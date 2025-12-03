Продюсер назвал главную ошибку Долиной в скандале: что больше всего задело россиян в поведении артистки

Продюсер Дмитрий Ашуров прокомментировал ситуацию вокруг народной артистки Ларисы Долиной, связанную с продажей её квартиры. Он назвал ключевую, по его мнению, причину столь острой реакции общественности на этот случай.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Ашуров считает, что певица просчиталась, полагая, что её действия не приведут к значительным репутационным потерям. По его словам, Долина продемонстрировала равнодушие к судьбе другой участницы конфликта, что противоречит ожиданиям публики.

"Она показала себя человеком, которому не интересны судьбы других. И людям это не понравилось, они посчитали это несправедливым", — заявил Дмитрий Ашуров в интервью "Ленте.ру".

Он также отметил, что артистка уже несёт финансовые и репутационные потери, включая возвраты билетов на концерты. Восстановление её имиджа, по оценке Ашурова, возможно только при изменении её публичной позиции и демонстрации сострадания.