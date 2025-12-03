Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу

Адвокат и медиаперсона Екатерина Гордон сделала резкое заявление в адрес телеведущей Леры Кудрявцевой, сравнив её характер с фекалиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Vinnitsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Катя Гордон

Гордон, несмотря на грубое сравнение, признала профессиональные заслуги Кудрявцевой, назвав её лучшей ведущей и народной любимицей. Однако она заявила, что решила публично рассказать о реальном положении дел после того, как их давняя дружба переросла в открытый конфликт.

"Уже половине шоу-бизнеса нашипела в уши, рассказывая, что я не в себе и так далее. Ну, это уже профессиональная деформация слишком публичных людей", — цитирует Гордон Telegram-канал "Звездач"..

Она добавила, что использует негатив в свою пользу как "питательную энергию".

Гордон также сообщила, что их совместный с Кудрявцевой концертный проект, группа "ЗаVисть", может вскоре прекратить существование. Несмотря на жёсткую критику, адвокат отметила, что не может высказать всё из-за личных связей: Кудрявцева является крёстной матерью её ребёнка.