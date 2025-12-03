Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Соседов признался, что получил серьёзную травму ноги
Пасько не столкнулась с негативом к русским во время маршрута по Италии — Царьград
Суточная аренда жилья в России подорожала на 8–9% перед праздниками
Электризация волос зимой возникает из-за низкой влажности и трения тканей — Malatec
Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует ослабление рубля в следующем году
Арми Хаммер может получить роль в российском шпионском боевике
Утренний прием витамина B12 повышает энергию — verywellhealth.com
В Калининграде хозяйка вошла в сдаваемую квартиру без согласия жильцов
Главный дизайнер Jaguar Land Rover Джерри Макговерн покинул компанию-руководство

Названа причина смерти Ксении Качалиной: какая трагедия постигла бывшую жену Ефремова

Экс-супруга Ефремова скончалась из-за сердечной недостаточности
Шоу-бизнес

Причиной смерти актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность. Предварительное медицинское заключение опубликовал Telegram-канал Shot.

Траурные свечи
Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Траурные свечи

Тело 54-летней актрисы было обнаружено днём ранее в её квартире. Как сообщалось, Качалину нашёл её бывший супруг, актёр Михаил Ефремов, который приехал проведать её вместе с сыном.

"Причиной смерти Ксении Качалиной, четвёртой жены Михаила Ефремова, стала острая сердечная недостаточность", — приводится слова информированного источника.

Эта трагедия произошла менее чем через год после смерти третьей жены Ефремова, актрисы Евгении Добровольской. Качалина, выпускница ВГИКа, известна по ролям в фильмах "Арбитр", "Три сестры" и "Романовы. Венценосная семья".

Таким образом, в окружении Михаила Ефремова за короткий срок произошла вторая тяжёлая утрата. Официальные результаты экспертизы будут обнародованы позже.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Домашние животные
Спутники зафиксировали новое лежбище моржей на Шпицбергене — WWF
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
Экономика и бизнес
Российские компании планируют увеличение зарплат в 2026 году — исследование Regroup
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Домашние животные
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
Популярное
Сначала украсят сад, а потом погубят: 6 декоративных деревьев, которые лучше не впускать на участок

Некоторые декоративные деревья могут стать угрозой для сада: они разрастаются, вытесняют местные виды и усложняют уход. Какие растения лучше не сажать.

Лох зонтичный формирует плотные заросли и вытесняет растения
Экономика Германии находится в состоянии свободного падения
Германские бизнесмены считают, что экономика страны перешла в состояние свободного падения
Инспекторы ДПС знают, как вы отреагируете: какие приёмы используют, чтобы водитель сделал нужный шаг
Бомба под Калининградом: Литва сделала ход, после которого нет пути назад
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Рай для тех, кто не любит копаться в земле: 4 кустарника, которые цветут сами по себе
Котёнок, выросший в пустой коробке: правила, которые распаковывают одинокое детство
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Что готовит декабрь для жителей Урала? Как правильно подготовиться к зимнему сезону
Последние материалы
Электризация волос зимой возникает из-за низкой влажности и трения тканей — Malatec
Глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует ослабление рубля в следующем году
Арми Хаммер может получить роль в российском шпионском боевике
Утренний прием витамина B12 повышает энергию — verywellhealth.com
В Калининграде хозяйка вошла в сдаваемую квартиру без согласия жильцов
Экс-супруга Ефремова скончалась из-за сердечной недостаточности
Главный дизайнер Jaguar Land Rover Джерри Макговерн покинул компанию-руководство
Подтверждена необходимость утилизации просроченных лекарств — терапевты
Одичавшие виды происходят от домашних животных – National Geographic
Домашний сливочный сыр можно сделать из ряженки и сметаны
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.