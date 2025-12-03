Психологическая ловушка: Лазарева* назвала главный фактор, делающий россиян уязвимыми для аферистов

Телеведущая Татьяна Лазарева* высказала свою версию причин успеха мошеннических схем на территории РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Igor Bartashov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Татьяна Лазарева

Лазарева усомнилась в распространённом мнении, что аферисты из Украины эффективнее из-за большего количества денег у граждан. Вместо этого она связала это явление с долгосрочными социальными установками.

"И, конечно, ещё вот эта мысль, что и так всё плохо, а может быть ещё хуже, всегда держит человека на крючке. Страх и ещё раз страх заставляет людей отключать волю и разум", — написала Татьяна Лазарева в Telegram-канале.

В конце своего поста Лазарева, которая в настоящее время проживает в Испании, обратилась к подписчикам с вопросом об истоках нарратива "Россия — родина лохов".

* признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга