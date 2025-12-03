Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стивен Сигал заявил о гордости от принадлежности к России
Россияне значительно реже стали покупать красную икру — NTech
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Открытый металл получил химический стресс от солевого раствора — Mgbody
Новичкам лучше подходят дистанции 15–30 км на стартах
Шаман снял обручальное кольцо через месяц после свадьбы
Выбор типа посудомойки зависит от планировки кухни, пишет idealista
Калий в составе картофеля поддерживает работу мышц и сердца — Фитнес с GoodLooker
Ищенко назвал препятствие на пути России к Украине

Рэпер Macan служит в армии без привилегий: почему он ест в одиночестве и не заводит знакомств

Рэпер Macan проходит срочную службу без особых условий
Шоу-бизнес

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) проходит срочную службу в армии на общих основаниях без каких-либо особых привилегий.

Рэпер MACAN
Фото: t.me/RosgvardOfficial by Росгвардия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рэпер MACAN

Как сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники в войсковой части, артист, служащий в отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии имени Дзержинского, полностью соблюдает устав и распорядок дня.

При этом отмечается, что Macan держится особняком и не стремится к общению с сослуживцами.

"Очевидцы рассказали, что знакомств артист не завёл и во время завтрака, обеда и ужина ест в одиночестве", — подчёркивают источники.

Ранее Росгвардия официально сообщила, что рэпер будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в Московском регионе. На службу он был призван после того, как ему грозило уголовное дело за игнорирование шести повесток в 2025 году. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Бизнес
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Форзиция, вейгела, дерен и спирея растут без регулярного ухода
Садоводство, цветоводство
Форзиция, вейгела, дерен и спирея растут без регулярного ухода
Популярное
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок

Некоторые декоративные деревья могут стать угрозой для сада: они разрастаются, вытесняют местные виды и усложняют уход. Какие растения лучше не сажать.

Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Котёнок, выросший в пустой коробке: правила, которые распаковывают одинокое детство
Удар по нефти: как дроны ВСУ оставили западные компании без $800 миллионов
Удар по нефти: как дроны ВСУ оставили западные компании без $800 миллионов
Последние материалы
Шаман снял обручальное кольцо через месяц после свадьбы
Выбор типа посудомойки зависит от планировки кухни, пишет idealista
Калий в составе картофеля поддерживает работу мышц и сердца — Фитнес с GoodLooker
Ищенко назвал препятствие на пути России к Украине
Недостаток сна и праздничный рацион ухудшают состояние кожи в декабре — Bovary
В песне Долиной "Ревнуй" нашли строчку с призывом к изнасилованию
Тарантино раскритиковал актёрскую игру Пола Дано в фильме "Нефть"
Частицы из увлажнителя вызывают зуд и покраснение глаз — офтальмолог Сулейманова
Выявлены звёздные землетрясения в системе Gaia BH2 — исследователи
Установлено отсутствие эффекта меди и йода против фитофтороза — "Антонов Сад"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.