Рэпер Macan служит в армии без привилегий: почему он ест в одиночестве и не заводит знакомств

Российский рэпер Macan (Андрей Косолапов) проходит срочную службу в армии на общих основаниях без каких-либо особых привилегий.

Фото: t.me/RosgvardOfficial by Росгвардия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер MACAN

Как сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свои источники в войсковой части, артист, служащий в отдельной дивизии оперативного назначения Росгвардии имени Дзержинского, полностью соблюдает устав и распорядок дня.

При этом отмечается, что Macan держится особняком и не стремится к общению с сослуживцами.

"Очевидцы рассказали, что знакомств артист не завёл и во время завтрака, обеда и ужина ест в одиночестве", — подчёркивают источники.

Ранее Росгвардия официально сообщила, что рэпер будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в Московском регионе. На службу он был призван после того, как ему грозило уголовное дело за игнорирование шести повесток в 2025 году.