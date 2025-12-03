В старой песне Ларисы Долиной нашли призыв к насилию: почему строчка из 90-х вызвала шок

В песне Долиной "Ревнуй" нашли строчку с призывом к изнасилованию

Художница и блогерша Лилу Рами обнаружила спорный фрагмент в тексте песни народной артистки Ларисы Долиной. Свою находку она опубликовала в Instagram*, обратив внимание на строчку из хита 1996 года "Ревнуй".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

В клипе на эту композицию, кроме Долиной, снялся актёр Дмитрий Певцов. Смутившая блогершу фраза содержится в припеве песни, где есть слова: "Накричи на меня, изнасилуй, просто дурой меня назови".

"Я вроде в шоке, а вроде и неудивительно, учитывая, что она у нас теперь королева кринжа", — написала блогерша в посте.

Она также подчеркнула, что выступает против романтизации любого насилия.

Реакция подписчиков была неоднозначной. Многие пользователи, не знакомые ранее с творчеством Долиной, выражали недоумение, а некоторые даже предположили, что провокационный текст могла создать нейросеть.

Песня "Ревнуй" была выпущена на альбоме "Прощай… Нет, до свидания" в 1996 году, и сейчас её текст переосмысливается в рамках современных дискуссий о допустимых образах в искусстве.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ