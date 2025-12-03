Названа причина смерти Ксении Качалиной: какая трагедия постигла бывшую жену Ефремова

Экс-супруга Ефремова скончалась из-за сердечной недостаточности

Причиной смерти актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность. Предварительное медицинское заключение опубликовал Telegram-канал Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Траурные свечи

Тело 54-летней актрисы было обнаружено днём ранее в её квартире. Как сообщалось, Качалину нашёл её бывший супруг, актёр Михаил Ефремов, который приехал проведать её вместе с сыном.

"Причиной смерти Ксении Качалиной, четвёртой жены Михаила Ефремова, стала острая сердечная недостаточность", — приводится слова информированного источника.

Эта трагедия произошла менее чем через год после смерти третьей жены Ефремова, актрисы Евгении Добровольской. Качалина, выпускница ВГИКа, известна по ролям в фильмах "Арбитр", "Три сестры" и "Романовы. Венценосная семья".

Таким образом, в окружении Михаила Ефремова за короткий срок произошла вторая тяжёлая утрата. Официальные результаты экспертизы будут обнародованы позже.