именно это место сблизило его с Кейт Миддлтон

Принц Уильям рассказал о начале совместной жизни с Кейт Миддлтон

Наследник британского престола принц Уильям поделился личным воспоминанием о начале своей семейной жизни с Кейт Миддлтон. Во время выступления на саммите в Уэльсе он рассказал, что их первым общим домом стал остров Англси.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Королевская семья

Принц заявил, что именно жизнь в Уэльсе позволила им ощутить особую связь с местным сообществом.

"Уэльс был первым местом, где мы с Кэтрин поселились вместе. На острове Англси. Когда вы обустраиваете дом в Уэльсе, вы становитесь частью семьи из трёх миллионов человек, и именно это чувство тепла и принадлежности делает Уэльс непохожим ни на что другое", — цитирует принца The Independent.

Пара прожила на острове с 2010 по 2013 год, в период, когда Уильям служил пилотом поисково-спасательной службы Королевских ВВС.

Это редкое публичное обращение к личной истории последовало за недавним появлением Кейт Миддлтон в гостях у известного шоумена Мартина Кемпа.