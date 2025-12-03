Михаил Ефремов обнаружил тело бывшей жены Ксении Качалиной: что произошло в её квартире

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актёр Михаил Ефремов обнаружил тело бывшей жены Ксении Качалиной
Шоу-бизнес

Актёр Михаил Ефремов обнаружил тело своей бывшей супруги, актрисы Ксении Качалиной.

Михаил Ефремов
Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Михаил Ефремов

По данным Telegram-канала Shot, Ефремов вместе с сыном приехал проведать Качалину 2 декабря около 14 часов, но дверь квартиры им не открыли. После этого они вскрыли замок и обнаружили тело 54-летней актрисы в темноте.

"Когда мужчины вскрыли замки и попали в захламлённую квартиру, света в жилище не было. Возле кровати Ефремовы нашли лежащее на боку тело Качалиной", — сообщают авторы канала.

Они попытались провести реанимацию, а затем вызвали экстренные службы.

Ксения Качалина, выпускница ВГИКа, была известна по ролям в фильмах "Арбитр", "Три сестры" и "Романовы. Венценосная семья". Она являлась четвёртой женой Михаила Ефремова, их брак длился до 2004 года. Причины смерти актрисы в настоящее время устанавливаются.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
